Brede welvaart in 2019 hoog, wel grote druk op milieu

Het CBS publiceert op Verantwoordingsdag jaarlijks de Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals op verzoek van het Kabinet. De monitor beschrijft hoe de brede welvaart zich in Nederland heeft vertaald in een kwaliteit van leven ‘hier en nu’, en welke druk door dit welvaartsstreven is gelegd op volgende generaties (brede welvaart ‘later’) en op mensen in andere landen (brede welvaart ‘elders’).



Deze editie van de monitor gaat over 2019. Dat betekent dat de grote impact van COVID-19 op vele aspecten van onze economie en samenleving in deze editie niet aan de orde komt. Sinds de tweede helft van maart van dit jaar zorgden de wereldwijde corona-uitbraak en de daarmee samenhangende maatregelen voor een ongekende teruggang in economische activiteit en verandert ook het beeld van veel sociale indicatoren die in de monitor brede welvaart worden gebruikt. De grote betekenis van zaken als toegankelijkheid tot de zorg, sociale vangnetten, vertrouwen in instituties en toegang tot schone natuur voor het welbevinden van mensen, werd de afgelopen periode echter eens te meer duidelijk. Dit illustreert eens te meer hoe belangrijk het is om maatschappelijke ontwikkelingen vanuit een optiek van brede welvaart te beschrijven.

Brede welvaart ‘hier en nu’ hoog en stijgend

Eén van de grote vragen in het maatschappelijke debat is in hoeverre de groei van het bruto binnenlands product de brede welvaart ten goede komt. De uitkomsten van deze derde monitor laten zien dat de brede welvaart in de periode 2012–2019 inderdaad op veel vlakken is toegenomen. Er is sprake van een duidelijke toename van de materiële welvaart, van inkomen en consumptie. Hier kan wel de kanttekening bij worden geplaatst dat het volume van het bbp vanaf 1995 met meer dan 60 procent steeg, maar dat de groei van het reëel beschikbaar inkomen en het volume van de consumptie van huishoudens hier met een toename van 40 procent bij achterbleven. Ook de niet-materiële aspecten van de welvaart zijn op veel vlakken verbeterd. Zo is de tevredenheid met het leven in Nederland de laatste jaren verder toegenomen.

Op een aantal terreinen staat de welvaart echter onder druk. De filedruk neemt toe, de tevredenheid met de vrije tijd neemt af en in lijn daarmee daalt ook het percentage mensen dat vrijwilligerswerk doet, alsmede het aantal contacten met familie, vrienden of buren. Mogelijk is dit een keerzijde van de hoge en de laatste jaren sterk toegenomen nettoarbeidsparticipatie.

Brede-welvaarttrends (BWT): hier en nu Brede Welvaart Trends Hier en Nu +1,1% Bruto binnenlands product Positie in EU in 2019 Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2018-2019 3e van 19 Positief Neutraal Klik voor meer informatie +1,6%pt Welzijn Tevredenheid met het leven Positie in EU in 2018 Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2018-2019 1e van 16 Positief Positief Klik voor meer informatie +1,2%pt Welzijn Persoonlijke welzijnsindex Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2018-2019 Positief Neutraal Klik voor meer informatie -0,8%pt Welzijn Ervaren regie over het eigen leven Positie in EU in 2017 Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2016-2018 4e van 28 Neutraal Neutraal Klik voor meer informatie +1,0% Materiële welvaart Mediaan besteedbaar inkomen Positie in EU in 2018 Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2017-2018 7e van 28 Positief Neutraal Klik voor meer informatie +0,8% Materiële welvaart Individuele consumptie Positie in EU in 2019 Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2018-2019 5e van 17 Positief Neutraal Klik voor meer informatie +1,0% Gezondheid Gezonde levensverwachting mannen Positie in EU in 2018 Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2018-2019 16e van 28 Neutraal Neutraal Klik voor meer informatie +0,8% Gezondheid Gezonde levensverwachting vrouwen Positie in EU in 2018 Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2018-2019 22e van 28 Neutraal Neutraal Klik voor meer informatie -0,1%pt Gezondheid Overgewicht Positie in EU in 2016 Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2018-2019 10e van 28 Negatief Neutraal Klik voor meer informatie -0,4%pt Arbeid en vrije tijd Langdurige werkloosheid Positie in EU in 2018 Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2018-2019 8e van 28 Neutraal Positief Klik voor meer informatie +1,0%pt Arbeid en vrije tijd Nettoarbeidsparticipatie Positie in EU in 2018 Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2018-2019 3e van 28 Positief Positief Klik voor meer informatie +0,8%pt Arbeid en vrije tijd Hoogopgeleide bevolking Positie in EU in 2019 Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2018-2019 11e van 28 Positief Positief Klik voor meer informatie +0,3%pt Arbeid en vrije tijd Tevredenheid met vrije tijd Positie in EU in 2013 Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2018-2019 3e van 28 Negatief Neutraal Klik voor meer informatie +4,5% Arbeid en vrije tijd Tijdverlies door files en vertraging Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2017-2018 Negatief Neutraal Klik voor meer informatie +1,3%pt Arbeid en vrije tijd Tevredenheid met werk (werknemers) Positie in EU in 2017 Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2018-2019 7e van 28 Neutraal Positief Klik voor meer informatie +1,0%pt Wonen Kwaliteit van woningen Positie in EU in 2018 Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2018-2019 18e van 28 Neutraal Positief Klik voor meer informatie +1,0%pt Wonen Tevredenheid met woning Positie in EU in 2017 Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2018-2019 9e van 28 Neutraal Neutraal Klik voor meer informatie -0,3%pt Samenleving Contact met familie, vrienden of buren Positie in EU in 2018 Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2018-2019 1e van 16 Negatief Neutraal Klik voor meer informatie +1,7% Samenleving Inspraak en verantwoordingsplicht Positie in EU in 2018 Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2017-2018 4e van 28 Neutraal Neutraal Klik voor meer informatie +0,4%pt Samenleving Vertrouwen in instituties Positie in EU in 2018 Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2018-2019 2e van 16 Positief Neutraal Klik voor meer informatie +0,1%pt Samenleving Vertrouwen in mensen Positie in EU in 2018 Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2018-2019 2e van 16 Positief Neutraal Klik voor meer informatie +4,5%pt Samenleving Ontwikkeling normen en waarden Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2017-2018 Neutraal Neutraal Klik voor meer informatie -0,9%pt Samenleving Vrijwilligerswerk Positie in EU in 2015 Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2018-2019 1e van 28 Negatief Neutraal Klik voor meer informatie 0,0%pt Veiligheid Vaak onveilig voelen in de buurt Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2017-2019 Positief Positief Klik voor meer informatie -0,8%pt Veiligheid Slachtofferschap van misdaad Positie in EU in 2018 Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2017-2019 11e van 16 Positief Positief Klik voor meer informatie +0,3%pt Milieu Beheerde natuur in NNN Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2017-2018 Positief Positief Klik voor meer informatie +1,2%pt Milieu Kwaliteit van zwemwater binnenwateren Positie in EU in 2018 Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2018-2019 17e van 26 Positief Neutraal Klik voor meer informatie -0,7% Milieu Fauna van zoetwater en moeras Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2017-2018 Negatief Negatief Klik voor meer informatie -1,2% Milieu Fauna van het land Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2017-2018 Neutraal Negatief Klik voor meer informatie +1,6%pt Milieu Stikstofdepositie en landnatuur Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2017-2018 Neutraal Neutraal Klik voor meer informatie +5,1% Milieu Stedelijke blootstelling aan fijnstof (PM2,5) Positie in EU in 2017 Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2017-2018 8e van 25 Positief Neutraal Klik voor meer informatie -1,0%pt Milieu Milieuproblemen Positie in EU in 2018 Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2018-2019 22e van 28 Neutraal Positief Klik voor meer informatie Sluit dit thema

Wiel_Hier-en-Nu_Positie-EU Positie in EU De balken geven de positie aan van Neder - land in de Europese Unie per indicator. Onderin EU-ranglijst Bovenin EU-ranglijst Middenpositie Legenda Geen data bbp per hoofd bevolking Welzijn Materiële Welvaart Wonen Veiligheid Gezondheid Arbeid en vrije tijd Milieu Samenleving 02 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 13 15 16 21 17 18 19 20 22 23 24 25 27 26 28 29 30 31 Stijging Brede Welvaart Geen verandering Daling Brede Welvaart Langjarige trend (8 jaar) Mutatie (laatste jaar) Legenda

Brede welvaart ‘later’: toenemende druk op milieu

Het economisch kapitaal dat van belang is om de economie op de lange termijn te laten groeien, laat een gemengd beeld zien. Het fysieke kapitaal, de hoeveelheid en de kwaliteit van machines, werktuigen en infrastructuur, is in de periode 2012–2019 trendmatig gedaald. Hier staat overigens een duidelijke stijging van het kenniskapitaal tegenover. Opvallend is de omvang van de schulden van huishoudens, die naar Europese maatstaven groot is.

Qua menselijk kapitaal kent Nederland belangrijke opwaartse trends. Zowel het aantal gewerkte uren als het aandeel hoogopgeleiden in de totale bevolking stijgt.

Sociaal kapitaal wordt wel als de smeerolie van de samenleving gezien en wordt gemeten in termen van de kwaliteit van maatschappelijke netwerken. Het sociaal kapitaal in Nederland is redelijk groot en stijgend. Nederland kan worden gezien als een high trust society waarin het vertrouwen van mensen in de medemens en de belangrijkste instituties hoog is.

Nederland is kwetsbaar op het gebied van natuurlijk kapitaal. Het stikstofoverschot behoort tot de hoogste in Europa, het aandeel hernieuwbare energie tot de laagste. Iets meer dan zeventig procent van de landnatuur in Nederland kampt wat stikstof betreft met een lichte of zwaardere overschrijding van de kritische grens. Verder geven, op één neutrale ontwikkeling na, alle indicatoren het beeld van een dalende biodiversiteit. Wel stijgt het areaal beheerde natuur.

Brede-welvaarttrends (BWT): later Brede Welvaart Trends Later +1,1% Bruto binnenlands product Positie in EU in 2019 Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2018-2019 3e van 19 Positief Neutraal Klik voor meer informatie -0,7% Economisch kapitaal Fysieke kapitaalgoederenvoorraad Positie in EU in 2018 Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2017-2018 7e van 11 Negatief Neutraal Klik voor meer informatie -1,8% Economisch kapitaal Kenniskapitaal- goederenvoorraad Positie in EU in 2018 Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2017-2018 1e van 12 Positief Neutraal Klik voor meer informatie +0,4% Economisch kapitaal Gemiddelde schuld per huishouden Positie in EU in 2018 Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2017-2018 23e van 25 Neutraal Neutraal Klik voor meer informatie +35,7% Economisch kapitaal Mediaan vermogen van huishoudens Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2017-2018 Neutraal Neutraal Klik voor meer informatie -10,8% Natuurlijk kapitaal Fossiele energiereserves Positie in EU in 2017 Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2018-2019 7e van 13 Negatief Negatief Klik voor meer informatie +26,7% Natuurlijk kapitaal Opgesteld vermogen hernieuwbare elektriciteit Positie in EU in 2018 Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2018-2019 22e van 26 Positief Neutraal Klik voor meer informatie +0,3%pt Natuurlijk kapitaal Beheerde natuur in NNN Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2017-2018 Positief Positief Klik voor meer informatie -32,3% Natuurlijk kapitaal Fosforoverschot Positie in EU in 2017 Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2018-2019 10e van 16 Neutraal Neutraal Klik voor meer informatie -10,1% Natuurlijk kapitaal Stikstofoverschot Positie in EU in 2017 Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2018-2019 17e van 17 Neutraal Neutraal Klik voor meer informatie -1,2% Natuurlijk kapitaal Fauna van het land Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2017-2018 Neutraal Negatief Klik voor meer informatie -0,7% Natuurlijk kapitaal Fauna van zoetwater en moeras Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2017-2018 Negatief Negatief Klik voor meer informatie +1,6% Natuurlijk kapitaal Oppervlakte- en grondwaterwinning Positie in EU in 2017 Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2017-2018 11e van 14 Positief Neutraal Klik voor meer informatie +5,1% Natuurlijk kapitaal Stedelijke blootstelling aan fijnstof (PM2,5) Positie in EU in 2017 Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2017-2018 8e van 25 Positief Neutraal Klik voor meer informatie +0,3% Natuurlijk kapitaal Cumulatieve CO₂-emissies Positie in EU in 2014 Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2018-2019 13e van 17 Negatief Neutraal Klik voor meer informatie +1,3% Menselijk kapitaal Gewerkte uren Positie in EU in 2018 Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2018-2019 19e van 28 Positief Neutraal Klik voor meer informatie +0,8%pt Menselijk kapitaal Hoogopgeleide bevolking Positie in EU in 2019 Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2018-2019 11e van 28 Positief Positief Klik voor meer informatie +0,8% Menselijk kapitaal Gezonde levensverwachting vrouwen Positie in EU in 2018 Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2018-2019 22e van 28 Neutraal Neutraal Klik voor meer informatie +1,0% Menselijk kapitaal Gezonde levensverwachting mannen Positie in EU in 2018 Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2018-2019 16e van 28 Neutraal Neutraal Klik voor meer informatie +0,1%pt Sociaal kapitaal Vertrouwen in mensen Positie in EU in 2018 Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2018-2019 2e van 16 Positief Neutraal Klik voor meer informatie +0,6%pt Sociaal kapitaal Discriminatiegevoelens Positie in EU in 2018 Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2016-2018 12e van 16 Neutraal Neutraal Klik voor meer informatie +0,4%pt Sociaal kapitaal Vertrouwen in instituties Positie in EU in 2018 Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2018-2019 2e van 16 Positief Neutraal Klik voor meer informatie Sluit dit thema

Wiel_Later_Positie-EU bbp per hoofd bevolking Positie in EU De balken geven de positie aan van Nederland in de Europese Unie per indicator. Onderin EU-ranglijst Bovenin EU-ranglijst Middenpositie Legenda Geen data Economisch kapitaal 02 01 03 04 Natuurlijk kapitaal 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Menselijk kapitaal 15 16 17 18 Sociaal kapitaal 19 20 21 Stijging Brede Welvaart Geen verandering Daling Brede Welvaart Langjarige trend (8 jaar) Mutatie (laatste jaar) Legenda

Brede welvaart ‘elders’: hogere invoer, ook van biomassa en metalen

De brede welvaart elders beschrijft de effecten die het Nederlandse welvaartsstreven heeft op de rest van de wereld. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de positieve effecten die handel kan hebben op de werkgelegenheid en inkomens in andere landen. Ook wordt gekeken in welke mate Nederland een beslag legt op schaarse natuurlijke hulpbronnen in het buitenland.

De importen uit Azië en Oceanië zijn trendmatig gestegen, die uit Afrika zijn daarentegen gedaald. In principe wordt toegenomen handel als positief voor de welvaart in het buitenland gezien. Een toenemende handel kan immers werkgelegenheid en inkomsten met zich meebrengen. Ook vallen de naar Europese maatstaven hoge uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking (als percentage van het bbp) op.

Uiteraard zijn er vormen van handel die de brede welvaart in het buitenland negatief beïnvloeden. Zo stijgen de ingevoerde hoeveelheden biomassa en metalen trendmatig, net als de invoer van metalen uit de armste landen. Uit het oogpunt van het behoud van grondstoffen voor volgende generaties wordt dit als negatief voor de brede welvaart gezien. Ten slotte valt de sterke toename van de broeikasgasvoetafdruk in 2019 ten opzichte van 2018 op.

Brede-welvaarttrends (BWT): elders Brede Welvaart Trends Elders +1,1% Bruto binnenlands product Positie in EU in 2019 Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2018-2019 3e van 19 Positief Neutraal Klik voor meer informatie +3,5% Handel en hulp Invoer van goederen totaal Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2018-2019 Neutraal Neutraal Klik voor meer informatie +1,0% Handel en hulp Invoer van goederen uit Europa Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2018-2019 Neutraal Neutraal Klik voor meer informatie +9,8% Handel en hulp Invoer van goederen uit Afrika Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2018-2019 Negatief Neutraal Klik voor meer informatie +10,7% Handel en hulp Invoer van goederen uit Amerika Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2018-2019 Neutraal Neutraal Klik voor meer informatie +6,7% Handel en hulp Invoer van goederen uit Azië Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2018-2019 Positief Neutraal Klik voor meer informatie +1,7% Handel en hulp Invoer van goederen uit Oceanië Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2018-2019 Positief Neutraal Klik voor meer informatie +1,8% Handel en hulp Totale invoer uit LDC's Positie in EU in 2018 Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2018-2019 2e van 28 Neutraal Neutraal Klik voor meer informatie +0,0%pt Handel en hulp Ontwikkelingshulp Positie in EU in 2018 Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2017-2018 6e van 25 Neutraal Neutraal Klik voor meer informatie +0,1%pt Handel en hulp Overdrachten Positie in EU in 2018 Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2017-2018 4e van 28 Positief Neutraal Klik voor meer informatie -1,6% Milieu en grondstoffen Invoer fossiele energiedragers Positie in EU in 2018 Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2018-2019 28e van 28 Neutraal Neutraal Klik voor meer informatie -13,6% Milieu en grondstoffen Invoer fossiele energiedragers uit LDC's Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2018-2019 Positief Neutraal Klik voor meer informatie +7,1% Milieu en grondstoffen Invoer metalen Positie in EU in 2018 Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2018-2019 25e van 28 Negatief Neutraal Klik voor meer informatie +151,3% Milieu en grondstoffen Invoer metalen uit LDC's Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2018-2019 Negatief Neutraal Klik voor meer informatie +4,2% Milieu en grondstoffen Invoer niet-metaal mineralen Positie in EU in 2018 Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2018-2019 26e van 28 Neutraal Neutraal Klik voor meer informatie -4,5% Milieu en grondstoffen Invoer niet-metaal mineralen uit LDC's Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2018-2019 Neutraal Neutraal Klik voor meer informatie +2,7% Milieu en grondstoffen Invoer biomassa Positie in EU in 2018 Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2018-2019 28e van 28 Negatief Neutraal Klik voor meer informatie -2,7% Milieu en grondstoffen Invoer biomassa uit LDC's Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2018-2019 Neutraal Neutraal Klik voor meer informatie +3,5% Milieu en grondstoffen Broeikasgasvoetafdruk Middellangetermijntrend (2012-2019) Ontwikkeling in 2018-2019 Neutraal Negatief Klik voor meer informatie Sluit dit thema