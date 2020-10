Met doctorstitel vaak werkzaam buiten academische wereld

Eind 2018 werkte 66 procent van de werkzame gepromoveerden in Nederland niet in de academische wereld. Van de gepromoveerden die niet werken bij een universiteit of universitair medisch centrum zijn de werkzaamheden bij 39 procent niet gerelateerd aan het promotieonderzoek. Bij gepromoveerden die werken binnen de academische wereld is dit 16 procent. Dit blijkt uit het Gepromoveerdenonderzoek 2019 van het CBS.

De jaarlijkse aanwas van mensen die een doctorstitel behalen aan een Nederlandse universiteit is de laatste drie decennia flink toegenomen. In het academisch jaar 1990/’91 verdedigden 1,9 duizend personen met succes hun proefschrift, in 2018/’19 was dit toegenomen tot een kleine 5,0 duizend. Bij vrouwen was de toename sterker dan bij mannen.

Download CSV Toon tabel Aantal gepromoveerden Aantal gepromoveerden Mannen Vrouwen 1990/'91 1559 339 1991/'92 1596 397 1992/'93 1881 463 1993/'94 1837 556 1994/'95 1893 592 1995/'96 1885 715 1996/'97 1795 682 1997/'98 1779 726 1998/'99 1730 744 1999/'00 1673 805 2000/'01 1729 797 2001/'02 1664 885 2002/'03 1638 930 2003/'04 1703 963 2004/'05 1781 1098 2005/'06 1836 1157 2006/'07 1839 1321 2007/'08 1873 1341 2008/'09 1928 1373 2009/'10 2165 1571 2010/'11 2089 1626 2011/'12 2225 1815 2012/'13 2324 1997 2013/'14 2386 2142 2014/'15 2373 2290 2015/'16 2547 2420 2016/'17 2473 2274 2017/'18 2481 2300 2018/'19 2606 2350

2 op de 3 werken buiten academische wereld

Van alle werkzame gepromoveerden die een doctorstitel hebben behaald aan een Nederlandse universiteit, werken bijna 2 op de 3 buiten de academische wereld, mannen iets vaker (68 procent) dan vrouwen (62 procent), en ongeacht de leeftijd.

Gepromoveerden met een baan in de academische wereld werken in het universitair onderwijs, bijvoorbeeld als universitair (hoofd)docent of hoogleraar, of in een universitair medisch centrum, vaak als medisch specialist. De grootste bedrijfstak voor gepromoveerden buiten de academische wereld is het openbaar bestuur. Verder werkt een relatief groot deel van hen in het niet-universitair hoger onderwijs, bij algemene ziekenhuizen of in een praktijk van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra (exclusief tandheelkunde of psychiatrie).

Download CSV Toon tabel Gepromoveerden, werkomgeving, 2018 Gepromoveerden, werkomgeving, 2018 Binnen academische wereld (%) Buiten academische wereld (%) Onbekend (%) Man 30 68 2 Vrouw 36 62 2

Gepromoveerden in de techniek werken vaakst buiten academische wereld

Het aandeel gepromoveerden dat na hun promotie aan de slag is buiten de academische wereld loopt flink uiteen tussen promotierichtingen. Personen met een doctorstitel in een technische richting werken het meest buiten de academische wereld. Dit geldt voor bijna 8 op de 10 van hen. Ook gepromoveerden in de landbouw, diergeneeskunde en –verzorging en wiskunde of natuurwetenschappen hebben vaak geen academische baan. Personen die promoveerden in een richting als onderwijskunde of pedagogiek sluiten de rij. Van hen werkt iets meer dan de helft buiten de academische wereld.

Download CSV Toon tabel Gepromoveerden, promotierichting, werkomgeving, 2018 Gepromoveerden, promotierichting, werkomgeving, 2018 Binnen academische wereld (%) Buiten academische wereld (%) Onbekend (%) Onderwijs 44 53 3 Vormgeving, kunst, talen en geschiedenis 41 57 3 Journalistiek, gedrag en maatschappij 40 58 2 Gezondheidszorg en welzijn 38 60 2 Recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening 36 62 2 Informatica 27 70 3 Wiskunde, natuurwetenschappen 25 73 2 Landbouw, diergeneeskunde en -verzorging 24 76 1 Techniek, industrie en bouwkunde 18 79 3 Totaal 32 66 2

Relatief weinig vaste academische banen voor jonge gepromoveerden

Binnen de academische wereld hebben relatief weinig jonge gepromoveerden (tot 35 jaar) een vast dienstverband. Eind 2018 had 37 procent van hen een vaste baan. Van hun gepromoveerde leeftijdsgenoten die buiten de academische wereld werkzaam waren, had 64 procent een vaste aanstelling. Oudere gepromoveerden daarentegen hebben in de academische wereld vaker een vaste arbeidsrelatie dan daarbuiten. Onder 45-plussers werkt 95 procent van de gepromoveerden op universiteiten en universitaire medische centra in vaste dienst. Van degenen die actief zijn buiten de academische wereld is dat aandeel een stuk kleiner.

Download CSV Toon tabel Gepromoveerden, vaste arbeidsrelatie, 2018 Gepromoveerden, vaste arbeidsrelatie, 2018 Leeftijd Binnen academische wereld (%) Buiten academische wereld (%) Jonger dan 35 jaar 37 64 35 tot 45 jaar 70 75 45 tot 55 jaar 95 76 55 tot 70 jaar 95 68

Meerderheid doet werk gerelateerd aan promotieonderzoek

Bij 68 procent van de gepromoveerden met betaald werk zijn de werkzaamheden deels of sterk gerelateerd aan het promotieonderzoek. Dit is duidelijk minder vaak van toepassing op gepromoveerden die de academische wereld na hun promotie vaarwel hebben gezegd. Bij die groep zijn de werkzaamheden bij 61 procent gerelateerd aan hun promotieonderzoek. Ter vergelijking: bij gepromoveerden die werken aan een universiteit of universitair medisch centrum is bij 84 procent sprake van een relatie tussen het werk en het promotieonderzoek.