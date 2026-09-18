Staalimport van buiten EU gehalveerd sinds beschermingsmaatregelen
Nederland importeerde in 2025 voor 546 miljoen kilogram aan staalproducten van buiten de EU die onder de nieuwste vrijwaringsmaatregelen vallen. Deze maatregelen zijn bedoeld om de Europese markt voor staalproducten te beschermen. Dat is een halvering sinds 2018, toen de EU begon met dergelijke maatregelen. Naast deze maatregelen zet de EU ook steeds vaker voor andere goederen antidumping- en antisubsidiemaatregelen in. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over handelsbescherming, die in de publicatie Nederland Handelsland verder worden toegelicht.
In 2018 stelde de Europese Unie maatregelen in om de Europese staalindustrie te beschermen tegen een groeiende instroom van goedkoop staal uit landen buiten de EU. Deze maatregelen zijn gaandeweg aangescherpt, met een nieuwe verzwaring in 2026. Sinds juli 2026 valt 52 procent van alle typen ingevoerde staalproducten van buiten de EU onder de nieuwste Europese maatregelen. Voor Nederland is dit ongeveer 16 procent van de totale invoerwaarde en 29 procent van de invoerhoeveelheid in kilogram van staalproducten uit landen buiten de EU.
Staalimport na piek in 2021 afgenomen
Nederland importeerde tussen 2018 en 2021 steeds meer staalproducten die onder de beschermingsmaatregelen vallen. In 2021 was de invoer van deze staalproducten met 1,2 miljard kilogram het hoogst.
Die piek in 2021 komt onder andere door het economisch herstel na de coronacrisis. Maar ook de sancties tegen Rusland en Belarus in 2022, eerder twee belangrijke invoerpartners, droegen eraan bij dat de piek van 2021 in latere jaren niet meer gehaald werd. Over heel 2018 tot en met 2025 is er ook een afname als deze landen niet worden meegerekend in het totaal.
|Jaar
|Totale invoer (mln kg)
|Totale invoer exclusief Rusland en Belarus (mln kg)
|2018
|1078,1
|783,6
|2019
|1000,6
|778,7
|2020
|885,7
|472,7
|2021
|1207,6
|777,1
|2022
|813,4
|667,7
|2023
|543,2
|531,2
|2024
|613,1
|613,1
|2025
|545,9
|545,9
Bijna drie kwart staalimport uit vijf landen
In 2025 kwam 73,7 procent van de Nederlandse invoer van de staalproducten onder deze regels uit landen buiten de EU uit vijf landen: Japan, China, India, Zuid-Korea en Turkije. Samen waren deze landen goed voor 402,1 miljoen kilogram aan ingevoerd staal.
Japan en China waren de twee belangrijkste herkomstlanden. Samen waren zij goed voor ruim 41,1 procent van deze invoer. De invoer uit beide landen neemt toe sinds 2018, terwijl de totale invoer van de staalproducten die onder deze maatregelen vallen juist afnam.
|Jaar
|Japan (mln kg)
|China (mln kg)
|India (mln kg)
|Turkije (mln kg)
|Zuid-Korea (mln kg)
|2018
|6,2
|44,7
|10,3
|344,2
|88,0
|2019
|13,2
|87,6
|0,2
|331,8
|80,4
|2020
|18,4
|39,1
|13,7
|108,3
|65,1
|2021
|16,5
|40,6
|21,8
|210,6
|47,6
|2022
|14,3
|53,7
|91,2
|118,3
|49,1
|2023
|18,3
|134,4
|71,7
|61,5
|53,2
|2024
|24,0
|73,9
|0,2
|60,4
|57,0
|2025
|113,4
|111,0
|78,9
|53,4
|45,3
EU zet steeds vaker handelsbeschermende maatregelen in
Naast de aangescherpte staalmaatregel zet de EU vaker handelsbeschermende maatregelen in om de Europese industrie te beschermen. Naast vrijwaringsmaatregelen kan de EU onder andere antidumping- en antisubsidiemaatregelen nemen.
Het aantal EU-verordeningen met antidumping- en antisubsidiemaatregelen is sinds 1994 sterk toegenomen, met een versnelling vanaf 2025. In 2025 waren er 158 unieke EU-verordeningen van kracht waarin antidumping- of antisubsidiemaatregelen werden vastgelegd, terwijl dit er in 1994 zo’n 30 waren. Om de weerslag en impact van dergelijke handelsbeschermende maatregelen op de Nederlandse handel te kunnen onderzoeken heeft het CBS - op basis van TARIC-data van de Europese Commissie - een consistent databestand ontwikkeld waarin antidumping- en antisubsidiemaatregelen systematisch worden vastgelegd op maand-, product- en landniveau.
|Jaar
|Maand
|Aantal verordeningen
|1994
|jan
|28
|1994
|feb
|29
|1994
|mrt
|29
|1994
|apr
|30
|1994
|mei
|31
|1994
|jun
|31
|1994
|jul
|31
|1994
|aug
|31
|1994
|sep
|32
|1994
|okt
|34
|1994
|nov
|33
|1994
|dec
|34
|1995
|jan
|35
|1995
|feb
|35
|1995
|mrt
|34
|1995
|apr
|35
|1995
|mei
|35
|1995
|jun
|34
|1995
|jul
|37
|1995
|aug
|39
|1995
|sep
|39
|1995
|okt
|43
|1995
|nov
|43
|1995
|dec
|44
|1996
|jan
|45
|1996
|feb
|43
|1996
|mrt
|41
|1996
|apr
|41
|1996
|mei
|41
|1996
|jun
|40
|1996
|jul
|39
|1996
|aug
|39
|1996
|sep
|39
|1996
|okt
|39
|1996
|nov
|39
|1996
|dec
|39
|1997
|jan
|39
|1997
|feb
|40
|1997
|mrt
|40
|1997
|apr
|41
|1997
|mei
|40
|1997
|jun
|41
|1997
|jul
|41
|1997
|aug
|41
|1997
|sep
|44
|1997
|okt
|43
|1997
|nov
|43
|1997
|dec
|43
|1998
|jan
|44
|1998
|feb
|44
|1998
|mrt
|44
|1998
|apr
|45
|1998
|mei
|45
|1998
|jun
|45
|1998
|jul
|45
|1998
|aug
|47
|1998
|sep
|47
|1998
|okt
|46
|1998
|nov
|45
|1998
|dec
|46
|1999
|jan
|45
|1999
|feb
|45
|1999
|mrt
|47
|1999
|apr
|46
|1999
|mei
|46
|1999
|jun
|46
|1999
|jul
|46
|1999
|aug
|48
|1999
|sep
|48
|1999
|okt
|47
|1999
|nov
|47
|1999
|dec
|47
|2000
|jan
|48
|2000
|feb
|52
|2000
|mrt
|53
|2000
|apr
|54
|2000
|mei
|57
|2000
|jun
|58
|2000
|jul
|60
|2000
|aug
|62
|2000
|sep
|63
|2000
|okt
|64
|2000
|nov
|62
|2000
|dec
|63
|2001
|jan
|61
|2001
|feb
|64
|2001
|mrt
|62
|2001
|apr
|62
|2001
|mei
|64
|2001
|jun
|64
|2001
|jul
|65
|2001
|aug
|66
|2001
|sep
|67
|2001
|okt
|68
|2001
|nov
|68
|2001
|dec
|69
|2002
|jan
|70
|2002
|feb
|72
|2002
|mrt
|71
|2002
|apr
|72
|2002
|mei
|72
|2002
|jun
|74
|2002
|jul
|74
|2002
|aug
|75
|2002
|sep
|76
|2002
|okt
|74
|2002
|nov
|73
|2002
|dec
|73
|2003
|jan
|70
|2003
|feb
|69
|2003
|mrt
|67
|2003
|apr
|68
|2003
|mei
|69
|2003
|jun
|70
|2003
|jul
|71
|2003
|aug
|71
|2003
|sep
|74
|2003
|okt
|75
|2003
|nov
|75
|2003
|dec
|75
|2004
|jan
|75
|2004
|feb
|79
|2004
|mrt
|82
|2004
|apr
|83
|2004
|mei
|86
|2004
|jun
|86
|2004
|jul
|82
|2004
|aug
|83
|2004
|sep
|84
|2004
|okt
|83
|2004
|nov
|83
|2004
|dec
|83
|2005
|jan
|87
|2005
|feb
|87
|2005
|mrt
|89
|2005
|apr
|93
|2005
|mei
|93
|2005
|jun
|95
|2005
|jul
|97
|2005
|aug
|94
|2005
|sep
|92
|2005
|okt
|90
|2005
|nov
|90
|2005
|dec
|88
|2006
|jan
|91
|2006
|feb
|88
|2006
|mrt
|90
|2006
|apr
|91
|2006
|mei
|90
|2006
|jun
|89
|2006
|jul
|89
|2006
|aug
|87
|2006
|sep
|89
|2006
|okt
|87
|2006
|nov
|86
|2006
|dec
|89
|2007
|jan
|89
|2007
|feb
|88
|2007
|mrt
|86
|2007
|apr
|87
|2007
|mei
|87
|2007
|jun
|84
|2007
|jul
|85
|2007
|aug
|85
|2007
|sep
|89
|2007
|okt
|89
|2007
|nov
|86
|2007
|dec
|87
|2008
|jan
|85
|2008
|feb
|85
|2008
|mrt
|84
|2008
|apr
|84
|2008
|mei
|84
|2008
|jun
|86
|2008
|jul
|84
|2008
|aug
|84
|2008
|sep
|84
|2008
|okt
|83
|2008
|nov
|85
|2008
|dec
|82
|2009
|jan
|78
|2009
|feb
|81
|2009
|mrt
|82
|2009
|apr
|84
|2009
|mei
|85
|2009
|jun
|86
|2009
|jul
|86
|2009
|aug
|86
|2009
|sep
|85
|2009
|okt
|85
|2009
|nov
|85
|2009
|dec
|87
|2010
|jan
|85
|2010
|feb
|85
|2010
|mrt
|84
|2010
|apr
|85
|2010
|mei
|85
|2010
|jun
|86
|2010
|jul
|86
|2010
|aug
|87
|2010
|sep
|87
|2010
|okt
|88
|2010
|nov
|91
|2010
|dec
|91
|2011
|jan
|90
|2011
|feb
|92
|2011
|mrt
|92
|2011
|apr
|91
|2011
|mei
|93
|2011
|jun
|91
|2011
|jul
|89
|2011
|aug
|89
|2011
|sep
|86
|2011
|okt
|87
|2011
|nov
|89
|2011
|dec
|87
|2012
|jan
|83
|2012
|feb
|83
|2012
|mrt
|83
|2012
|apr
|82
|2012
|mei
|82
|2012
|jun
|81
|2012
|jul
|81
|2012
|aug
|83
|2012
|sep
|86
|2012
|okt
|86
|2012
|nov
|87
|2012
|dec
|84
|2013
|jan
|86
|2013
|feb
|88
|2013
|mrt
|87
|2013
|apr
|89
|2013
|mei
|90
|2013
|jun
|91
|2013
|jul
|90
|2013
|aug
|90
|2013
|sep
|90
|2013
|okt
|90
|2013
|nov
|90
|2013
|dec
|91
|2014
|jan
|92
|2014
|feb
|91
|2014
|mrt
|91
|2014
|apr
|91
|2014
|mei
|92
|2014
|jun
|92
|2014
|jul
|92
|2014
|aug
|92
|2014
|sep
|92
|2014
|okt
|92
|2014
|nov
|93
|2014
|dec
|92
|2015
|jan
|91
|2015
|feb
|91
|2015
|mrt
|93
|2015
|apr
|93
|2015
|mei
|98
|2015
|jun
|97
|2015
|jul
|98
|2015
|aug
|97
|2015
|sep
|96
|2015
|okt
|96
|2015
|nov
|96
|2015
|dec
|97
|2016
|jan
|99
|2016
|feb
|97
|2016
|mrt
|99
|2016
|apr
|99
|2016
|mei
|97
|2016
|jun
|97
|2016
|jul
|97
|2016
|aug
|97
|2016
|sep
|97
|2016
|okt
|99
|2016
|nov
|99
|2016
|dec
|99
|2017
|jan
|104
|2017
|feb
|105
|2017
|mrt
|104
|2017
|apr
|105
|2017
|mei
|107
|2017
|jun
|108
|2017
|jul
|107
|2017
|aug
|109
|2017
|sep
|109
|2017
|okt
|110
|2017
|nov
|110
|2017
|dec
|110
|2018
|jan
|107
|2018
|feb
|108
|2018
|mrt
|108
|2018
|apr
|108
|2018
|mei
|108
|2018
|jun
|108
|2018
|jul
|109
|2018
|aug
|109
|2018
|sep
|108
|2018
|okt
|108
|2018
|nov
|109
|2018
|dec
|109
|2019
|jan
|104
|2019
|feb
|105
|2019
|mrt
|103
|2019
|apr
|102
|2019
|mei
|102
|2019
|jun
|102
|2019
|jul
|101
|2019
|aug
|101
|2019
|sep
|101
|2019
|okt
|103
|2019
|nov
|104
|2019
|dec
|106
|2020
|jan
|103
|2020
|feb
|104
|2020
|mrt
|105
|2020
|apr
|105
|2020
|mei
|105
|2020
|jun
|108
|2020
|jul
|108
|2020
|aug
|108
|2020
|sep
|109
|2020
|okt
|113
|2020
|nov
|113
|2020
|dec
|114
|2021
|jan
|110
|2021
|feb
|110
|2021
|mrt
|111
|2021
|apr
|111
|2021
|mei
|111
|2021
|jun
|111
|2021
|jul
|112
|2021
|aug
|111
|2021
|sep
|111
|2021
|okt
|114
|2021
|nov
|117
|2021
|dec
|121
|2022
|jan
|114
|2022
|feb
|117
|2022
|mrt
|118
|2022
|apr
|120
|2022
|mei
|120
|2022
|jun
|120
|2022
|jul
|121
|2022
|aug
|122
|2022
|sep
|122
|2022
|okt
|122
|2022
|nov
|123
|2022
|dec
|124
|2023
|jan
|121
|2023
|feb
|122
|2023
|mrt
|122
|2023
|apr
|123
|2023
|mei
|124
|2023
|jun
|124
|2023
|jul
|125
|2023
|aug
|127
|2023
|sep
|126
|2023
|okt
|127
|2023
|nov
|128
|2023
|dec
|129
|2024
|jan
|121
|2024
|feb
|120
|2024
|mrt
|121
|2024
|apr
|122
|2024
|mei
|122
|2024
|jun
|122
|2024
|jul
|127
|2024
|aug
|125
|2024
|sep
|126
|2024
|okt
|131
|2024
|nov
|131
|2024
|dec
|132
|2025
|jan
|135
|2025
|feb
|136
|2025
|mrt
|139
|2025
|apr
|137
|2025
|mei
|138
|2025
|jun
|139
|2025
|jul
|142
|2025
|aug
|148
|2025
|sep
|153
|2025
|okt
|154
|2025
|nov
|158
|2025
|dec
|158
|Bron: CBS, TARIC
Op 10 september is de nieuwe editie van Nederland Handelsland verschenen. Hierin wordt aandacht besteed aan de internationale handel en investeringen in de Nederlandse economie.
Bronnen
- Artikel - Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie
- Publicatie - Nederland Handelsland