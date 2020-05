Economie in laagconjunctuur

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is medio mei fors verslechterd, meldt het CBS. De economie is in een fase van laagconjunctuur gekomen. In de Conjunctuurklok van half mei presteren 12 van de 13 indicatoren slechter dan hun langjarige trend. De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben voor veel indicatoren in de klok vanaf verslagmaand maart grote invloed.

De Conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die het CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd. Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok betreft een macro-economisch beeld en het gaat niet in gelijke mate op voor alle huishoudens, bedrijven of regio’s.

Toon tabel Conjunctuurklokindicator (ongewogen gemiddelde van de indicatoren in de Conjunctuurklok) Verberg tabel Conjunctuurklokindicator (ongewogen gemiddelde van de indicatoren in de Conjunctuurklok) Conjunctuurklokindicator (ongewogen gemiddelde van de indicatoren in de Conjunctuurklok) jaar maand cyclus (afwijking van de langetermijntrend (=0)) 2012 januari -0,03 2012 februari -0,09 2012 maart -0,12 2012 april -0,15 2012 mei -0,23 2012 juni -0,3 2012 juli -0,36 2012 augustus -0,47 2012 september -0,56 2012 oktober -0,64 2012 november -0,76 2012 december -0,86 2013 januari -0,94 2013 februari -1,06 2013 maart -1,14 2013 april -1,19 2013 mei -1,27 2013 juni -1,29 2013 juli -1,3 2013 augustus -1,29 2013 september -1,22 2013 oktober -1,15 2013 november -1,07 2013 december -0,99 2014 januari -0,93 2014 februari -0,88 2014 maart -0,85 2014 april -0,84 2014 mei -0,83 2014 juni -0,82 2014 juli -0,81 2014 augustus -0,79 2014 september -0,78 2014 oktober -0,76 2014 november -0,73 2014 december -0,68 2015 januari -0,64 2015 februari -0,59 2015 maart -0,53 2015 april -0,49 2015 mei -0,43 2015 juni -0,38 2015 juli -0,34 2015 augustus -0,3 2015 september -0,27 2015 oktober -0,26 2015 november -0,25 2015 december -0,24 2016 januari -0,25 2016 februari -0,23 2016 maart -0,22 2016 april -0,21 2016 mei -0,17 2016 juni -0,14 2016 juli -0,11 2016 augustus -0,05 2016 september -0,01 2016 oktober 0,03 2016 november 0,08 2016 december 0,12 2017 januari 0,16 2017 februari 0,21 2017 maart 0,26 2017 april 0,3 2017 mei 0,36 2017 juni 0,39 2017 juli 0,42 2017 augustus 0,48 2017 september 0,51 2017 oktober 0,55 2017 november 0,6 2017 december 0,65 2018 januari 0,69 2018 februari 0,74 2018 maart 0,79 2018 april 0,8 2018 mei 0,82 2018 juni 0,83 2018 juli 0,81 2018 augustus 0,81 2018 september 0,8 2018 oktober 0,77 2018 november 0,75 2018 december 0,71 2019 januari 0,65 2019 februari 0,61 2019 maart 0,57 2019 april 0,54 2019 mei 0,52 2019 juni 0,49 2019 juli 0,47 2019 augustus 0,43 2019 september 0,39 2019 oktober 0,35 2019 november 0,32 2019 december 0,3 2020 januari 0,31 2020 februari 0,29 2020 maart 0,21 2020 april 0,19 2020 mei -1,46 Download CSV

Grootste daling consumenten- en producentenvertrouwen ooit

In april vertoonde zowel het consumentenvertrouwen als het producentenvertrouwen de grootste daling in een maand ooit. Het vertrouwen van producenten en consumenten ligt onder het langjarige gemiddelde.

Toon tabel Consumenten- en producentenvertrouwen (seizoengecorrigeerd) Verberg tabel Consumenten- en producentenvertrouwen (seizoengecorrigeerd) Consumenten- en producentenvertrouwen (seizoengecorrigeerd) jaar maand Consumentenvertrouwen (gemiddelde van de deelvragen) Producentenvertrouwen (gemiddelde van de deelvragen) 2016 januari 11 3,2 2016 februari 7 3,1 2016 maart 2 3,9 2016 april 6 4,7 2016 mei 7 4,4 2016 juni 11 5,4 2016 juli 9 5,1 2016 augustus 9 1,2 2016 september 12 3,4 2016 oktober 17 4,3 2016 november 21 3,4 2016 december 21 4,7 2017 januari 21 6 2017 februari 22 7 2017 maart 24 7,8 2017 april 26 8,3 2017 mei 23 6,1 2017 juni 23 7,2 2017 juli 25 6,6 2017 augustus 26 5,4 2017 september 23 8,5 2017 oktober 23 8,2 2017 november 22 9,1 2017 december 25 8,9 2018 januari 24 10,3 2018 februari 23 10,9 2018 maart 24 9,5 2018 april 25 8,2 2018 mei 23 9,8 2018 juni 23 7,7 2018 juli 23 6,3 2018 augustus 21 5,9 2018 september 19 5,7 2018 oktober 15 5,9 2018 november 13 7,2 2018 december 9 7,5 2019 januari 0 5,8 2019 februari -2 6,3 2019 maart -4 6,1 2019 april -3 6,7 2019 mei -3 4,7 2019 juni 0 3,3 2019 juli 2 3,9 2019 augustus 0 3,9 2019 september -2 3,3 2019 oktober -1 3,6 2019 november -2 2,8 2019 december -2 2,9 2020 januari -3 2,5 2020 februari -2 3,7 2020 maart -2 0,2 2020 april -22 -28,7 Download CSV

Meer investeringen groeien, export stabiel en lagere consumptie huishoudens

De investeringen in vaste activa lagen 0,9 procent hoger dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal van 2020 zijn vooral de investeringen in infrastructuur, bedrijfsgebouwen en machines gegroeid. Daarentegen is er minder geïnvesteerd in vervoermiddelen zoals personenauto’s , vrachtwagens, opleggers, e.d.

In het eerste kwartaal van 2020 lag de uitvoer van goederen en diensten op hetzelfde niveau als een jaar eerder. Een kwartaal eerder groeide de uitvoer nog met 3,2 procent. Nederlandse bedrijven hebben in het eerste kwartaal van dit jaar wel meer chemische producten, elektrotechnische machines en apparaten uitgevoerd. De export van transportmiddelen en aardgas was lager dan een jaar eerder.

Consumenten hebben in het eerste kwartaal 1,3 procent minder besteed dan in het eerste kwartaal van 2019. Dit was de eerste daling in zes jaar tijd. In maart kromp de consumptie door huishoudens zelfs met 6,7 procent koopdaggecorrigeerd, terwijl er in de eerste twee maanden van het kwartaal nog een groei was. Consumenten gaven in het eerste kwartaal van dit jaar met name minder uit aan diensten (vooral aan horeca, recreatie en cultuur) en kleding. Aan voedingsmiddelen hebben ze echter meer besteed. De horeca moest halverwege maart de deuren sluiten, winkelstraten waren zo goed als uitgestorven, terwijl de supermarkten juist meer omzet boekten.

Productie industrie 2,5 procent lager in maart

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in maart 2,5 procent lager dan in maart 2019. In de voorgaande maand kromp de productie met 1,3 procent.

In de cijfers over de verslagmaand maart zijn de gebeurtenissen rondom het coronavirus nog maar beperkt zichtbaar. Het producentenvertrouwen was in maart nog net positief.

Aantal faillissementen gestegen in april

Het aantal failliet verklaarde bedrijven, voor zittingsdagen gecorrigeerd, is in april met 75 gestegen. De trend is sinds september 2018 licht stijgend.

In de cijfers over de verslagmaand april zijn de gebeurtenissen rondom het coronavirus nog niet of nauwelijks zichtbaar. Tussen de aanvraag en het uitspreken van een faillissement kunnen enkele weken zitten. Vanaf week 14 houden de rechtbanken de rekesten (als een andere partij de rechter verzoekt om een bedrijf failliet te laten verklaren) voor ten minste vier weken aan, tenzij er sprake is van spoed. Daarnaast is door het kabinet een noodpakket voor economie en banen opgezet om bedrijven zoveel mogelijk te ondersteunen.

Aantal banen blijft stijgen

Het totale aantal banen van werknemers en zelfstandigen nam in het eerste kwartaal met 23 duizend toe tot 10 773 duizend. De groei van het aantal banen ten opzichte van het voorgaande kwartaal komt daarmee op 0,2 procent. Dit is het laagste groeicijfer sinds het eerste kwartaal van 2016. In vergelijking met een jaar eerder zijn er 135 duizend banen bij gekomen, een stijging van 1,3 procent. De cijfers zijn inclusief de banen van mensen die vanwege de coronacrisis niet kunnen werken, maar krijgen doorbetaald.



Eind maart 2020 was het aantal openstaande vacatures afgenomen tot 226 duizend, ruim 60 duizend minder dan een kwartaal eerder. Dit is de eerste kwartaalafname in zeven jaar tijd, en bovendien in aantallen de grootste die ooit is gemeten.

Door de afname van het aantal openstaande vacatures liep de spanning op de arbeidsmarkt terug naar gemiddeld 82 vacatures per 100 werklozen. In het vierde kwartaal waren dat er nog 91.

In het eerste kwartaal van 2020 daalde het aantal werklozen volgens de ILO-definitie met 39 duizend naar gemiddeld 277 duizend. Het gaat om mensen zonder betaald werk die hier recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn om aan de slag te gaan. Het werkloosheidspercentage daalde van 3,4 naar 3,0 procent.

Toon tabel Bruto binnenlandse product (volume), seizoengecorrigeerd Verberg tabel Bruto binnenlandse product (volume), seizoengecorrigeerd Bruto binnenlandse product (volume), seizoengecorrigeerd Jaar Kwartaal Index (2010=100) 2013 1e kwartaal 100,1 2013 2e kwartaal 99,9 2013 3e kwartaal 100,5 2013 4e kwartaal 101,1 2014 1e kwartaal 101 2014 2e kwartaal 101,6 2014 3e kwartaal 101,9 2014 4e kwartaal 102,8 2015 1e kwartaal 103,4 2015 2e kwartaal 103,7 2015 3e kwartaal 104,1 2015 4e kwartaal 104,1 2016 1e kwartaal 105,1 2016 2e kwartaal 105,3 2016 3e kwartaal 106,5 2016 4e kwartaal 107,4 2017 1e kwartaal 107,9 2017 2e kwartaal 108,9 2017 3e kwartaal 109,7 2017 4e kwartaal 110,5 2018 1e kwartaal 111,2 2018 2e kwartaal 111,9 2018 3e kwartaal 112,2 2018 4e kwartaal 112,9 2019 1e kwartaal 113,4 2019 2e kwartaal 113,8 2019 3e kwartaal 114,2 2019 4e kwartaal 114,7 2020 1e kwartaal 112,7 Download CSV

Bbp krimpt met 1,7 procent in eerste kwartaal 2020

Volgens de eerste berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2020 met 1,7 procent gekrompen ten opzichte van een kwartaal eerder. De krimp is vooral toe te schrijven aan de consumptie door huishoudens. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2019 was de omvang van het bbp 0,5 procent kleiner.



Woensdag 24 juni 2020 komt het CBS met de tweede berekening van het bbp en het aantal banen in het eerste kwartaal van 2020.