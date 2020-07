1 811 zelfdodingen in 2019

In 2019 maakten 1 811 mensen een einde aan hun leven, 18 minder (1 procent) dan in 2018. Het aantal zelfdodingen onder jongeren tot 20 jaar steeg weer na een daling in 2018—van 51 naar 67—maar was lager dan in 2017. Onder 20- tot 60-jarigen en vrouwen is het aantal zelfdodingen afgenomen, bij 60-plussers en mannen nam het iets toe. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Toon tabel Aantal zelfdodingen Verberg tabel Aantal zelfdodingen Aantal zelfdodingen Jaar Mannen (per 100 duizend inwoners) Vrouwen (per 100 duizend inwoners) Totaal (per 100 duizend inwoners) 1970 14,6 8,5 11,5 1971 14,3 9,2 11,7 1972 14,4 8,5 11,4 1973 13,7 9,6 11,6 1974 15,2 9,6 12,3 1975 14,7 9,0 11,7 1976 16,1 8,9 12,3 1977 15,2 8,7 11,8 1978 14,3 10,2 12,2 1979 15,4 11,3 13,2 1980 16,5 9,0 12,5 1981 15,6 9,5 12,4 1982 16,7 10,2 13,3 1983 18,4 11,5 14,7 1984 18,7 11,4 14,8 1985 17,5 9,3 13,1 1986 17,0 9,3 12,8 1987 16,4 9,5 12,6 1988 15,8 8,6 11,9 1989 14,8 8,6 11,5 1990 13,9 8,1 10,7 1991 15,9 8,3 11,8 1992 15,8 7,8 11,5 1993 15,0 7,5 11,0 1994 15,8 6,8 11,0 1995 14,1 7,0 10,4 1996 14,7 7,4 10,8 1997 14,7 7,1 10,7 1998 14,0 7,0 10,3 1999 14,0 6,7 10,1 2000 13,7 6,7 10,0 2001 13,5 5,9 9,5 2002 13,7 6,6 10,0 2003 13,3 6,4 9,7 2004 13,2 6,2 9,6 2005 13,8 6,3 9,9 2006 13,7 6,0 9,6 2007 11,9 5,1 8,4 2008 12,4 5,5 8,9 2009 13,3 5,6 9,4 2010 14,0 5,8 9,8 2011 14,0 6,2 10,0 2012 14,5 6,8 10,6 2013 16,0 6,6 11,2 2014 15,2 7,1 11,1 2015 15,5 7,0 11,2 2016 15,4 7,3 11,3 2017 15,5 7,2 11,3 2018 13,9 7,6 10,7 2019* 14,3 6,6 10,4 * voorlopige cijfers Download CSV

In 2019 overleden 1 811 inwoners van Nederland aan zelfdoding, 1 232 mannen en 579 vrouwen. Onder vrouwen waren 11 procent minder zelfdodingen dan in 2018, onder mannen nam het aantal met 5 procent toe. Met 10,4 zelfdodingen per 100 duizend inwoners daalt het zelfdodingscijfer voor het tweede jaar op rij. Begin jaren tachtig was het zelfdodingscijfer het hoogst (14,8 per 100 duizend mensen) en in 2007 het laagst met 8,4 per 100 duizend inwoners.

Toon tabel Aantal zelfdodingen Verberg tabel Aantal zelfdodingen Aantal zelfdodingen Leeftijd 2019* 2018 2017 Jonger dan 20 jaar 67 51 81 20 tot 30 jaar 200 222 195 30 tot 40 jaar 226 242 205 40 tot 50 jaar 305 298 357 50 tot 60 jaar 399 432 472 60 tot 70 jaar 320 299 326 70 tot 80 jaar 180 176 169 80 jaar of ouder 114 109 112 * voorlopige cijfers Download CSV

Afname aantal zelfdodingen onder vijftigers

De meeste zelfdodingen worden gepleegd door vijftigers, zowel bij mannen (263) als vrouwen (136). In 2019 nam het aantal zelfdodingen onder vijftigers bij vrouwen af met 25 (16 procent) ten opzichte van 2018. Onder mannen van in de vijftig daalde het aantal zelfdodingen met 8 (3 procent).



Onder jongeren tot 20 jaar steeg het aantal zelfdodingen van 51 in 2018 naar 67 in 2019, een toename van 31 procent. Deze toename komt vooral op conto van jongens. Onder hen nam het aantal zelfdodingen toe van 30 naar 43, bij meisjes ging het van 21 naar 24.





Meeste zelfdodingen in Zeeland, minste in Flevoland

Zeeland is de provincie met relatief de meeste zelfdodingen. Per 100 duizend inwoners maakten in 2019 daar 15,1 mensen een einde aan hun leven. Het landelijk gemiddelde lag in 2019 op 10,4 mensen per 100 duizend inwoners. Flevoland was in 2019 de provincie met het laagste aantal zelfdodingen (4,5 per 100 duizend inwoners). In 2017 en 2018 lagen de zelfdodingscijfers in Flevoland hoger.



In de vier grootste gemeenten lag het zelfdodingscijfer in 2019 lager dan het landelijk gemiddelde. In Rotterdam was het cijfer het laagst met 7,3 mensen per 100 duizend inwoners. In de twee voorgaande jaren was het cijfer in Rotterdam hoger dan in Amsterdam, Utrecht en Den Haag.

Toon tabel Aantal zelfdodingen Verberg tabel Aantal zelfdodingen Aantal zelfdodingen Regio 2019* (per 100 duizend inwoners) 2018 (per 100 duizend inwoners) 2017 (per 100 duizend inwoners) Zeeland 15,1 13,6 16,2 Drenthe 12,0 10,2 16,3 Overijssel 11,9 9,9 8,9 Noord-Brabant 11,9 11,9 14,5 Groningen 11,8 10,5 13,9 Gelderland 10,9 11,9 12,1 Noord-Holland 10,5 9,9 10,1 Friesland 10,5 12,2 13,3 Utrecht 9,8 9,1 8,9 Zuid-Holland 9,1 9,9 8,9 Limburg 9,0 11,7 10,6 Flevoland 4,5 7,7 11,7 Amsterdam 10,4 10,3 11,1 Den Haag 9,2 11,2 8,5 Utrecht 8,7 10,3 7,2 Rotterdam 7,3 11,8 11,6 * voorlopige cijfers Download CSV

Meeste zelfdodingen in de lente

In de lente zijn de afgelopen tien jaar relatief de meeste zelfdodingen gepleegd en in de zomer de minste. In de winter beroofden relatief iets minder mensen zich van het leven dan in de lente en de herfst. Wanneer gekeken wordt naar afzonderlijke maanden, dan zijn in januari en maart de afgelopen tien jaar de meeste zelfdodingen gepleegd. Met gemiddeld 5,5 zelfdodingen per dag waren in deze maanden 18 procent meer zelfdodingen dan in december, de maand met gemiddeld de minste zelfdodingen (4,6 per dag).