Staalimport van buiten EU gehalveerd sinds beschermingsmaatregelen

- Nederland importeerde in 2025 546 miljoen kilogram aan beschermde staalproducten van buiten de EU.

- De staalimport van buiten de EU was in 2025 56 procent van die in 2018, toen de eerste maatregelen zijn genomen om de EU-staalmarkt te beschermen.

- Het aantal EU-verordeningen met handelsbeschermende maatregelen nam toe van 30 in 1994 naar 158 in 2025.



Nederland importeerde in 2025 voor 546 miljoen kilogram aan staalproducten van buiten de EU die onder de nieuwste vrijwaringsmaatregelen vallen. Deze maatregelen zijn bedoeld om de Europese markt voor staalproducten te beschermen. Dat is een halvering sinds 2018, toen de EU begon met dergelijke maatregelen. Naast deze maatregelen zet de EU ook steeds vaker voor andere goederen antidumping- en antisubsidiemaatregelen in. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over handelsbescherming, die in de publicatie Nederland Handelsland verder worden toegelicht.

In 2018 stelde de Europese Unie maatregelen in om de Europese staalindustrie te beschermen tegen een groeiende instroom van goedkoop staal uit landen buiten de EU. Deze maatregelen zijn gaandeweg aangescherpt, met een nieuwe verzwaring in 2026. Sinds juli 2026 valt 52 procent van alle typen ingevoerde staalproducten van buiten de EU onder de nieuwste Europese maatregelen. Voor Nederland is dit ongeveer 16 procent van de totale invoerwaarde en 29 procent van de invoerhoeveelheid in kilogram van staalproducten uit landen buiten de EU.

Staalimport na piek in 2021 afgenomen

Nederland importeerde tussen 2018 en 2021 steeds meer staalproducten die onder de beschermingsmaatregelen vallen. In 2021 was de invoer van deze staalproducten met 1,2 miljard kilogram het hoogst.

Die piek in 2021 komt onder andere door het economisch herstel na de coronacrisis. Maar ook de sancties tegen Rusland en Belarus in 2022, eerder twee belangrijke invoerpartners, droegen eraan bij dat de piek van 2021 in latere jaren niet meer gehaald werd. Over heel 2018 tot en met 2025 is er ook een afname als deze landen niet worden meegerekend in het totaal.

Download CSV Toon tabel Nederlandse invoer van staalproducten onder de staalbeschermingsmaatregelen Jaar Totale invoer (mln kg) Totale invoer exclusief Rusland en Belarus (mln kg) 2018 1078,1 783,6 2019 1000,6 778,7 2020 885,7 472,7 2021 1207,6 777,1 2022 813,4 667,7 2023 543,2 531,2 2024 613,1 613,1 2025 545,9 545,9 Nederlandse invoer van staalproducten onder de staalbeschermingsmaatregelen Jaar Totale invoer (mln kg) Totale invoer exclusief Rusland en Belarus (mln kg) 2018 1078,1 783,6 2019 1000,6 778,7 2020 885,7 472,7 2021 1207,6 777,1 2022 813,4 667,7 2023 543,2 531,2 2024 613,1 613,1 2025 545,9 545,9

Bijna drie kwart staalimport uit vijf landen

In 2025 kwam 73,7 procent van de Nederlandse invoer van de staalproducten onder deze regels uit landen buiten de EU uit vijf landen: Japan, China, India, Zuid-Korea en Turkije. Samen waren deze landen goed voor 402,1 miljoen kilogram aan ingevoerd staal.

Japan en China waren de twee belangrijkste herkomstlanden. Samen waren zij goed voor ruim 41,1 procent van deze invoer. De invoer uit beide landen neemt toe sinds 2018, terwijl de totale invoer van de staalproducten die onder deze maatregelen vallen juist afnam.

Download CSV Toon tabel Nederlandse invoer van staalproducten onder de beschermingsmaatregel naar top 5 herkomstlanden van 2025 Jaar Japan (mln kg) China (mln kg) India (mln kg) Turkije (mln kg) Zuid-Korea (mln kg) 2018 6,2 44,7 10,3 344,2 88,0 2019 13,2 87,6 0,2 331,8 80,4 2020 18,4 39,1 13,7 108,3 65,1 2021 16,5 40,6 21,8 210,6 47,6 2022 14,3 53,7 91,2 118,3 49,1 2023 18,3 134,4 71,7 61,5 53,2 2024 24,0 73,9 0,2 60,4 57,0 2025 113,4 111,0 78,9 53,4 45,3 Nederlandse invoer van staalproducten onder de beschermingsmaatregel naar top 5 herkomstlanden van 2025 Jaar Japan (mln kg) China (mln kg) India (mln kg) Turkije (mln kg) Zuid-Korea (mln kg) 2018 6,2 44,7 10,3 344,2 88,0 2019 13,2 87,6 0,2 331,8 80,4 2020 18,4 39,1 13,7 108,3 65,1 2021 16,5 40,6 21,8 210,6 47,6 2022 14,3 53,7 91,2 118,3 49,1 2023 18,3 134,4 71,7 61,5 53,2 2024 24,0 73,9 0,2 60,4 57,0 2025 113,4 111,0 78,9 53,4 45,3

EU zet steeds vaker handelsbeschermende maatregelen in

Naast de aangescherpte staalmaatregel zet de EU vaker handelsbeschermende maatregelen in om de Europese industrie te beschermen. Naast vrijwaringsmaatregelen kan de EU onder andere antidumping- en antisubsidiemaatregelen nemen.

Het aantal EU-verordeningen met antidumping- en antisubsidiemaatregelen is sinds 1994 sterk toegenomen, met een versnelling vanaf 2025. In 2025 waren er 158 unieke EU-verordeningen van kracht waarin antidumping- of antisubsidiemaatregelen werden vastgelegd, terwijl dit er in 1994 zo’n 30 waren. Om de weerslag en impact van dergelijke handelsbeschermende maatregelen op de Nederlandse handel te kunnen onderzoeken heeft het CBS - op basis van TARIC-data van de Europese Commissie - een consistent databestand ontwikkeld waarin antidumping- en antisubsidiemaatregelen systematisch worden vastgelegd op maand-, product- en landniveau.

Download CSV Toon tabel Aantal handelsbeschermende EU-verordeningen Jaar Maand Aantal verordeningen 1994 jan 28 1994 feb 29 1994 mrt 29 1994 apr 30 1994 mei 31 1994 jun 31 1994 jul 31 1994 aug 31 1994 sep 32 1994 okt 34 1994 nov 33 1994 dec 34 1995 jan 35 1995 feb 35 1995 mrt 34 1995 apr 35 1995 mei 35 1995 jun 34 1995 jul 37 1995 aug 39 1995 sep 39 1995 okt 43 1995 nov 43 1995 dec 44 1996 jan 45 1996 feb 43 1996 mrt 41 1996 apr 41 1996 mei 41 1996 jun 40 1996 jul 39 1996 aug 39 1996 sep 39 1996 okt 39 1996 nov 39 1996 dec 39 1997 jan 39 1997 feb 40 1997 mrt 40 1997 apr 41 1997 mei 40 1997 jun 41 1997 jul 41 1997 aug 41 1997 sep 44 1997 okt 43 1997 nov 43 1997 dec 43 1998 jan 44 1998 feb 44 1998 mrt 44 1998 apr 45 1998 mei 45 1998 jun 45 1998 jul 45 1998 aug 47 1998 sep 47 1998 okt 46 1998 nov 45 1998 dec 46 1999 jan 45 1999 feb 45 1999 mrt 47 1999 apr 46 1999 mei 46 1999 jun 46 1999 jul 46 1999 aug 48 1999 sep 48 1999 okt 47 1999 nov 47 1999 dec 47 2000 jan 48 2000 feb 52 2000 mrt 53 2000 apr 54 2000 mei 57 2000 jun 58 2000 jul 60 2000 aug 62 2000 sep 63 2000 okt 64 2000 nov 62 2000 dec 63 2001 jan 61 2001 feb 64 2001 mrt 62 2001 apr 62 2001 mei 64 2001 jun 64 2001 jul 65 2001 aug 66 2001 sep 67 2001 okt 68 2001 nov 68 2001 dec 69 2002 jan 70 2002 feb 72 2002 mrt 71 2002 apr 72 2002 mei 72 2002 jun 74 2002 jul 74 2002 aug 75 2002 sep 76 2002 okt 74 2002 nov 73 2002 dec 73 2003 jan 70 2003 feb 69 2003 mrt 67 2003 apr 68 2003 mei 69 2003 jun 70 2003 jul 71 2003 aug 71 2003 sep 74 2003 okt 75 2003 nov 75 2003 dec 75 2004 jan 75 2004 feb 79 2004 mrt 82 2004 apr 83 2004 mei 86 2004 jun 86 2004 jul 82 2004 aug 83 2004 sep 84 2004 okt 83 2004 nov 83 2004 dec 83 2005 jan 87 2005 feb 87 2005 mrt 89 2005 apr 93 2005 mei 93 2005 jun 95 2005 jul 97 2005 aug 94 2005 sep 92 2005 okt 90 2005 nov 90 2005 dec 88 2006 jan 91 2006 feb 88 2006 mrt 90 2006 apr 91 2006 mei 90 2006 jun 89 2006 jul 89 2006 aug 87 2006 sep 89 2006 okt 87 2006 nov 86 2006 dec 89 2007 jan 89 2007 feb 88 2007 mrt 86 2007 apr 87 2007 mei 87 2007 jun 84 2007 jul 85 2007 aug 85 2007 sep 89 2007 okt 89 2007 nov 86 2007 dec 87 2008 jan 85 2008 feb 85 2008 mrt 84 2008 apr 84 2008 mei 84 2008 jun 86 2008 jul 84 2008 aug 84 2008 sep 84 2008 okt 83 2008 nov 85 2008 dec 82 2009 jan 78 2009 feb 81 2009 mrt 82 2009 apr 84 2009 mei 85 2009 jun 86 2009 jul 86 2009 aug 86 2009 sep 85 2009 okt 85 2009 nov 85 2009 dec 87 2010 jan 85 2010 feb 85 2010 mrt 84 2010 apr 85 2010 mei 85 2010 jun 86 2010 jul 86 2010 aug 87 2010 sep 87 2010 okt 88 2010 nov 91 2010 dec 91 2011 jan 90 2011 feb 92 2011 mrt 92 2011 apr 91 2011 mei 93 2011 jun 91 2011 jul 89 2011 aug 89 2011 sep 86 2011 okt 87 2011 nov 89 2011 dec 87 2012 jan 83 2012 feb 83 2012 mrt 83 2012 apr 82 2012 mei 82 2012 jun 81 2012 jul 81 2012 aug 83 2012 sep 86 2012 okt 86 2012 nov 87 2012 dec 84 2013 jan 86 2013 feb 88 2013 mrt 87 2013 apr 89 2013 mei 90 2013 jun 91 2013 jul 90 2013 aug 90 2013 sep 90 2013 okt 90 2013 nov 90 2013 dec 91 2014 jan 92 2014 feb 91 2014 mrt 91 2014 apr 91 2014 mei 92 2014 jun 92 2014 jul 92 2014 aug 92 2014 sep 92 2014 okt 92 2014 nov 93 2014 dec 92 2015 jan 91 2015 feb 91 2015 mrt 93 2015 apr 93 2015 mei 98 2015 jun 97 2015 jul 98 2015 aug 97 2015 sep 96 2015 okt 96 2015 nov 96 2015 dec 97 2016 jan 99 2016 feb 97 2016 mrt 99 2016 apr 99 2016 mei 97 2016 jun 97 2016 jul 97 2016 aug 97 2016 sep 97 2016 okt 99 2016 nov 99 2016 dec 99 2017 jan 104 2017 feb 105 2017 mrt 104 2017 apr 105 2017 mei 107 2017 jun 108 2017 jul 107 2017 aug 109 2017 sep 109 2017 okt 110 2017 nov 110 2017 dec 110 2018 jan 107 2018 feb 108 2018 mrt 108 2018 apr 108 2018 mei 108 2018 jun 108 2018 jul 109 2018 aug 109 2018 sep 108 2018 okt 108 2018 nov 109 2018 dec 109 2019 jan 104 2019 feb 105 2019 mrt 103 2019 apr 102 2019 mei 102 2019 jun 102 2019 jul 101 2019 aug 101 2019 sep 101 2019 okt 103 2019 nov 104 2019 dec 106 2020 jan 103 2020 feb 104 2020 mrt 105 2020 apr 105 2020 mei 105 2020 jun 108 2020 jul 108 2020 aug 108 2020 sep 109 2020 okt 113 2020 nov 113 2020 dec 114 2021 jan 110 2021 feb 110 2021 mrt 111 2021 apr 111 2021 mei 111 2021 jun 111 2021 jul 112 2021 aug 111 2021 sep 111 2021 okt 114 2021 nov 117 2021 dec 121 2022 jan 114 2022 feb 117 2022 mrt 118 2022 apr 120 2022 mei 120 2022 jun 120 2022 jul 121 2022 aug 122 2022 sep 122 2022 okt 122 2022 nov 123 2022 dec 124 2023 jan 121 2023 feb 122 2023 mrt 122 2023 apr 123 2023 mei 124 2023 jun 124 2023 jul 125 2023 aug 127 2023 sep 126 2023 okt 127 2023 nov 128 2023 dec 129 2024 jan 121 2024 feb 120 2024 mrt 121 2024 apr 122 2024 mei 122 2024 jun 122 2024 jul 127 2024 aug 125 2024 sep 126 2024 okt 131 2024 nov 131 2024 dec 132 2025 jan 135 2025 feb 136 2025 mrt 139 2025 apr 137 2025 mei 138 2025 jun 139 2025 jul 142 2025 aug 148 2025 sep 153 2025 okt 154 2025 nov 158 2025 dec 158 Bron: CBS, TARIC Aantal handelsbeschermende EU-verordeningen Jaar Maand Aantal verordeningen 1994 jan 28 1994 feb 29 1994 mrt 29 1994 apr 30 1994 mei 31 1994 jun 31 1994 jul 31 1994 aug 31 1994 sep 32 1994 okt 34 1994 nov 33 1994 dec 34 1995 jan 35 1995 feb 35 1995 mrt 34 1995 apr 35 1995 mei 35 1995 jun 34 1995 jul 37 1995 aug 39 1995 sep 39 1995 okt 43 1995 nov 43 1995 dec 44 1996 jan 45 1996 feb 43 1996 mrt 41 1996 apr 41 1996 mei 41 1996 jun 40 1996 jul 39 1996 aug 39 1996 sep 39 1996 okt 39 1996 nov 39 1996 dec 39 1997 jan 39 1997 feb 40 1997 mrt 40 1997 apr 41 1997 mei 40 1997 jun 41 1997 jul 41 1997 aug 41 1997 sep 44 1997 okt 43 1997 nov 43 1997 dec 43 1998 jan 44 1998 feb 44 1998 mrt 44 1998 apr 45 1998 mei 45 1998 jun 45 1998 jul 45 1998 aug 47 1998 sep 47 1998 okt 46 1998 nov 45 1998 dec 46 1999 jan 45 1999 feb 45 1999 mrt 47 1999 apr 46 1999 mei 46 1999 jun 46 1999 jul 46 1999 aug 48 1999 sep 48 1999 okt 47 1999 nov 47 1999 dec 47 2000 jan 48 2000 feb 52 2000 mrt 53 2000 apr 54 2000 mei 57 2000 jun 58 2000 jul 60 2000 aug 62 2000 sep 63 2000 okt 64 2000 nov 62 2000 dec 63 2001 jan 61 2001 feb 64 2001 mrt 62 2001 apr 62 2001 mei 64 2001 jun 64 2001 jul 65 2001 aug 66 2001 sep 67 2001 okt 68 2001 nov 68 2001 dec 69 2002 jan 70 2002 feb 72 2002 mrt 71 2002 apr 72 2002 mei 72 2002 jun 74 2002 jul 74 2002 aug 75 2002 sep 76 2002 okt 74 2002 nov 73 2002 dec 73 2003 jan 70 2003 feb 69 2003 mrt 67 2003 apr 68 2003 mei 69 2003 jun 70 2003 jul 71 2003 aug 71 2003 sep 74 2003 okt 75 2003 nov 75 2003 dec 75 2004 jan 75 2004 feb 79 2004 mrt 82 2004 apr 83 2004 mei 86 2004 jun 86 2004 jul 82 2004 aug 83 2004 sep 84 2004 okt 83 2004 nov 83 2004 dec 83 2005 jan 87 2005 feb 87 2005 mrt 89 2005 apr 93 2005 mei 93 2005 jun 95 2005 jul 97 2005 aug 94 2005 sep 92 2005 okt 90 2005 nov 90 2005 dec 88 2006 jan 91 2006 feb 88 2006 mrt 90 2006 apr 91 2006 mei 90 2006 jun 89 2006 jul 89 2006 aug 87 2006 sep 89 2006 okt 87 2006 nov 86 2006 dec 89 2007 jan 89 2007 feb 88 2007 mrt 86 2007 apr 87 2007 mei 87 2007 jun 84 2007 jul 85 2007 aug 85 2007 sep 89 2007 okt 89 2007 nov 86 2007 dec 87 2008 jan 85 2008 feb 85 2008 mrt 84 2008 apr 84 2008 mei 84 2008 jun 86 2008 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Op 10 september is de nieuwe editie van Nederland Handelsland verschenen. Hierin wordt aandacht besteed aan de internationale handel en investeringen in de Nederlandse economie.