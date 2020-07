54 procent sterfgevallen in 2019 door kanker of hart- en vaatziekten

In 2019 overleden 151 885 inwoners van Nederland, bijna 1 500 minder dan in 2018. De meeste mensen stierven aan kanker of hart- en vaatziekten; 45 duizend (29,6 procent) aan kanker en ruim 37 duizend (24,6 procent) aan hart- en vaatziekten. Meer dan drie kwart (78,3 procent) van de overledenen was 70 jaar of ouder. Er stierven relatief net iets meer vrouwen (51 procent) dan mannen (49 procent). Dit blijkt uit de voorlopige cijfers over doodsoorzaken in 2019 die het CBS vandaag publiceert.

Longkanker blijft het meest voorkomende type kanker; bijna 22 procent (meer dan 10 duizend) van alle mensen die overleden aan kanker stierf aan longkanker. Daarnaast was van bijna 3,7 duizend mensen kanker van lymfatisch of bloedvormend weefsel de doodsoorzaak en ruim 3,5 duizend mensen stierven aan dikkedarmkanker.

Toon tabel Doodsoorzaken, 2019* Verberg tabel Doodsoorzaken, 2019* Doodsoorzaken, 2019* Doodsoorzaak Aandeel (% van de sterfgevallen) Kanker 29,6 Hart- en

vaatziekten 24,6 Psychische stoornissen

en ziekten van

zenuwstelsel 14,2 Ziekten van

ademhalingsorganen 8,3 Niet-natuurlijke

doodsoorzaken 5,7 Ziekten van

spijsverteringsorganen 3,1 Overige

doodsoorzaken 14,5 * voorlopige cijfers Download CSV

Kwart minder mensen overlijden aan hart- en vaatziekten dan in 197 0

Het aantal mensen dat overlijdt aan hart- en vaatziekten is in de afgelopen vijftig jaar met een kwart afgenomen, van bijna 50 duizend overledenen in 1970 tot ruim 37 duizend in 2019. De afname is bij mannen groter (33 procent) dan bij vrouwen (15 procent).

Het aantal overledenen aan kanker is in dezelfde periode gestaag toegenomen, van ruim 25 duizend sterfgevallen in 1970 tot 45 duizend in 2019. Bij vrouwen is het aantal overledenen aan kanker meer toegenomen dan bij mannen (90 procent tegen 68 procent) Sinds 2005 overlijden meer mannen aan kanker dan aan hart- en vaatziekten, bij vrouwen is dit sinds 2016 het geval.

Toon tabel Overledenen aan kanker en hart- en vaatziekten Verberg tabel Overledenen aan kanker en hart- en vaatziekten Overledenen aan kanker en hart- en vaatziekten Jaar Kanker (Mannen) (x 1 000) Kanker (Vrouwen) (x 1 000) Hart- en vaatziekten (Mannen) (x 1 000) Hart- en vaatziekten (Vrouwen) (x 1 000) 1970 14,4 10,9 27,1 22,6 1971 14,8 10,9 26,8 22,6 1972 15,2 11,2 28,3 23,9 1973 15,8 11,4 26,8 22,9 1974 16,0 11,5 26,6 22,9 1975 16,6 11,8 27,6 23,2 1976 16,9 11,6 28,3 23,5 1977 16,7 11,8 26,8 23,0 1978 17,6 12,2 27,7 24,0 1979 17,6 12,6 27,8 23,7 1980 18,2 12,5 27,4 23,8 1981 18,4 13,2 27,8 24,4 1982 18,7 13,1 27,9 24,9 1983 18,7 13,4 27,8 24,6 1984 19,2 13,7 27,8 25,5 1985 19,2 14,1 28,4 25,9 1986 19,7 14,3 27,5 25,7 1987 20,1 14,9 26,2 24,6 1988 20,3 15,1 26,1 25,4 1989 20,1 15,3 26,2 25,6 1990 19,9 15,3 25,9 25,7 1991 20,1 15,5 25,8 26,1 1992 20,4 15,6 25,2 26,4 1993 20,5 16,0 26,6 27,7 1994 20,4 16,1 25,3 26,4 1995 20,4 16,1 25,5 26,6 1996 20,8 16,5 25,2 26,1 1997 20,4 16,7 24,3 25,5 1998 20,6 16,8 24,3 25,5 1999 21,0 17,2 24,0 25,6 2000 20,7 17,0 23,6 25,6 2001 20,6 17,1 22,8 24,8 2002 20,7 17,4 23,0 25,0 2003 20,8 17,4 22,6 24,3 2004 21,1 17,7 21,4 23,3 2005 21,2 18,1 20,8 22,6 2006 21,3 18,2 19,9 21,9 2007 21,7 18,1 19,3 21,5 2008 21,9 18,9 18,8 21,4 2009 22,5 18,8 18,3 20,6 2010 23,1 19,2 18,3 20,7 2011 23,0 19,9 17,9 20,3 2012 23,5 19,8 18,0 20,3 2013 22,9 19,5 18,0 20,5 2014 23,2 19,8 17,7 20,2 2015 23,9 20,3 18,6 20,8 2016 24,5 20,7 18,1 20,5 2017 24,5 20,4 18,1 20,1 2018 24,4 20,4 18,3 19,5 2019* 24,3 20,7 18,2 19,2 * voorlopige cijfers Download CSV

Relatief juist minder kankersterfte

Hoewel absoluut gezien het aantal sterfgevallen aan kanker jaarlijks toeneemt, neemt relatief gezien de sterfte aan kanker af. Als rekening wordt gehouden met de bevolkingsgroei en de vergrijzing, is de sterfte aan kanker sinds eind jaren tachtig aan het dalen. Bij mannen is de daling het grootst, bij vrouwen is deze gering, vooral door de toename van sterfte aan longkanker. De gestandaardiseerde sterfte aan hart- en vaatziekten per 100 duizend mensen daalt al vanaf begin jaren zeventig.