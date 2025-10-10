Export groeit met 0,4 procent in augustus

Het volume (werkdaggecorrigeerd) van de goederenexport was in augustus 0,4 procent groter dan in augustus 2024, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De groei is kleiner dan een maand eerder. Er zijn vooral meer delfstoffen, (basis)metaalproducten en transportmiddelen uitgevoerd. De uitvoer van voeding- en genotsmiddelen, machines en elektrotechnische apparaten was echter lager dan een jaar eerder. Het volume van de goederenimport was in augustus 4,2 procent groter dan in augustus 2024. Er zijn vooral meer delfstoffen, transportmiddelen en aardolieproducten ingevoerd.

Volgens de CBS Exportradar van oktober waren de omstandigheden voor de export ongunstiger dan in de radar van augustus.

Omstandigheden voor export in oktober ongunstiger

Het CBS publiceert elke maand ook over de omstandigheden voor de export in de exportradar. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

In de CBS Exportradar van oktober waren de omstandigheden voor de export ongunstiger dan in de radar van augustus. Dat komt vooral doordat de ontwikkeling van de reële wisselkoersen ongunstiger was. Verder was het oordeel van fabrikanten in de eurozone over de exportorders negatiever. Het Duitse producentenvertrouwen was ook negatiever en de krimp jaar op jaar van de Duitse industriële productie was groter.

De export van goederen maakt bijna drie kwart uit van de totale export. Over de export van diensten rapporteert het CBS niet maandelijks. Informatie over de totale export publiceert het CBS op kwartaal- en jaarbasis. De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.

