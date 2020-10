Biologisch varkensvlees ruim 70 procent duurder dan niet-biologisch

Download CSV Toon tabel Prijsverschil tussen biologisch en niet-biologisch, 2019 Prijsverschil tussen biologisch en niet-biologisch, 2019 Prijsverschil bio-gangbaar 2019 (% meerprijs biologisch t.o.v. niet-biologisch) Varkensvlees 72,1 Zuurkool 28,4 Uien 18,8 Melk 15,2

Biologische karbonade bijna dubbel zo duur

Prijsverschil biologisch en niet-biologisch varkensvlees Prijsverschil biologisch en niet-biologisch varkensvlees Prijsverschil 2016 (% meerprijs biologisch t.o.v. niet-biologisch) 2017 (% meerprijs biologisch t.o.v. niet-biologisch) 2018 (% meerprijs biologisch t.o.v. niet-biologisch) 2019 (% meerprijs biologisch t.o.v. niet-biologisch) Karbonade 109,7 105,4 107,5 94,7 Varkenshaas 60,3 68,9 97,5 94,5 Filetlapjes 78,6 78,1 78,8 75,8 Half-om-half gehakt 83,6 69,1 66,2 68 Speklappen 64,4 56,5 44,4 40,8

Prijsverschil bij melk kleiner

Prijsverschil literpak biologische en niet-biologische melk Prijsverschil literpak biologische en niet-biologische melk Prijsverschil 2016 (Meerprijs biologisch t.o.v. niet-biologisch (euro)) 2017 (Meerprijs biologisch t.o.v. niet-biologisch (euro)) 2018 (Meerprijs biologisch t.o.v. niet-biologisch (euro)) 2019 (Meerprijs biologisch t.o.v. niet-biologisch (euro)) Halfvolle melk 0,23 0,15 0,13 0,15 Volle melk 0,24 0,17 0,2 0,18 Karnemelk 0,22 0,12 0,11 0,14

Zuurkool en uien

Het onderzoek naar de prijsverschillen voor consumenten tussen biologische producten en hun reguliere, niet-biologische tegenhanger, is onderdeel van een groter onderzoek van Wageningen Economic Research naar prijsvorming in de voedselketen van boer tot consument. Het resultaat hiervan is de Agro-Nutri Monitor Het prijsverschil in de supermarkt tussen biologisch en gangbaar is niet voor alle soorten varkensvlees hetzelfde. In 2019 was biologische karbonade gemiddeld 95 procent duurder, en waren biologische speklappen 41 procent duurder dan het reguliere product. Het prijsverschil is de afgelopen jaren bij het meeste varkensvlees kleiner geworden, behalve bij varkenshaas. In 2016 was biologische varkenshaas gemiddeld 60 procent duurder dan gangbare varkenshaas, dit prijsverschil was 95 procent in 2019.In 2019 waren consumenten in de supermarkt gemiddeld 15 cent meer kwijt voor een literpak biologische halfvolle melk dan voor een liter niet-biologische halfvolle melk. In 2016 was dit prijsverschil nog 23 cent. Ook bij volle melk en karnemelk is het prijsverschil tussen biologisch en gangbaar afgenomen. Voor een liter biologische volle melk betaalden consumenten in 2019 gemiddeld 18 cent meer dan voor een liter gangbare volle melk, voor biologische karnemelk moest 14 cent per liter meer neergeteld worden. Voor volle melk was dit 24 cent en voor karnemelk 22 cent in 2016.In 2019 betaalden consumenten gemiddeld 19 cent meer voor een pond biologische zuurkool dan voor een pond niet-biologische zuurkool, 28 procent meer. Voor een kilo biologische uien was dit gemiddeld 28 cent (19 procent) meer. Het prijsverschil tussen biologisch en niet-biologisch is voor uien en zuurkool, net als bij melk en varkensvlees, de afgelopen jaren kleiner geworden.