Afzetprijzen industrie bijna 4 procent lager in maart

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in maart gemiddeld 3,8 procent lager dan in maart 2019, meldt het CBS. Een maand eerder waren de producten van de industrie 0,9 procent duurder dan een jaar eerder.

De in- en uitvoerprijzen van de industrie zijn als inflatie-indicatoren opgenomen in het prijzendashboard.

Toon tabel Afzetprijzen industrie Verberg tabel Afzetprijzen industrie Afzetprijzen industrie jaar maand %-verandering (%-verandering t.o.v. een jaar eerder) 2016 april -5,9 2016 mei -5,3 2016 juni -4,5 2016 juli -4,2 2016 augustus -2,2 2016 september -0,7 2016 oktober 1,5 2016 november 1 2016 december 4,4 2017 januari 7 2017 februari 8,6 2017 maart 7,7 2017 april 7,5 2017 mei 4,9 2017 juni 3 2017 juli 3,1 2017 augustus 3,6 2017 september 4,1 2017 oktober 2,8 2017 november 3,8 2017 december 2,1 2018 januari 1,5 2018 februari 0,3 2018 maart 0,6 2018 april 1 2018 mei 3,7 2018 juni 5 2018 juli 5,4 2018 augustus 5,2 2018 september 4,8 2018 oktober 5,3 2018 november 2,7 2018 december 0,6 2019 januari 1 2019 februari 2,1 2019 maart 2,6 2019 april 3,3 2019 mei 2 2019 juni 0,4 2019 juli 0,1 2019 augustus -0,8 2019 september -0,7 2019 oktober -1,5 2019 november 0,2 2019 december 2,9 2020 januari 2,2 2020 februari 0,9 2020 maart -3,8 Download CSV

Grotere prijsdaling olie

In maart 2020 kostte een vat ruwe North Sea Brent olie 31 euro. Dat is bijna 48 procent minder dan een jaar eerder. In februari 2020 was de prijs voor een vat ruwe olie 51 euro, 10,5 procent lager dan in februari 2019.

De ontwikkeling van de afzetprijzen in de industrie hangt sterk samen met de prijsontwikkeling van ruwe aardolie. Producten van de aardolie-industrie waren in maart 41,5 procent goedkoper dan in maart 2019. In februari lagen de prijzen 6,6 procent lager dan een jaar eerder.

Ook in de chemische industrie hangt de afzetprijs over het algemeen samen met de olieprijs. De afzetprijzen van de chemische industrie waren in maart 6,7 procent lager dan een jaar eerder. In februari was de prijsdaling 2,0 procent.



In de meeste overige bedrijfsklassen van de industrie lagen de prijzen in maart 2020 hoger dan een jaar eerder.

Toon tabel Afzetprijzen industrie naar bedrijfsklasse*, maart 2020 Verberg tabel Afzetprijzen industrie naar bedrijfsklasse*, maart 2020 Afzetprijzen industrie naar bedrijfsklasse*, maart 2020 Bedrijfsklasse %-verandering (%-verandering t.o.v. een jaar eerder) Voedingsmiddelen 4,4 Machine 2,5 Metaalproducten 2,4 Auto 1,7 Elektrotechniek 1,4 Kunststof/rubber 0 Chemie -6,7 Aardolie -41,5 *de acht genoemde bedrijfsklassen zijn samen goed voor bijna 80 procent van de industrie Download CSV

Afzetprijzen industrie dalen in maart

Vergeleken met februari zijn de afzetprijzen van de industrie in maart met 3,9 procent gedaald. De prijzen op de binnenlandse markt daalden met 2,3 procent, die op de buitenlandse markt met 5,2 procent.