Minder mensen verdronken in 2019

In 2019 verdronken 76 inwoners van Nederland, 36 minder dan in 2018. Bij mannen daalde het aantal verdrinkingen van 89 naar 64 en bij vrouwen van 23 naar 12. Naast 76 inwoners van Nederland verdronken ook 26 niet-inwoners, evenveel als in 2018. Dat meldt het CBS op basis van de meest recente cijfers.

Gemiddeld over de afgelopen twintig jaar verdronken jaarlijks 87 inwoners van Nederland. In de periode 1980-1999 waren dat er jaarlijks gemiddeld 112. Jaarlijks vindt ongeveer 1 op de 10 verdrinkingen binnen plaats, bijvoorbeeld in een badkuip of binnenzwembad.

Toon tabel Overledenen door verdrinking Verberg tabel Overledenen door verdrinking Overledenen door verdrinking Jaar Mannen (inwoners) Vrouwen (inwoners) 1950 407 109 1951 358 84 1952 356 98 1953 386 88 1954 324 86 1955 364 89 1956 303 79 1957 387 78 1958 325 91 1959 390 80 1960 283 75 1961 352 74 1962 298 67 1963 334 76 1964 335 80 1965 295 77 1966 356 79 1967 353 71 1968 273 60 1969 262 72 1970 236 66 1971 252 56 1972 229 56 1973 239 62 1974 202 46 1975 222 51 1976 204 43 1977 124 30 1978 150 31 1979 130 35 1980 110 27 1981 131 36 1982 153 35 1983 124 34 1984 95 31 1985 96 23 1986 102 24 1987 75 22 1988 70 29 1989 80 25 1990 85 26 1991 65 18 1992 72 23 1993 66 24 1994 83 21 1995 73 18 1996 52 19 1997 79 15 1998 73 10 1999 73 18 2000 73 34 2001 68 17 2002 88 27 2003 64 23 2004 71 25 2005 76 17 2006 67 21 2007 61 15 2008 56 21 2009 59 22 2010 65 15 2011 62 12 2012 64 17 2013 59 25 2014 54 23 2015 64 19 2016 65 21 2017 67 18 2018 89 23 2019* 64 12 * voorlopige cijfers Download CSV

Meeste verdrinkingen onder 60-plusse rs

De meeste verdrinkingen vinden plaats onder inwoners van 60 jaar of ouder. Bij meer dan de helft (53 procent) van alle verdrinkingen gaat het om 60-plussers. In 2019 verdronken 40 inwoners van 60 jaar of ouder. Jongeren zijn het minst vaak slachtoffer van verdrinking: in 2019 verdronken 5 kinderen jonger dan 10 jaar en 4 kinderen tussen de 10 en 20 jaar.

Ten opzichte van 2018—een jaar met relatief veel verdrinkingen (112)—is in 2019 in iedere leeftijdsgroep het aantal verdrinkingen afgenomen. Maar ook vergeleken met 2017 was het aantal verdrinkingen in 2019 voor bijna alle leeftijdsgroepen lager. Alleen onder 60-plussers lag het aantal verdrinkingen in 2019 hoger dan in 2017 (40 tegen 32).

Toon tabel Overledenen door verdrinking, leeftijd Verberg tabel Overledenen door verdrinking, leeftijd Overledenen door verdrinking, leeftijd Leeftijd 2019* (inwoners) 2018 (inwoners) 2017 (inwoners) Jonger dan 10 jaar 5 8 8 10 tot 20 jaar 4 6 9 20 tot 40 jaar 13 21 15 40 tot 60 jaar 14 29 21 60 jaar of ouder 40 48 32 * voorlopige cijfers Download CSV

Vooral minder verdrinkingen in zomer 2019

In 2019 lag het aantal verdrinkingen in de zomer aanmerkelijk lager dan in de zomers van 2015 tot en met 2018. Voor de andere seizoenen zijn de verschillen over de jaren klein. In 2019 waren er minder zomerse dagen (dagen met een temperatuur van minimaal 25 graden Celsius in De Bilt) dan in 2018 (25 tegen 37), maar meer dan in de jaren 2015, 2016 en 2017. De zomer van 2019 had 11 tropische dagen (dagen met een temperatuur van minimaal 30 graden Celsius in De Bilt). Dit zijn er meer dan gemiddeld in de afgelopen vijf jaar. Deze gegevens tonen geen verband aan tussen warme seizoenen met veel zomerse of tropische dagen en het aantal verdrinkingen in die seizoenen.