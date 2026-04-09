Inflatie in maart 2,7 procent
In maart 2026 waren consumentengoederen en -diensten 2,7 procent duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In februari 2026 was de inflatie 2,4 procent. Het inflatiecijfer van maart is hetzelfde als bij de snelle raming die op 31 maart is gepubliceerd.
De inflatie wordt elke maand gemeten als de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar. De CPI geeft ook inzicht in de prijsontwikkeling in vergelijking met een maand eerder. Consumentengoederen en -diensten waren in maart 0,7 procent duurder dan in februari.
|jaar
|maand
|Inflatie (% verandering van de CPI t.o.v. een jaar eerder)
|2021
|januari
|1,6
|2021
|februari
|1,8
|2021
|maart
|1,9
|2021
|april
|1,9
|2021
|mei
|2,1
|2021
|juni
|2,0
|2021
|juli
|1,4
|2021
|augustus
|2,4
|2021
|september
|2,7
|2021
|oktober
|3,4
|2021
|november
|5,2
|2021
|december
|5,7
|2022
|januari
|6,4
|2022
|februari
|6,2
|2022
|maart
|9,7
|2022
|april
|9,6
|2022
|mei
|8,8
|2022
|juni
|8,6
|2022
|juli
|10,3
|2022
|augustus
|12,0
|2022
|september
|14,5
|2022
|oktober
|14,3
|2022
|november
|9,9
|2022
|december
|9,6
|2023
|januari
|7,6
|2023
|februari
|8,0
|2023
|maart
|4,4
|2023
|april
|5,2
|2023
|mei
|6,1
|2023
|juni
|5,7
|2023
|juli
|4,6
|2023
|augustus
|3,0
|2023
|september
|0,2
|2023
|oktober
|-0,4
|2023
|november
|1,6
|2023
|december
|1,2
|2024
|januari
|3,2
|2024
|februari
|2,8
|2024
|maart
|3,1
|2024
|april
|2,7
|2024
|mei
|2,7
|2024
|juni
|3,2
|2024
|juli
|3,7
|2024
|augustus
|3,6
|2024
|september
|3,5
|2024
|oktober
|3,5
|2024
|november
|4,0
|2024
|december
|4,1
|2025
|januari
|3,3
|2025
|februari
|3,8
|2025
|maart
|3,7
|2025
|april
|4,1
|2025
|mei
|3,3
|2025
|juni
|3,1
|2025
|juli
|2,9
|2025
|augustus
|2,8
|2025
|september
|3,3
|2025
|oktober
|3,1
|2025
|november
|2,9
|2025
|december
|2,8
|2026
|januari
|2,4
|2026
|februari
|2,4
|2026
|maart
|2,7
Prijzen motorbrandstoffen hoger
De prijsontwikkeling van motorbrandstoffen droeg bij aan de stijging van de inflatie. In maart 2026 waren motorbrandstoffen (benzine, diesel en lpg) 18,7 procent duurder dan in maart 2025. In februari was de prijsstijging op jaarbasis 2,6 procent. De prijs van diesel is het meest gestegen. In februari 2026 was de gemiddelde prijs voor een liter diesel 1,834 euro, in maart 2,294 euro. Een liter benzine kostte 2,039 euro in februari, in maart was dit 2,249 euro. Ook de prijsontwikkeling van voedingsmiddelen had een opwaarts effect op de ontwikkeling van de inflatie.
|Maand
|2026 (2025=100)
|2025 (2025=100)
|Jan
|103,94
|102,43
|Feb
|105,32
|102,66
|Mrt
|117,98
|99,39
|Apr
|98,35
|Mei
|97,15
|Jun
|98,86
|Jul
|98,89
|Aug
|99,07
|Sep
|100,86
|Okt
|100,72
|Nov
|102,07
|Dec
|99,56
|Maart 2026 (%-punt)
|Februari 2026 (%-punt)
|Totaal
|2,7
|2,4
|Huisvesting, water
en energie
|0,85
|0,87
|Vervoer
|0,59
|0,35
|Horeca
|0,34
|0,35
|Voedingsmiddelen en
alcoholvrije dranken
|0,23
|0,14
|Diverse goederen en diensten
|0,22
|0,22
|Verzekeringen en financiële
diensten
|0,15
|0,15
|Recreatie, sport en cultuur
|0,15
|0,16
Prijsontwikkelingen op korte termijn
In vergelijking met februari stegen de prijzen voor consumenten in maart met 0,7 procent. In de afgelopen tien jaar was de maandmutatie in maart gemiddeld ook 0,7 procent. Een kanttekening bij een vergelijking tussen twee opeenvolgende maanden in het jaar is dat rekening moet worden gehouden met de invloed van het seizoen. Zo is kleding tijdens de uitverkoop goedkoper. De prijzen zijn dan tijdelijk lager, maar dit is geen structurele prijsdaling.
|jaar
|maand
|Consumentenprijsindex (CPI) (2025=100)
|2024
|J
|94,52
|2024
|F
|95,14
|2024
|M
|95,61
|2024
|A
|96,23
|2024
|M
|96,44
|2024
|J
|96,60
|2024
|J
|98,02
|2024
|A
|98,33
|2024
|S
|97,86
|2024
|O
|98,34
|2024
|N
|97,77
|2024
|D
|97,88
|2025
|J
|97,60
|2025
|F
|98,67
|2025
|M
|99,09
|2025
|A
|100,10
|2025
|M
|99,53
|2025
|J
|99,49
|2025
|J
|100,87
|2025
|A
|101,06
|2025
|S
|100,97
|2025
|O
|101,37
|2025
|N
|100,51
|2025
|D
|100,73
|2026
|J
|99,99
|2026
|F
|101,02
|2026
|M
|101,75
Inflatie eurozone stijgt ook
Het CBS publiceert twee verschillende cijfers voor inflatie. Een op basis van de consumentenprijsindex (CPI) en een op basis van de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP). Consumentengoederen en -diensten in Nederland waren volgens de HICP in maart 2,6 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. In februari was de inflatie volgens de HICP 2,3 procent. De inflatie in de eurozone steeg van 1,9 procent in februari naar 2,5 procent in maart.
|jaar
|maand
|Nederland (% verandering van de HICP t.o.v. een jaar eerder)
|Eurozone (% verandering van de HICP t.o.v. een jaar eerder)
|2021
|januari
|1,6
|0,9
|2021
|februari
|1,9
|0,9
|2021
|maart
|1,9
|1,3
|2021
|april
|1,7
|1,6
|2021
|mei
|2,0
|2,0
|2021
|juni
|1,7
|1,9
|2021
|juli
|1,4
|2,2
|2021
|augustus
|2,7
|3,0
|2021
|september
|3,0
|3,4
|2021
|oktober
|3,7
|4,1
|2021
|november
|5,9
|4,9
|2021
|december
|6,4
|5,0
|2022
|januari
|7,6
|5,1
|2022
|februari
|7,3
|5,9
|2022
|maart
|11,7
|7,4
|2022
|april
|11,2
|7,4
|2022
|mei
|10,2
|8,1
|2022
|juni
|9,9
|8,6
|2022
|juli
|11,6
|8,9
|2022
|augustus
|13,7
|9,1
|2022
|september
|17,1
|9,9
|2022
|oktober
|16,8
|10,6
|2022
|november
|11,3
|10,1
|2022
|december
|11,0
|9,2
|2023
|januari
|8,4
|8,6
|2023
|februari
|8,9
|8,5
|2023
|maart
|4,5
|6,9
|2023
|april
|5,8
|7,0
|2023
|mei
|6,8
|6,1
|2023
|juni
|6,4
|5,5
|2023
|juli
|5,3
|5,3
|2023
|augustus
|3,4
|5,2
|2023
|september
|-0,3
|4,3
|2023
|oktober
|-1,0
|2,9
|2023
|november
|1,4
|2,4
|2023
|december
|1,0
|2,9
|2024
|januari
|3,1
|2,8
|2024
|februari
|2,7
|2,6
|2024
|maart
|3,1
|2,4
|2024
|april
|2,6
|2,4
|2024
|mei
|2,7
|2,6
|2024
|juni
|3,4
|2,5
|2024
|juli
|3,5
|2,6
|2024
|augustus
|3,3
|2,2
|2024
|september
|3,3
|1,7
|2024
|oktober
|3,3
|2,0
|2024
|november
|3,8
|2,2
|2024
|december
|3,9
|2,4
|2025
|januari
|3,0
|2,5
|2025
|februari
|3,5
|2,3
|2025
|maart
|3,4
|2,2
|2025
|april
|4,1
|2,2
|2025
|mei
|2,9
|1,9
|2025
|juni
|2,7
|2,0
|2025
|juli
|2,6
|2,0
|2025
|augustus
|2,4
|2,0
|2025
|september
|3,0
|2,2
|2025
|oktober
|3,0
|2,1
|2025
|november
|2,6
|2,1
|2025
|december
|2,7
|2,0
|2026
|januari
|2,2
|1,7
|2026
|februari
|2,3
|1,9
|2026
|maart
|2,6
|2,5
De inflatie in de eurozone was in maart 2026 vrijwel gelijk aan de inflatie in Nederland. De prijzen van energie stegen op jaarbasis in Nederland harder dan in de eurozone. Voor voedingsmiddelen, dranken en tabak was de prijsstijging in Nederland lager dan in de eurozone.
|Nederland (%)
|Eurozone (%)
|Totaal
|2,6
|2,5
|Voedingsmiddelen, dranken en tabak
|1,9
|2,4
|Energie inclusief motorbrandstoffen
|6,6
|4,9
|Industriële goederen exclusief
energie en motorbrandstoffen
|0,4
|0,5
|Diensten
|3,5
|3,2
Verschil CPI en HICP
Om de inflatie tussen landen te kunnen vergelijken, berekenen de lidstaten van de Europese Unie (EU) een consumentenprijsindex volgens internationaal afgesproken definities en methoden. De Europese Centrale Bank gebruikt de HICP voor het monetaire beleid in de eurozone. Daarnaast maken de meeste landen nog een eigen, nationale prijsindex.
Het belangrijkste verschil tussen de CPI en de HICP voor Nederland is dat de HICP in tegenstelling tot de CPI geen rekening houdt met de kosten van het wonen in de eigen woning. In de CPI worden deze kosten berekend aan de hand van de ontwikkeling van woninghuren. Dit is echter niet het enige verschil. In de lange onderzoeksbeschrijving worden deze verschillen verder toegelicht.
Nieuw basisjaar CPI vanaf 2026
Vanaf 2026 zijn de CPI en de HICP over op een nieuw basisjaar, van 2015=100 naar 2025=100. Meer achtergrondinformatie over de overgang staat in het methodedocument: De consumentenprijsindex vanaf 2026.
Meer informatie
In de lange onderzoeksbeschrijving licht het CBS toe wat de CPI meet en op welke manier de index wordt berekend. Het dashboard consumentenprijzen geeft met grafieken meer inzicht in de CPI, de HICP en de inflatie. Met de persoonlijke inflatiecalculator bereken je de ontwikkeling van de consumentenprijzen voor een individueel consumptieprofiel. Voor de consumentenprijsindex van Caribisch Nederland zie: Caribisch Nederland; consumentenprijsindex (CPI) 2017=100.
Bronnen
- StatLine - Jaarmutatie consumentenprijsindex; vanaf 1963
- StatLine - Consumentenprijsindex 2025=100
- StatLine - Geharmoniseerde index consumentenprijzen 2025=100
- StatLine - Caribisch Nederland; consumentenprijsindex (CPI) 2017=100
