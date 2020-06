Producentenvertrouwen herstelt verder

In juni waren industriële ondernemers opnieuw minder negatief. Het producentenvertrouwen ging van -25,1 in mei naar -15,1 in juni. Dat is de grootste verbetering in een maand tijd sinds de start van het onderzoek. Vooral het oordeel over de verwachte bedrijvigheid verbeterde enorm.

Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 0,6. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde (10,9) en in april 2020 de laagste waarde (-28,7). Vanaf april 2020 hebben negatief gestemde ondernemers de overhand.

Toon tabel Producentenvertrouwen industrie (seizoengecorrigeerd) Verberg tabel Producentenvertrouwen industrie (seizoengecorrigeerd) Producentenvertrouwen industrie (seizoengecorrigeerd) jaar maand saldo (gemiddelde van de deelvragen) 2016 juli 5,1 2016 augustus 1,2 2016 september 3,4 2016 oktober 4,3 2016 november 3,4 2016 december 4,7 2017 januari 6 2017 februari 7 2017 maart 7,8 2017 april 8,3 2017 mei 6,1 2017 juni 7,2 2017 juli 6,6 2017 augustus 5,4 2017 september 8,5 2017 oktober 8,2 2017 november 9,1 2017 december 8,9 2018 januari 10,3 2018 februari 10,9 2018 maart 9,5 2018 april 8,2 2018 mei 9,8 2018 juni 7,7 2018 juli 6,3 2018 augustus 5,9 2018 september 5,7 2018 oktober 5,9 2018 november 7,2 2018 december 7,5 2019 januari 5,8 2019 februari 6,3 2019 maart 6,1 2019 april 6,7 2019 mei 4,7 2019 juni 3,3 2019 juli 3,9 2019 augustus 3,9 2019 september 3,3 2019 oktober 3,6 2019 november 2,8 2019 december 2,9 2020 januari 2,5 2020 februari 3,7 2020 maart 0,2 2020 april -28,7 2020 mei -25,1 2020 juni -15,1 Download CSV

Oordeel over verwachte bedrijvigheid verbetert als nooit tevoren

In juni verbeterde het oordeel over de verwachte bedrijvigheid opnieuw zeer sterk. De ongekende verslechtering van dit oordeel in april is in twee maanden tijd grotendeels teniet gedaan. Het oordeel over de orderportefeuille verbeterde ook een fractie. Over de voorraden gereed product oordeelden producenten echter iets negatiever.

Alle deelindicatoren van het producentenvertrouwen waren negatief. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal afnemen dan ondernemers die een toename van de productie voorzien. Het aantal ondernemers dat de orderpositie klein vindt heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille groot acht, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te groot beschouwt is groter dan het aantal dat de voorraden te klein vindt.

Toon tabel Verwachte bedrijvigheid (seizoengecorrigeerd) Verberg tabel Verwachte bedrijvigheid (seizoengecorrigeerd) Verwachte bedrijvigheid (seizoengecorrigeerd) jaar maand saldo (saldo % positieve en % negatieve antwoorden) 2016 juli 3,8 2016 augustus -1 2016 september 3,4 2016 oktober 8,7 2016 november 4,9 2016 december 5,9 2017 januari 6,2 2017 februari 8,3 2017 maart 9,7 2017 april 9,8 2017 mei 6,1 2017 juni 7,1 2017 juli 6 2017 augustus 4,9 2017 september 12,2 2017 oktober 9,8 2017 november 9,6 2017 december 7,4 2018 januari 13,3 2018 februari 16 2018 maart 12,6 2018 april 9 2018 mei 13,3 2018 juni 8,3 2018 juli 5 2018 augustus 4,3 2018 september 3,3 2018 oktober 5,2 2018 november 6,7 2018 december 10 2019 januari 5,6 2019 februari 3,6 2019 maart 2,8 2019 april 3,3 2019 mei 0,9 2019 juni -1,2 2019 juli -0,1 2019 augustus 2 2019 september 2 2019 oktober 3,1 2019 november 1,4 2019 december 0,4 2020 januari 1,8 2020 februari 3,1 2020 maart -8 2020 april -65 2020 mei -44,9 2020 juni -14,7 Download CSV

In alle branches vertrouwen minder negatief

In de alle branches van de industrie was het producentenvertrouwen minder negatief dan in mei. Dat gold vooral voor de hout- en bouwmaterialenindustrie. Ondernemers in deze branche waren ook het minst negatief. Het meest negatief waren de ondernemers in de metaalindustrie. Hun vertrouwen verbeterde nauwelijks ten opzichte van mei.

Toon tabel Producentenvertrouwen industrie naar de belangrijkste bedrijfstakken (seizoengecorrigeerd) Verberg tabel Producentenvertrouwen industrie naar de belangrijkste bedrijfstakken (seizoengecorrigeerd) Producentenvertrouwen industrie naar de belangrijkste bedrijfstakken (seizoengecorrigeerd) Juni 2020 (gemiddelde van de deelvragen) Mei 2020 (gemiddelde van de deelvragen) Hout, bouw-

materialen -1,3 -21 Elektrotechnische

en machine -8,3 -20 Transportmiddelen -11,6 -25,5 Voeding en

genotmiddelen -12,7 -22,2 Papier en grafische -14,2 -24 Aardolie en chemie -14,7 -23,6 Textiel, kleding,

leer -27,3 -30,1 Basismetaal,

metaalproducten -28,8 -29,7 Download CSV

Productie industrie 11 procent lager in april

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in april 11 procent lager dan in april 2019. Dat is de grootste daling sinds medio 2009.

Vertrouwen Duitse industrie wat minder negatief

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het vertrouwen van de Duitse industriële producenten (Ifo-index) was in juni aanzienlijk minder negatief dan in mei. Dat is volledig toe te schrijven aan het oordeel over de verwachte bedrijvigheid. Nooit eerder is dit zo sterk verbeterd in een maand tijd. De stemming over de huidige bedrijvigheid bleef echter onveranderd negatief. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie kromp volgens Destatis in april met 31 procent in vergelijking met een jaar eerder.