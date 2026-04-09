Inflatie in maart 2,7 procent

- De inflatie was even hoog als bij de snelle raming.

- Prijzen van motorbrandstoffen en voedingsmiddelen hoger in maart 2026.

- De inflatie in de eurozone was in maart 2026 vrijwel gelijk aan de inflatie in Nederland.

In maart 2026 waren consumentengoederen en -diensten 2,7 procent duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In februari 2026 was de inflatie 2,4 procent. Het inflatiecijfer van maart is hetzelfde als bij de snelle raming die op 31 maart is gepubliceerd.



De inflatie wordt elke maand gemeten als de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar. De CPI geeft ook inzicht in de prijsontwikkeling in vergelijking met een maand eerder. Consumentengoederen en -diensten waren in maart 0,7 procent duurder dan in februari.

Download CSV Toon tabel Inflatie jaar maand Inflatie (% verandering van de CPI t.o.v. een jaar eerder) 2021 januari 1,6 2021 februari 1,8 2021 maart 1,9 2021 april 1,9 2021 mei 2,1 2021 juni 2,0 2021 juli 1,4 2021 augustus 2,4 2021 september 2,7 2021 oktober 3,4 2021 november 5,2 2021 december 5,7 2022 januari 6,4 2022 februari 6,2 2022 maart 9,7 2022 april 9,6 2022 mei 8,8 2022 juni 8,6 2022 juli 10,3 2022 augustus 12,0 2022 september 14,5 2022 oktober 14,3 2022 november 9,9 2022 december 9,6 2023 januari 7,6 2023 februari 8,0 2023 maart 4,4 2023 april 5,2 2023 mei 6,1 2023 juni 5,7 2023 juli 4,6 2023 augustus 3,0 2023 september 0,2 2023 oktober -0,4 2023 november 1,6 2023 december 1,2 2024 januari 3,2 2024 februari 2,8 2024 maart 3,1 2024 april 2,7 2024 mei 2,7 2024 juni 3,2 2024 juli 3,7 2024 augustus 3,6 2024 september 3,5 2024 oktober 3,5 2024 november 4,0 2024 december 4,1 2025 januari 3,3 2025 februari 3,8 2025 maart 3,7 2025 april 4,1 2025 mei 3,3 2025 juni 3,1 2025 juli 2,9 2025 augustus 2,8 2025 september 3,3 2025 oktober 3,1 2025 november 2,9 2025 december 2,8 2026 januari 2,4 2026 februari 2,4 2026 maart 2,7

Prijzen motorbrandstoffen hoger

De prijsontwikkeling van motorbrandstoffen droeg bij aan de stijging van de inflatie. In maart 2026 waren motorbrandstoffen (benzine, diesel en lpg) 18,7 procent duurder dan in maart 2025. In februari was de prijsstijging op jaarbasis 2,6 procent. De prijs van diesel is het meest gestegen. In februari 2026 was de gemiddelde prijs voor een liter diesel 1,834 euro, in maart 2,294 euro. Een liter benzine kostte 2,039 euro in februari, in maart was dit 2,249 euro. Ook de prijsontwikkeling van voedingsmiddelen had een opwaarts effect op de ontwikkeling van de inflatie.

Download CSV Toon tabel Prijsindex motorbrandstoffen Maand 2026 (2025=100) 2025 (2025=100) Jan 103,94 102,43 Feb 105,32 102,66 Mrt 117,98 99,39 Apr 98,35 Mei 97,15 Jun 98,86 Jul 98,89 Aug 99,07 Sep 100,86 Okt 100,72 Nov 102,07 Dec 99,56

Download CSV Toon tabel CPI; belangrijkste bijdragen aan de jaarmutatie Maart 2026 (%-punt) Februari 2026 (%-punt) Totaal 2,7 2,4 Huisvesting, water

en energie 0,85 0,87 Vervoer 0,59 0,35 Horeca 0,34 0,35 Voedingsmiddelen en

alcoholvrije dranken 0,23 0,14 Diverse goederen en diensten 0,22 0,22 Verzekeringen en financiële

Prijsontwikkelingen op korte termijn

In vergelijking met februari stegen de prijzen voor consumenten in maart met 0,7 procent. In de afgelopen tien jaar was de maandmutatie in maart gemiddeld ook 0,7 procent. Een kanttekening bij een vergelijking tussen twee opeenvolgende maanden in het jaar is dat rekening moet worden gehouden met de invloed van het seizoen. Zo is kleding tijdens de uitverkoop goedkoper. De prijzen zijn dan tijdelijk lager, maar dit is geen structurele prijsdaling.

Download CSV Toon tabel Consumentenprijsindex (CPI) jaar maand Consumentenprijsindex (CPI) (2025=100) 2024 J 94,52 2024 F 95,14 2024 M 95,61 2024 A 96,23 2024 M 96,44 2024 J 96,60 2024 J 98,02 2024 A 98,33 2024 S 97,86 2024 O 98,34 2024 N 97,77 2024 D 97,88 2025 J 97,60 2025 F 98,67 2025 M 99,09 2025 A 100,10 2025 M 99,53 2025 J 99,49 2025 J 100,87 2025 A 101,06 2025 S 100,97 2025 O 101,37 2025 N 100,51 2025 D 100,73 2026 J 99,99 2026 F 101,02 2026 M 101,75

Inflatie eurozone stijgt ook

Het CBS publiceert twee verschillende cijfers voor inflatie. Een op basis van de consumentenprijsindex (CPI) en een op basis van de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP). Consumentengoederen en -diensten in Nederland waren volgens de HICP in maart 2,6 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. In februari was de inflatie volgens de HICP 2,3 procent. De inflatie in de eurozone steeg van 1,9 procent in februari naar 2,5 procent in maart.

Download CSV Toon tabel Europees geharmoniseerde inflatie jaar maand Nederland (% verandering van de HICP t.o.v. een jaar eerder) Eurozone (% verandering van de HICP t.o.v. een jaar eerder) 2021 januari 1,6 0,9 2021 februari 1,9 0,9 2021 maart 1,9 1,3 2021 april 1,7 1,6 2021 mei 2,0 2,0 2021 juni 1,7 1,9 2021 juli 1,4 2,2 2021 augustus 2,7 3,0 2021 september 3,0 3,4 2021 oktober 3,7 4,1 2021 november 5,9 4,9 2021 december 6,4 5,0 2022 januari 7,6 5,1 2022 februari 7,3 5,9 2022 maart 11,7 7,4 2022 april 11,2 7,4 2022 mei 10,2 8,1 2022 juni 9,9 8,6 2022 juli 11,6 8,9 2022 augustus 13,7 9,1 2022 september 17,1 9,9 2022 oktober 16,8 10,6 2022 november 11,3 10,1 2022 december 11,0 9,2 2023 januari 8,4 8,6 2023 februari 8,9 8,5 2023 maart 4,5 6,9 2023 april 5,8 7,0 2023 mei 6,8 6,1 2023 juni 6,4 5,5 2023 juli 5,3 5,3 2023 augustus 3,4 5,2 2023 september -0,3 4,3 2023 oktober -1,0 2,9 2023 november 1,4 2,4 2023 december 1,0 2,9 2024 januari 3,1 2,8 2024 februari 2,7 2,6 2024 maart 3,1 2,4 2024 april 2,6 2,4 2024 mei 2,7 2,6 2024 juni 3,4 2,5 2024 juli 3,5 2,6 2024 augustus 3,3 2,2 2024 september 3,3 1,7 2024 oktober 3,3 2,0 2024 november 3,8 2,2 2024 december 3,9 2,4 2025 januari 3,0 2,5 2025 februari 3,5 2,3 2025 maart 3,4 2,2 2025 april 4,1 2,2 2025 mei 2,9 1,9 2025 juni 2,7 2,0 2025 juli 2,6 2,0 2025 augustus 2,4 2,0 2025 september 3,0 2,2 2025 oktober 3,0 2,1 2025 november 2,6 2,1 2025 december 2,7 2,0 2026 januari 2,2 1,7 2026 februari 2,3 1,9 2026 maart 2,6 2,5

De inflatie in de eurozone was in maart 2026 vrijwel gelijk aan de inflatie in Nederland. De prijzen van energie stegen op jaarbasis in Nederland harder dan in de eurozone. Voor voedingsmiddelen, dranken en tabak was de prijsstijging in Nederland lager dan in de eurozone.

Download CSV Toon tabel HICP; jaarmutatie productgroepen in maart 2026 Nederland (%) Eurozone (%) Totaal 2,6 2,5 Voedingsmiddelen, dranken en tabak 1,9 2,4 Energie inclusief motorbrandstoffen 6,6 4,9 Industriële goederen exclusief energie en motorbrandstoffen 0,4 0,5 Diensten 3,5 3,2

Verschil CPI en HICP

Om de inflatie tussen landen te kunnen vergelijken, berekenen de lidstaten van de Europese Unie (EU) een consumentenprijsindex volgens internationaal afgesproken definities en methoden. De Europese Centrale Bank gebruikt de HICP voor het monetaire beleid in de eurozone. Daarnaast maken de meeste landen nog een eigen, nationale prijsindex.



Het belangrijkste verschil tussen de CPI en de HICP voor Nederland is dat de HICP in tegenstelling tot de CPI geen rekening houdt met de kosten van het wonen in de eigen woning. In de CPI worden deze kosten berekend aan de hand van de ontwikkeling van woninghuren. Dit is echter niet het enige verschil. In de lange onderzoeksbeschrijving worden deze verschillen verder toegelicht.

Nieuw basisjaar CPI vanaf 2026

Vanaf 2026 zijn de CPI en de HICP over op een nieuw basisjaar, van 2015=100 naar 2025=100. Meer achtergrondinformatie over de overgang staat in het methodedocument: De consumentenprijsindex vanaf 2026.

Meer informatie

In de lange onderzoeksbeschrijving licht het CBS toe wat de CPI meet en op welke manier de index wordt berekend. Het dashboard consumentenprijzen geeft met grafieken meer inzicht in de CPI, de HICP en de inflatie. Met de persoonlijke inflatiecalculator bereken je de ontwikkeling van de consumentenprijzen voor een individueel consumptieprofiel. Voor de consumentenprijsindex van Caribisch Nederland zie: Caribisch Nederland; consumentenprijsindex (CPI) 2017=100.