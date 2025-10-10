Export groeit met 0,4 procent in augustus
Volgens de CBS Exportradar van oktober waren de omstandigheden voor de export ongunstiger dan in de radar van augustus.
|Jaar
|Maand
|%-verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
|2021
|september
|5,2
|2021
|oktober
|0
|2021
|november
|7,1
|2021
|december
|6,9
|2022
|januari
|0,3
|2022
|februari
|0
|2022
|maart
|-1,1
|2022
|april
|-0,8
|2022
|mei
|1,7
|2022
|juni
|4,6
|2022
|juli
|-0,2
|2022
|augustus
|-1,1
|2022
|september
|2,6
|2022
|oktober
|8,1
|2022
|november
|4,1
|2022
|december
|4
|2023
|januari
|1,2
|2023
|februari
|0,9
|2023
|maart
|1
|2023
|april
|-2,1
|2023
|mei
|-2,7
|2023
|juni
|-3,5
|2023
|juli
|-6,2
|2023
|augustus
|-4,1
|2023
|september
|-6,9
|2023
|oktober
|-8,3
|2023
|november
|-7,7
|2023
|december
|-3,8
|2024
|januari
|-7,4
|2024
|februari
|-6,7
|2024
|maart
|-4,7
|2024
|april
|-1,3
|2024
|mei
|-4,7
|2024
|juni
|-2,5
|2024
|juli
|2,1
|2024
|augustus
|-0,3
|2024
|september
|1,8
|2024
|oktober
|1,4
|2024
|november
|2,9
|2024
|december
|-1,8
|2025
|januari
|3,8
|2025
|februari
|2,1
|2025
|maart
|4,8
|2025
|april
|2,2
|2025
|mei
|0
|2025
|juni
|2,7
|2025
|juli
|2
|2025
|augustus
|0,4
Omstandigheden voor export in oktober ongunstiger
Het CBS publiceert elke maand ook over de omstandigheden voor de export in de exportradar. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.
In de CBS Exportradar van oktober waren de omstandigheden voor de export ongunstiger dan in de radar van augustus. Dat komt vooral doordat de ontwikkeling van de reële wisselkoersen ongunstiger was. Verder was het oordeel van fabrikanten in de eurozone over de exportorders negatiever. Het Duitse producentenvertrouwen was ook negatiever en de krimp jaar op jaar van de Duitse industriële productie was groter.
