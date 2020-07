Daling verkeersdoden afgelopen 20 jaar groter bij autorijders dan fietsers

De afgelopen twintig jaar is het aantal verkeersdoden onder automobilisten sterker afgenomen dan het aantal verkeersdoden onder fietsers. Tussen 1999 en 2019 daalde het aantal omgekomen inzittenden van personenauto’s met 60 procent en het aantal omgekomen fietsers met 11 procent. Het aantal 70-plussers dat omkwam met de fiets (inclusief e-bikes) steeg in deze periode met 68 procent. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van het CBS.

Het aantal verkeersdoden met de auto is tussen 1999 en 2019 meer dan gehalveerd (van 587 naar 237). In dezelfde periode schommelde het aantal dodelijke verkeersslachtoffers onder fietsers. In 2018 lag het aantal fietsdoden met 228 relatief hoog met een derde van alle verkeersdoden. In 2019 waren er 25 minder fietsdoden dan in 2018. Het hoogste aantal dodelijke fietsslachtoffers was in 2000 (233), het laagste aantal in 2010 (162). 2017 was het enige jaar dat er meer dodelijke slachtoffers waren met de fiets dan met de auto (206 tegen 201).

Toon tabel Verkeersdoden Verberg tabel Verkeersdoden Verkeersdoden Jaar Fiets Auto 1999 227 587 2000 233 543 2001 225 504 2002 195 503 2003 219 496 2004 180 420 2005 181 356 2006 216 340 2007 189 317 2008 181 317 2009 185 296 2010 162 246 2011 200 231 2012 200 232 2013 184 193 2014 185 187 2015 185 224 2016 189 231 2017 206 201 2018 228 233 2019 203 237 Download CSV

De afgelopen twintig jaar zijn er verschillende maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zo werden er onder andere meer maatregelen genomen tegen rijden onder invloed, werd het beginnersrijbewijs ingevoerd (2002) en is het sinds juli 2019 voor alle bestuurders strafbaar een mobieltje vast te houden tijdens het rijden.

Meer fietsdoden per gereden kilometer

Absoluut gezien kwamen in 2019 meer mensen om bij een auto-ongeluk (237) dan bij een fietsongeluk (203), maar per gereisde kilometer is dit anders. Per miljard reizigerskilometers kwamen veel meer fietsers om dan inzittenden van auto’s (11 tegen 1,6 verkeersdoden).

Toon tabel Verkeersdoden per 1 miljard km, 20191) Verberg tabel Verkeersdoden per 1 miljard km, 20191) Verkeersdoden per 1 miljard km, 20191) Vervoersmiddel Verkeersdoden per 1 miljard km Fiets 11 Auto 1,6 1) Cijfers verkeersdoden zijn over 2019, reizigerskilometers over 2018. Download CSV

Meerderheid fietsdoden 70-plus

Fietsers die omkomen in het verkeer zijn ouder dan slachtoffers van dodelijke auto-ongelukken. Van de omgekomen fietsers in 2019 was 59 procent 70 jaar of ouder en 12 procent jonger dan 30 jaar; van de omgekomen automobilisten was 21 procent een 70-plusser en 35 procent jonger dan 30 jaar.

Tussen 1999 en 2019 veranderde ook de samenstelling van de bevolking. Het aantal 50-minners daalde terwijl het aantal 50-plussers toenam. Het aantal 70-plussers nam toe van bijna 1,5 miljoen begin 1999 tot ruim 2,3 miljoen begin 2019, een toename van 56 procent. 70-plussers zijn ook mobieler geworden. Tussen 1999 en 2017 namen zowel de gemiddelde autokilometers als de gemiddelde fietskilometers per rit van 70-plussers toe.

Toon tabel Leeftijd verkeersdoden, 2019 Verberg tabel Leeftijd verkeersdoden, 2019 Leeftijd verkeersdoden, 2019 Leeftijd Jonger dan 30 jaar (%) 30 tot 50 jaar (%) 50 tot 70 jaar (%) 70 jaar of ouder (%) Fiets 25 18 41 119 Auto 83 58 46 50 Download CSV

Niet alleen absoluut, maar ook relatief gezien is het aantal slachtoffers van dodelijke auto-ongelukken afgenomen. De afgelopen twintig jaar daalde in alle leeftijdsgroepen het aantal omgekomen automobilisten per 1 miljoen inwoners met 59 procent of meer. De afname was het grootst bij mensen jonger dan 30 jaar (-67 procent).

Toon tabel Sterfte slachtoffers auto-ongelukken Verberg tabel Sterfte slachtoffers auto-ongelukken Sterfte slachtoffers auto-ongelukken Jaar Jonger dan 30 (per 1 miljoen mensen) 30 tot 50 jaar (per 1 miljoen mensen) 50 tot 70 jaar (per 1 miljoen mensen) 70 jaar of ouder (per 1 miljoen mensen) 1999 41,4 32,0 27,3 59,7 2000 39,5 27,7 29,1 46,4 2001 33,9 29,7 25,0 43,1 2002 36,9 27,3 18,2 51,6 2003 36,8 28,4 21,8 34,4 2004 27,8 21,4 20,2 45,3 2005 23,0 20,3 16,6 34,1 2006 22,1 20,5 14,7 31,2 2007 20,8 17,7 16,0 27,1 2008 21,2 18,1 13,7 29,6 2009 20,1 14,8 11,4 34,8 2010 15,5 15,7 8,5 25,0 2011 12,9 12,9 9,6 29,4 2012 14,6 13,3 10,5 20,6 2013 13,8 10,2 6,4 19,1 2014 10,6 7,7 7,7 28,4 2015 12,3 11,6 10,3 26,6 2016 12,6 10,4 13,2 24,5 2017 10,9 11,8 10,8 16,3 2018 13,9 11,9 7,0 29,5 2019 13,8 13,3 10,0 21,5 Download CSV

Het aantal fietsdoden per 1 miljoen inwoners liet bij bijna alle leeftijdsgroepen een daling zien, behalve bij de 70-plussers. Het aantal omgekomen 70-plussers op de fiets nam met 8 procent toe. Bij fietsers jonger dan 30 jaar was de daling het grootst en nam het aantal slachtoffers af met 64 procent.