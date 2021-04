Inflatie Bonaire -3,2 procent in eerste kwartaal 2021

Download CSV Toon tabel Consumentenprijsindex (CPI) Caribisch Nederland Consumentenprijsindex (CPI) Caribisch Nederland Groep x-as label X-as label Bonaire (% verandering t.o.v. een jaar eerder) Sint Eustatius (% verandering t.o.v. een jaar eerder) Saba (% verandering t.o.v. een jaar eerder) 2014 1e kwartaal 1,3 2,5 1,4 2014 2e kwartaal 2,2 2,9 2 2014 3e kwartaal 1,5 3,4 2,6 2014 4e kwartaal 0,9 1,6 2,1 2015 1e kwartaal -0,6 -1,1 1,5 2015 2e kwartaal -0,9 -1,7 0,9 2015 3e kwartaal -0,9 -0,5 -0,4 2015 4e kwartaal -1,2 -0,7 -0,1 2016 1e kwartaal 0,5 0,4 0,3 2016 2e kwartaal 0,4 -0,1 0 2016 3e kwartaal 0,6 -0,9 0,2 2016 4e kwartaal 0,5 0,2 -0,3 2017 1e kwartaal 0,1 1,1 -1 2017 2e kwartaal 0,4 2,6 -1 2017 3e kwartaal 0,6 2,1 -1,3 2017 4e kwartaal 1,2 1,8 2,5 2018 1e kwartaal 3,9 2 2,9 2018 2e kwartaal 3 1,2 3,2 2018 3e kwartaal 3,5 1,1 4,4 2018 4e kwartaal 3,4 1,1 0 2019 1e kwartaal 0,7 0,7 0,6 2019 2e kwartaal 1,1 0,4 0,5 2019 3e kwartaal 1,2 0,7 0,3 2019 4e kwartaal 2,2 1 0,8 2020 1e kwartaal 1 1,2 0,4 2020 2e kwartaal -1 -0,8 -0,8 2020 3e kwartaal -4,8 -3,3 -1,6 2020 4e kwartaal -5,2 -3,2 -0,8 2021 1e kwartaal -3,2 -2,8 -1,2

Prijzen op Sint Eustatius iets hoger dan vorig kwartaal

Consumentenprijzen op Saba stabiel ten opzichte van vorig kwartaal

Voorlopige cijfers

Papiamentu

De lage inflatie in Caribisch Nederland in het eerste kwartaal van 2021 is vooral toe te schrijven aan de toeslagen die de overheid per 1 mei 2020 verstrekt op elektriciteit, water en internet.Ook in het eerste kwartaal van 2021 had de coronacrisis gevolgen voor het samenstellen van de consumentenprijsindex (CPI) voor Caribisch Nederland. Vooral de lockdown op Bonaire zorgde ervoor dat er veel minder prijzen in winkels konden worden waargenomen in de maand maart.De lage inflatie op Bonaire komt vooral door de toeslagen op het vastrecht op elektriciteit en water per 1 mei 2020. Elektriciteit was in het eerste kwartaal 14,3 procent goedkoper dan een jaar eerder en water was 16,0 procent goedkoper.Ten opzichte van een kwartaal eerder stegen de prijzen in het eerste kwartaal van 2021 op Bonaire met gemiddeld 1 procent. Dit werd vooral veroorzaakt door stijgingen van de variabele tarieven van elektriciteit en water. Hoewel de prijzen voor het variabele tarief in het eerste kwartaal stegen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020, bleven de prijzen voor het totale tarief (vastrecht én variabele tarief) onder het niveau van een jaar eerder.De gemiddelde prijs voor voeding bleef redelijk stabiel in het eerste kwartaal in vergelijking met een kwartaal eerder. De prijzen voor pluimvee daalden met bijna 3 procent en de prijzen voor vers fruit stegen met 1,5 procent. Verder stegen de prijzen voor dameskleding met 4,6 procent.Consumentenprijzen op Sint Eustatius waren in het eerste kwartaal van 2021 2,8 procent lager dan een jaar eerder. In het vierde kwartaal van 2020 was de daling 3,2 procent.In het eerste kwartaal waren consumenten 0,7 procent duurder uit dan een kwartaal eerder. De variabele tarieven van elektriciteit stegen ten opzichte van het laatste kwartaal van 2020 met ruim 10 procent. Verder stegen de prijzen voor benzine met 1,7 procent en diesel met 3,9 procent.Op Saba waren consumenten in het eerste kwartaal van 2021 gemiddeld 1,2 procent goedkoper uit ten opzichte van een jaar eerder. In het vierde kwartaal van 2020 was de inflatie nog -0,8 procent.In het eerste kwartaal waren de consumenten 0,1 procent goedkoper uit dan een kwartaal eerder. De prijzen voor voedingsmiddelen en toiletartikelen daalden. De variabele tarieven van elektriciteit stegen met ruim 26 procent ten opzichte van het laatste kwartaal van 2020.De cijfers over het eerste kwartaal van 2021 zijn voorlopig en worden definitief vastgesteld bij de publicatie over het tweede kwartaal van 2021.Een vertaling van dit bericht in het Papiamentu kan worden opgevraagd bij het CBS-kantoor op Bonaire via het mailadres: caribischnederland@cbs.nl