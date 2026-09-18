1 op de 10 mensen voelt zich sterk eenzaam; al 5 jaar stabiel

- In 2025 voelde 10 procent van de 15-plussers zich sterk eenzaam.

- 3 op de 10 mensen voelen zich enigszins eenzaam.

- 35- tot 55-jarigen, migranten en uitkeringsontvangers voelen zich het vaakst sterk eenzaam.

In 2025 was 10 procent van de mensen van 15 jaar of ouder sterk eenzaam. Dit is al jaren stabiel. Vooral 35- tot 55-jarigen, mensen die niet in Nederland zijn geboren en mensen met een sociale uitkering voelden zich in 2025 sterk eenzaam. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers uit het onderzoek Sociale samenhang en welzijn.



In het onderzoek Sociale samenhang en welzijn zijn sinds 2019 stellingen opgenomen over eenzaamheid. Vragen gaan over het ervaren van leegte, het missen van mensen en het gevoel vaak in de steek gelaten te worden. Dit heet emotionele eenzaamheid. Ook krijgen deelnemers de vraag of zij voldoende mensen om zich heen hebben met wie zij zich verbonden voelen, die ze vertrouwen en waarop ze kunnen terugvallen bij narigheid. Een gebrek hieraan heet sociale eenzaamheid. De algehele eenzaamheid is gebaseerd op de stellingen over zowel emotionele als sociale eenzaamheid.

Aandeel enigszins eenzamen iets gedaald, wel nog hoger dan in 2019

In 2021-2025 lag het percentage sterk eenzame mensen van 15 jaar of ouder rond de 10 procent. In 2019 was dit met 9 procent iets lager. Het aandeel mensen dat zich enigszins eenzaam voelt, nam toe van 26 procent in 2019 naar 32 procent in 2021. Daarna daalde het weer iets, maar bleef boven het niveau van 2019. In 2025 voelde 30 procent zich enigszins eenzaam. Ook voor de twee onderliggende vormen van eenzaamheid -sociaal en emotioneel- waren de percentages in 2019 het laagste.

Download CSV Toon tabel Eenzaamheid, 2019-2025 Perioden Niet eenzaam (% van mensen van 15 jaar of ouder) Enigszins eenzaam (% van mensen van 15 jaar of ouder) Sterk eenzaam (% van mensen van 15 jaar of ouder) 2019 65,6 25,7 8,7 2020¹⁾ 2021 57,5 31,5 11 2022 60,1 29,2 10,7 2023 60,6 28,6 10,8 2024 60,6 29,6 9,8 2025 60,2 29,7 10,1 ¹⁾ Voor 2020 zijn geen data beschikbaar Eenzaamheid, 2019-2025 Perioden Niet eenzaam (% van mensen van 15 jaar of ouder) Enigszins eenzaam (% van mensen van 15 jaar of ouder) Sterk eenzaam (% van mensen van 15 jaar of ouder) 2019 65,6 25,7 8,7 2020¹⁾ 2021 57,5 31,5 11 2022 60,1 29,2 10,7 2023 60,6 28,6 10,8 2024 60,6 29,6 9,8 2025 60,2 29,7 10,1 ¹⁾ Voor 2020 zijn geen data beschikbaar

35- tot 55-jarigen vaker dan ouderen sterk eenzaam

In 2025 waren de leeftijdsgroepen tussen 35 en 55 jaar het vaakst sterk eenzaam. Van de 35-tot 45-jarigen was dit 13 procent en van de 45- tot 55-jarigen 12 procent. Vanaf 55 jaar voelen mensen zich minder vaak eenzaam (minder dan 9 procent).



Het ervaren van emotionele eenzaamheid is voor alle leeftijden ongeveer hetzelfde. 35- tot 75-jarigen voelen zich met ongeveer 17 procent wel vaker sociaal eenzaam dan vooral jongeren (15- tot 25-jarigen) en 75-plussers.

Migranten relatief vaak sterk eenzaam

Mensen die niet in Nederland zijn geboren (migranten), zijn vaker sterk eenzaam dan de tweede generatie en mensen met een Nederlandse herkomst. Dit hangt niet samen met verschillen in andere kenmerken, zoals inkomen, leeftijd of onderwijsniveau. Het verschil tussen herkomstgroepen geldt voor beide vormen van eenzaamheid, maar is het grootst bij sociale eenzaamheid. Migranten uit Europa en daarbuiten zijn met achtereenvolgens 27 procent en 24 procent ongeveer twee keer zo vaak sterk sociaal eenzaam als mensen met een Nederlandse herkomst (13 procent) en mensen van de tweede generatie met een Europese herkomst (12 procent).

Download CSV Toon tabel Sterk eenzaam, herkomst, 2025 Herkomst Sterk eenzaam (% van mensen van 15 jaar of ouder) Sterk sociaal eenzaam (% van mensen van 15 jaar of ouder) Sterk emotioneel eenzaam (% van mensen van 15 jaar of ouder) Geboren buiten Europa 17,5 24,1 16,3 Geboren in Europa (excl. NL) 15,8 26,7 13,5 Geboren in NL,

ouder(s) buiten Europa 9,5 14,4 10,6 Geboren in NL,

ouders(s) in Europa 8,8 12,4 7,9 Geboren in NL,

ouders in NL 8,6 13 8,8 Sterk eenzaam, herkomst, 2025 Herkomst Sterk eenzaam (% van mensen van 15 jaar of ouder) Sterk sociaal eenzaam (% van mensen van 15 jaar of ouder) Sterk emotioneel eenzaam (% van mensen van 15 jaar of ouder) Geboren buiten Europa 17,5 24,1 16,3 Geboren in Europa (excl. NL) 15,8 26,7 13,5 Geboren in NL,

ouder(s) buiten Europa 9,5 14,4 10,6 Geboren in NL,

ouders(s) in Europa 8,8 12,4 7,9 Geboren in NL,

ouders in NL 8,6 13 8,8

Vooral toename sterke sociale eenzaamheid onder Europese migranten

Onder migranten uit Europa nam het percentage sociaal eenzamen tussen 2019 en 2025 relatief veel toe. Van hen was 27 procent sterk sociaal eenzaam in 2025, tegen 17 procent in 2019. Onder mensen met een Nederlandse herkomst nam het percentage licht toe. Omdat er bij de andere herkomstgroepen geen toename was van het aandeel sterk sociaal eenzame mensen over de jaren, is in 2025 het verschil tussen de migranten en de andere groepen duidelijker dan in 2019.

Download CSV Toon tabel Sterk sociaal eenzaam, herkomst herkomstgroep geb. in NL, ouders in NL (% van mensen van 15 jaar of ouder) geb. in NL, ouder(s) in Europa (% van mensen van 15 jaar of ouder) geb. NL, ouder(s) buit. Europa (% van mensen van 15 jaar of ouder) geboren in Europa (excl. NL) (% van mensen van 15 jaar of ouder) geboren buiten Europa (% van mensen van 15 jaar of ouder) 2019 10,4 14,1 13 16,8 20,7 2020¹⁾ 2021 12,5 13 12,7 23,7 24,1 2022 11,9 11,1 15,5 24,8 23,7 2023 11,5 13,5 16,4 26,9 23,1 2024 11,9 15 13,8 24 24 2025 13 12,4 14,4 26,7 24,1 ¹⁾ Voor 2020 zijn geen data beschikbaar Sterk sociaal eenzaam, herkomst herkomstgroep geb. in NL, ouders in NL (% van mensen van 15 jaar of ouder) geb. in NL, ouder(s) in Europa (% van mensen van 15 jaar of ouder) geb. NL, ouder(s) buit. Europa (% van mensen van 15 jaar of ouder) geboren in Europa (excl. NL) (% van mensen van 15 jaar of ouder) geboren buiten Europa (% van mensen van 15 jaar of ouder) 2019 10,4 14,1 13 16,8 20,7 2020¹⁾ 2021 12,5 13 12,7 23,7 24,1 2022 11,9 11,1 15,5 24,8 23,7 2023 11,5 13,5 16,4 26,9 23,1 2024 11,9 15 13,8 24 24 2025 13 12,4 14,4 26,7 24,1 ¹⁾ Voor 2020 zijn geen data beschikbaar

Mensen met sociale uitkering vaakst sterk eenzaam

Mensen met een sociale uitkering geven met 23 procent vaker aan zich sterk eenzaam te voelen dan mensen die inkomen uit werk, studiefinanciering of pensioen krijgen en mensen zonder (eigen) inkomen (beide 9 procent).