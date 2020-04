15,5 duizend mensen erbij in eerste kwartaal 2020

De bevolking van Nederland is in het eerste kwartaal van 2020 minder hard gegroeid dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Er kwamen 15,5 duizend mensen bij, 8,7 duizend minder dan in het eerste kwartaal van 2019. Vooral in maart kwamen er weinig inwoners bij. Niet alleen overleden er die maand meer mensen dan er kinderen werden geboren, ook het aantal immigranten nam af. Daarnaast lag het aantal mensen dat emigreert al vanaf begin 2020 hoger dan het jaar ervoor. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.

De bevolkingsgroei komt volledig op het conto van buitenlandse migratie. In de eerste drie maanden van 2020 schreven ruim 59 duizend mensen vanuit het buitenland zich in bij een Nederlandse gemeente. Daarnaast vertrokken bijna 41 duizend mensen. Per saldo kwamen er daardoor ruim 18 duizend mensen bij door buitenlandse migratie. In het eerste kwartaal overleden er bijna 3 duizend mensen meer dan het aantal kinderen dat werd geboren.

Toon tabel Bevolkingsgroei, eerste kwartaal Verberg tabel Bevolkingsgroei, eerste kwartaal Bevolkingsgroei, eerste kwartaal Bevolkingsgroei 2018 (x 1 000) 2019* (x 1 000) 2020* (x 1 000) Geboorte 39,8 39,7 40,4 Sterfte 45,6 40,5 43,2 Immigratie 54 61,1 59,1 Emigratie 36,1 36,1 40,8 Bevolkingsgroei 12,0 24,2 15,5 * voorlopige cijfers Download CSV

Hogere sterfte in maart

Vanaf week 12 (16 tot en met 22 maart) nam het aantal sterfgevallen als gevolg van de corona-epidemie snel toe. De natuurlijke aanwas kwam in die maand negatief uit; er overleden bijna 3 duizend meer mensen dan er kinderen geboren werden. Tot die tijd waren sterfte en geboorte nog in evenwicht. Ook in april is het aantal mensen dat is overleden nog hoog en komt het saldo van geboorte en sterfte naar verwachting negatief uit.

Toon tabel Geboorte en sterfte, per week* Verberg tabel Geboorte en sterfte, per week* Geboorte en sterfte, per week* Jaar Week Geboorte (x 1 000) Sterfte (x 1 000) 2019 2 3,2 3,3 2019 3 3,2 3,2 2019 4 3,2 3,2 2019 5 3,3 3,1 2019 6 3,0 3,2 2019 7 3,0 3,3 2019 8 3,1 3,2 2019 9 2,9 3,1 2019 10 3,0 3,2 2019 11 3,1 3,2 2019 12 3,1 3,0 2019 13 3,1 3,0 2019 14 3,1 2,9 2019 15 3,3 2,9 2019 16 3,2 3,0 2019 17 3,1 3,0 2019 18 3,2 2,8 2019 19 3,2 2,8 2019 20 3,1 2,8 2019 21 3,2 2,9 2019 22 3,3 2,7 2019 23 3,3 2,7 2019 24 3,3 2,6 2019 25 3,4 2,7 2019 26 3,4 2,8 2019 27 3,5 2,7 2019 28 3,5 2,8 2019 29 3,3 2,6 2019 30 3,5 3,0 2019 31 3,5 2,7 2019 32 3,4 2,6 2019 33 3,4 2,6 2019 34 3,5 2,6 2019 35 3,5 2,8 2019 36 3,4 2,6 2019 37 3,6 2,6 2019 38 3,6 2,6 2019 39 3,6 2,8 2019 40 3,4 2,7 2019 41 3,4 2,9 2019 42 3,3 2,9 2019 43 3,1 2,9 2019 44 3,3 2,9 2019 45 3,2 3,0 2019 46 3,2 3,1 2019 47 3,2 3,0 2019 48 3,1 3,0 2019 49 3,0 3,0 2019 50 3,0 3,2 2019 51 3,1 3,2 2019 52 2,7 3,0 2020 2 3,2 3,4 2020 3 3,2 3,2 2020 4 3,2 3,0 2020 5 3,2 3,2 2020 6 3,1 3,2 2020 7 3,1 3,2 2020 8 3,2 3,0 2020 9 3,1 3,1 2020 10 3,2 3,1 2020 11 3,0 3,2 2020 12 3,0 3,6 2020 13 3,0 4,4 2020 14 3,1 5,1 2020 15 4,9 * voorlopige cijfers Download CSV

Immigratie in maart afgenomen

In de eerste twee maanden van 2020 lag de immigratie op het relatief hoge niveau van 2019. Het aantal mensen dat uit Nederland vertrok was echter hoger dan vorig jaar. Per saldo kwamen er in januari en februari minder mensen bij door buitenlandse migratie dan in 2019.

In maart nam de immigratie af, terwijl de emigratie ook in die maand hoger uitkwam dan vorig jaar. Daardoor daalde het migratiesaldo verder. In totaal kwam de groei door migratie in het eerste kwartaal uit op een vergelijkbaar niveau als in 2018.

Toon tabel Migratie, eerste kwartaal Verberg tabel Migratie, eerste kwartaal Migratie, eerste kwartaal Migratie Maand 2018 (x 1 000) 2019* (x 1 000) 2020* (x 1 000) Immigratie januari 18,4 21,4 22,1 Immigratie februari 19,8 21,2 21,3 Immigratie maart 15,7 18,4 15,7 Emigratie 1) januari 13,3 13,6 15,7 Emigratie 1) februari 10,8 10,9 12,1 Emigratie 1) maart 12 11,6 12,9 * voorlopige cijfers 1)inclusief administratieve correcties Download CSV

In maart meer immigranten met een Nederlandse achtergrond

Het aantal immigranten daalde in maart in vrijwel alle herkomstgroepen. De immigratie van mensen met een Nederlandse achtergrond nam in die maand juist toe. Tegelijk emigreerden zij minder vaak dan in dezelfde periode vorig jaar. In maart kwam het migratiesaldo van Nederlanders positief uit, iets dat ongebruikelijk is voor deze tijd van het jaar. Over het hele kwartaal waren immigratie (5,6 duizend) en emigratie (5,8 duizend) van Nederlanders vrijwel in balans en was het vertrekoverschot kleiner dan in voorgaande jaren.

Toon tabel Migratiesaldo, eerste kwartaal Verberg tabel Migratiesaldo, eerste kwartaal Migratiesaldo, eerste kwartaal Werelddeel 2020* (x 1 000) 2019* (x 1 000) 2018 (x 1 000) Europa (excl.

Nederlandse achtergrond) 8,8 13,6 8,9 Azië 4,1 5,5 4,2 Amerika 3 3,7 3 Afrika 2,8 2,7 2,5 Oceanië 0,1 0,1 0,1 Nederlandse

achtergrond -0,2 -0,6 -0,8 * voorlopige cijfers Download CSV

Het migratiesaldo van mensen met een Afrikaanse achtergrond nam eveneens licht toe. Het aantal immigranten was in januari en februari hoger dan in 2019, in maart niet meer.





Minder Poolse migranten

Migranten met een Poolse achtergrond vormen nog altijd de grootste groep, maar hun aantal daalde ten opzichte van vorig jaar. In het eerste kwartaal kwamen er bijna 2 duizend meer Polen naar Nederland dan er vertrokken. Vorig jaar waren dat er nog ruim 3 duizend. Deze daling zette al eerder in. Zowel in januari, februari als maart vestigden zich minder Polen in Nederland en vertrokken er meer dan het jaar daarvoor. Tot en met februari lag het saldo op het niveau van 2018, in maart kwam het saldo daaronder uit. In totaal waren er in het eerste kwartaal 6,6 duizend immigranten met een Poolse achtergrond en 4,6 duizend emigranten.

Indiase migranten vormen de tweede groep. Bij hen daalde het migratiesaldo pas in maart, toen er ook uit India minder immigranten naar Nederland kwamen dan vorig jaar. Dit gebeurde ook bij migranten met een Turkse achtergrond. Het migratiesaldo van deze groep kwam daardoor niet hoger uit dan in 2019 maar bleef vrijwel gelijk.

Toon tabel Top 5 migratiesaldo eerste kwartaal, naar migratieachtergrond Verberg tabel Top 5 migratiesaldo eerste kwartaal, naar migratieachtergrond Top 5 migratiesaldo eerste kwartaal, naar migratieachtergrond Land 2020* (x 1 000) 2019* (x 1 000) 2018 (x 1 000) Polen 2,0 3,3 2,3 India 1,2 1,4 1,1 Turkije 1,0 1,1 0,7 Syrië 1,0 1,4 1,3 (voormalige) Sovjet-Unie 1,0 1,4 0,9 * voorlopige cijfers Download CSV

Registratie migratiestromen

De cijfers in dit bericht zijn gebaseerd op informatie uit de Basisregistratie Personen (BRP). Mensen die langer dan 4 maand en in Nederland wonen moeten zich inschrijven als inwoner. Mensen moeten zich laten uitschrijven als ze in een jaar tijd langer dan 8 maan den in het buitenland verblijven. Asielzoekers kunnen zich na een half jaar inschrijven bij een Nederlandse gemeente, of eerder als zij een verblijfsvergunning krijgen. Gewoonlijk zit er enige tijd tussen de vertrek- of vestigingsdatum en het moment waarop deze informatie het CBS bereikt.