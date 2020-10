Ruim een half miljoen minderjarigen in complexe gezinsverbanden

In 2017 hadden ruim een half miljoen (527 duizend) kinderen jonger dan 18 jaar minstens één stiefouder, stiefbroer of –zus of halfbroer of -zus. Dat is 16 procent van alle minderjarige kinderen. Dat aantal is de afgelopen twintig jaar met bijna 180 duizend gestegen. Dat meldt het CBS op basis van nieuw onderzoek.

Download CSV Toon tabel Minderjarige kinderen in complexe gezinsverbanden Minderjarige kinderen in complexe gezinsverbanden Categorie 2017 (x 1 000) 1997 (x 1 000) Totaal 526,721 348,482 Ouders samen Halfbroers of –zussen 179,51 125,60 Ouders niet samen Totaal 347,21 222,89 Halfbroers of –zussen 93,15 52,99 Enkel een of

twee stiefouders 56,39 47,47 Stiefouder(s) en

halfbroers of -zussen 74,41 53,91 Stiefouder(s) en

stiefbroers of -zussen 76,48 41,17 Stiefouder(s) en

half- én stiefbroers of –zussen 46,79 27,34

Zowel in 1997 als in 2017 woonde van een derde van deze minderjarigen de zogenoemde juridische ouders samen, terwijl deze kinderen wel één of meer halfbroers of –zussen hadden. De vader en/of moeder van deze kinderen had één of meer kinderen uit een eerdere relatie. Van twee derde van deze kinderen woonden de ouders niet (meer) bij elkaar. Hun ouders hadden nooit samengewoond, waren gescheiden, of een van de ouders was overleden.Ongeveer de helft van de kinderen in complexe gezinsverbanden had één of twee stiefouders: 4 op de 5 kinderen hadden één stiefouder, 1 op de 5 had er twee. Ook deze verhoudingen zijn in 2017 gelijk aan die in 1997.

Download CSV Toon tabel Kinderen in complexe gezinsverbanden, stiefouders Kinderen in complexe gezinsverbanden, stiefouders Categorie Ouders bij elkaar (%) Geen stiefouders (%) Stiefvader (%) Stiefmoeder (%) Twee stiefouders (%) 2017 34,1 17,7 20,7 17,8 9,8 1997 36 15,2 19,6 19,4 9,8

Complexe gezinsverbanden vooral met halfbroers of -zussen

Van de kinderen in complexe gezinsverbanden had in 2017 66 procent wel half-, maar geen stiefbroers of –zussen. Bij 15 procent was het andersom: geen half-, maar juist wel stiefbroers of –zussen. Ongeveer 10 procent had ofwel beiden ofwel geen van beiden.



Ten opzichte van 1997 zijn deze percentages nauwelijks veranderd, maar er is een lichte stijging te zien (3 procentpunt) van het aandeel kinderen dat, naast eventuele volle broers of zussen, enkel stiefbroers of –zussen heeft.



Het aandeel kinderen dat geen half- en ook geen stiefbroers of –zussen heeft is met 3 procentpunt gedaald.

Download CSV Toon tabel Kinderen in complexe gezinsverbanden, half- of stiefbroers of -zussen Kinderen in complexe gezinsverbanden, half- of stiefbroers of -zussen Jaartal Geen half-, geen stiefbroer of -zus (%) Wel half-, geen stiefbroer of -zus (%) Geen half-, wel stiefbroer of -zus (%) Half-, en stiefbroer of -zus (%) 2017 10,7 65,9 14,5 8,9 1997 13,6 66,7 11,8 7,8

Steeds meer ouders van minderjarige kinderen niet (meer) bij elkaar

Nederland telde zowel in 1997 als in 2017 ongeveer 3,4 miljoen minderjarige kinderen. Van ruim 2,6 miljoen kinderen woonden de juridische ouders in 2017 samen. Van 727 duizend kinderen (21 procent) woonden de ouders niet (meer) bij elkaar. Twintig jaar geleden betrof het 487 duizend kinderen (14 procent).