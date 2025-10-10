Export groeit met 0,4 procent in augustus

Het volume (werkdaggecorrigeerd) van de goederenexport was in augustus 0,4 procent groter dan in augustus 2024, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De groei is kleiner dan een maand eerder. Er zijn vooral meer delfstoffen, (basis)metaalproducten en transportmiddelen uitgevoerd. De uitvoer van voeding- en genotsmiddelen, machines en elektrotechnische apparaten was echter lager dan een jaar eerder. Het volume van de goederenimport was in augustus 4,2 procent groter dan in augustus 2024. Er zijn vooral meer delfstoffen, transportmiddelen en aardolieproducten ingevoerd.

Volgens de CBS Exportradar van oktober waren de omstandigheden voor de export ongunstiger dan in de radar van augustus.

Download CSV Toon tabel Jaar Maand %-verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder) 2021 september 5,2 2021 oktober 0 2021 november 7,1 2021 december 6,9 2022 januari 0,3 2022 februari 0 2022 maart -1,1 2022 april -0,8 2022 mei 1,7 2022 juni 4,6 2022 juli -0,2 2022 augustus -1,1 2022 september 2,6 2022 oktober 8,1 2022 november 4,1 2022 december 4 2023 januari 1,2 2023 februari 0,9 2023 maart 1 2023 april -2,1 2023 mei -2,7 2023 juni -3,5 2023 juli -6,2 2023 augustus -4,1 2023 september -6,9 2023 oktober -8,3 2023 november -7,7 2023 december -3,8 2024 januari -7,4 2024 februari -6,7 2024 maart -4,7 2024 april -1,3 2024 mei -4,7 2024 juni -2,5 2024 juli 2,1 2024 augustus -0,3 2024 september 1,8 2024 oktober 1,4 2024 november 2,9 2024 december -1,8 2025 januari 3,8 2025 februari 2,1 2025 maart 4,8 2025 april 2,2 2025 mei 0 2025 juni 2,7 2025 juli 2 2025 augustus 0,4

Omstandigheden voor export in oktober ongunstiger

Het CBS publiceert elke maand ook over de omstandigheden voor de export in de exportradar. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

In de CBS Exportradar van oktober waren de omstandigheden voor de export ongunstiger dan in de radar van augustus. Dat komt vooral doordat de ontwikkeling van de reële wisselkoersen ongunstiger was. Verder was het oordeel van fabrikanten in de eurozone over de exportorders negatiever. Het Duitse producentenvertrouwen was ook negatiever en de krimp jaar op jaar van de Duitse industriële productie was groter.