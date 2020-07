Schuld Rijksoverheid steeg in de eerste helft van 2020 met 48 miljard euro

De schuld van de Rijksoverheid is vanaf februari dit jaar met 61 miljard euro gestegen naar 385 miljard euro eind juni. In de eerste twee maanden van 2020 was nog sprake van een daling. De laatste keer dat de schuld in zo’n korte tijd zo snel toe nam was eind 2008, net als nu als gevolg van noodmaatregelen. Door lagere belastinginkomsten en hogere uitgaven heeft het Rijk halverwege 2020 een negatief kassaldo van uitgaven en inkomsten van 12,2 miljard euro. Dit meldt het CBS op basis van de maandelijkse kascijfers van het Rijk.

Door de coronacrisis is de financiële positie van de Rijksoverheid in de afgelopen vier maanden van dit jaar snel verslechterd. Ten opzichte van vorig jaar waren de kasontvangsten in de eerste helft van dit jaar 13 miljard euro lager dan in 2019. Dit komt hoofdzakelijk door de afgenomen belastingontvangsten, verreweg de belangrijkste inkomstensbron van het Rijk. Een van de maatregelen die het kabinet heeft getroffen is betalingsuitstel van belastingen. Samen met de afgenomen bedrijvigheid heeft deze maatregel geleid tot de afgenomen kasontvangsten.

Toon tabel Kassaldo Rijksoverheid, cumulatief Verberg tabel Kassaldo Rijksoverheid, cumulatief Kassaldo Rijksoverheid, cumulatief Maand 2018 (mld euro) 2019 (mld euro) 2020 (mld euro) januari 10,5 11,4 14,9 februari 16,9 20,9 21,9 maart 13,7 17,4 18,2 april 22,7 26,5 13,5 mei 14,3 19,5 -4,6 juni 14,5 2,6 -12,2 juli 12,3 13,7 augustus 6,6 9,9 september 5,4 8,2 oktober 13,4 14,0 november 8,0 9,0 december 6,4 6,2 Download CSV

Kasuitgaven bijna 2 miljard hoger

In de eerste helft van 2020 waren de kasuitgaven van het Rijk bijna 2 miljard hoger dan vorig jaar. Maar deze vergelijking is vertekend, doordat in 2019 al in juni een bedrag van 15 miljard euro werd uitgekeerd aan de Sociale Verzekeringsbank voor de AOW. Deze betaling vindt doorgaans plaats in juli, dus in de tweede helft van het jaar. Een vergelijking met 2018 zegt daarom meer. Ten opzichte van de eerste helft van 2018 werd dit jaar 22 miljard euro meer uitgegeven. Uiteraard houden de toegenomen uitgaven verband met de steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis. Met het volledige pakket aan steunmaatregelen is naar schatting van het kabinet eind juni een bedrag van 38 miljard euro gemoeid. Inmiddels heeft het Rijk in het kader van drie van de inkomensondersteunende maatregelen, NOW (7), Tozo (2,5) en TOGS (0,8), een bedrag van ruim 10 miljard euro uitgekeerd.

Schuld Rijksoverheid opgelopen naar 385 miljard euro

De extra uitgaven hebben consequenties voor de schuld van de Rijksoverheid. Die is recent sterk toegenomen. In de afgelopen jaren nam de schuld van het Rijk gestaag af, van ruim 400 miljard eind maart 2015 naar 324 miljard euro eind februari van dit jaar. Eind juni stond het schuldcijfer weer op 385 miljard, dus in vier maanden tijd een stijging van 61 miljard euro.

Het Rijk heeft de extra uitgaven grotendeels gefinancierd met kortlopende schuld, dus met een initiële looptijd korter dan één jaar. Deze nam in de afgelopen vier maanden toe met bijna 40 miljard euro. Ook de extra uitgaven ter ondersteuning van de financiële sector eind 2008 werd in eerste instantie met kortlopende schuld gefinancierd. Toen werd op later moment de kortlopende schuld deels omgezet naar langlopende schuld.

Toon tabel Schuld Rijksoverheid Verberg tabel Schuld Rijksoverheid Schuld Rijksoverheid Jaar Maand Langlopende schuld (mld euro) Kortlopende schuld (mld euro) 2008 januari 188 32 2008 februari 195 35 2008 maart 195 33 2008 april 198 31 2008 mei 198 32 2008 juni 200 33 2008 juli 191 38 2008 augustus 191 37 2008 september 193 45 2008 oktober 193 97 2008 november 200 95 2008 december 213 94 2009 januari 215 105 2009 februari 229 99 2009 maart 240 81 2009 april 232 89 2009 mei 236 79 2009 juni 239 73 2009 juli 233 82 2009 augustus 233 80 2009 september 235 77 2009 oktober 238 75 2009 november 241 69 2009 december 241 65 2010 januari 234 70 2010 februari 244 63 2010 maart 248 61 2010 april 253 56 2010 mei 263 56 2010 juni 268 53 2010 juli 260 62 2010 augustus 256 63 2010 september 258 66 2010 oktober 261 57 2010 november 264 57 2010 december 265 61 2011 januari 257 69 2011 februari 258 66 2011 maart 267 62 2011 april 272 53 2011 mei 275 55 2011 juni 284 54 2011 juli 274 64 2011 augustus 275 65 2011 september 280 64 2011 oktober 285 57 2011 november 289 59 2011 december 289 58 2012 januari 281 68 2012 februari 294 57 2012 maart 301 51 2012 april 307 46 2012 mei 314 47 2012 juni 319 45 2012 juli 315 45 2012 augustus 315 53 2012 september 321 48 2012 oktober 321 49 2012 november 324 50 2012 december 323 54 2013 januari 316 58 2013 februari 318 54 2013 maart 329 52 2013 april 334 44 2013 mei 338 44 2013 juni 347 45 2013 juli 335 50 2013 augustus 335 52 2013 september 340 52 2013 oktober 341 45 2013 november 344 44 2013 december 343 42 2014 januari 332 53 2014 februari 334 50 2014 maart 341 42 2014 april 345 37 2014 mei 348 40 2014 juni 352 44 2014 juli 342 48 2014 augustus 340 49 2014 september 346 50 2014 oktober 348 42 2014 november 351 45 2014 december 351 45 2015 januari 345 47 2015 februari 347 46 2015 maart 356 48 2015 april 346 48 2015 mei 350 43 2015 juni 355 40 2015 juli 347 39 2015 augustus 346 43 2015 september 345 50 2015 oktober 347 41 2015 november 351 39 2015 december 351 37 2016 januari 349 37 2016 februari 346 38 2016 maart 350 38 2016 april 339 36 2016 mei 342 41 2016 juni 346 39 2016 juli 335 38 2016 augustus 335 41 2016 september 341 38 2016 oktober 343 36 2016 november 344 36 2016 december 344 39 2017 januari 336 37 2017 februari 338 33 2017 maart 339 32 2017 april 331 32 2017 mei 333 36 2017 juni 335 36 2017 juli 324 36 2017 augustus 324 37 2017 september 326 36 2017 oktober 329 28 2017 november 331 29 2017 december 331 33 2018 januari 320 35 2018 februari 320 30 2018 maart 325 31 2018 april 315 30 2018 mei 316 32 2018 juni 319 34 2018 juli 309 36 2018 augustus 309 36 2018 september 312 38 2018 oktober 315 27 2018 november 316 27 2018 december 316 34 2019 januari 303 37 2019 februari 308 28 2019 maart 308 34 2019 april 309 27 2019 mei 315 28 2019 juni 315 33 2019 juli 303 33 2019 augustus 303 30 2019 september 305 35 2019 oktober 306 27 2019 november 307 26 2019 december 307 30 2020 januari 294 32 2020 februari 295 29 2020 maart 301 44 2020 april 304 62 2020 mei 312 60 2020 juni 318 68 Download CSV

De steunmaatregelen van de overheid in het kader van de coronacrisis hebben grote gevolgen voor de overheidsfinanciën. Het CBS publiceert sinds 24 juni ook maandcijfers van de inkomsten, uitgaven en het saldo op kasbasis van de Rijksoverheid. Daarnaast publiceert het CBS ook een maandcijfer van de schuld van het Rijk. Deze nieuwe cijfers wijken af van het reguliere overheidssaldo en schuldcijfers op kwartaalbasis maar zijn eerder beschikbaar en geven een actueler inzicht van de overheidsfinanciën. De maandcijfers over de inkomsten en uitgaven zijn op kasbasis geregistreerd. De gebruikelijke kwartaal- en jaarcijfers zijn daarentegen op transactiebasis registreert. Tevens betreffen de maandcijfers uitsluitend de Rijksoverheid. Socialezekerheidsfonden en lokale overheden, zoals gemeenten en provincies, worden dus bij de maandcijfers buiten beschouwing gelaten. Hoewel de maandcijfers een indicatie geven van de overheidsfinanciën, schetsen zij niet het volledige beeld.