Import sojabonen uit Brazilië 40 procent hoger

In de eerste zes maanden van 2020 heeft Nederland 1,6 miljard kilogram sojabonen uit Brazilië ingevoerd. Dat is 40 procent meer dan in het eerste halfjaar van 2019. Tegelijk nam de import uit de Verenigde Staten met 19 procent af ten opzichte van 2019. Dat meldt het CBS.

De sojaboon is een peulvrucht die meestal wordt gedroogd en gepeld en daarna industrieel verwerkt tot olie en meel. De olie wordt bijvoorbeeld gebruikt voor margarine, koekjes en sauzen. Het eiwitrijke meel wordt vooral als veevoer gebruikt voor pluimvee, varkens en koeien.

De totale import bedroeg in de eerste helft van 2020 2,4 miljard kilogram sojabonen. Dat komt overeen met een importwaarde van 811 miljoen euro. De totale invoerhoeveelheid ligt 14 procent hoger dan in de eerste helft van 2019 en de totale invoerwaarde 17 procent hoger.

Download CSV Toon tabel Import van sojabonen uit Brazilië, eerste helft van elk jaar Import van sojabonen uit Brazilië, eerste helft van elk jaar Jaar Import sojabonen (mld kg) 2008 1,21 2009 1,10 2010 0,80 2011 0,63 2012 0,59 2013 0,80 2014 0,97 2015 0,77 2016 1,11 2017 0,66 2018 0,72 2019 1,13 2020 1,58

Brazilië grootste leverancier sojabonen voor Nederland

In 2019 werd Brazilië weer de grootste leverancier van sojabonen voor Nederland, vooral door een sterke afname van de import uit de VS. Tussen 2014 en 2019 was de VS de grootste leverancier en daarvoor was dat Brazilië. In het gehele jaar 2019 kwam 44 procent van de ingevoerde sojabonen uit Brazilië, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2018 (23 procent).

In de eerste helft van 2020 was zelfs 65 procent van de import Braziliaans, maar dat heeft deels te maken met seizoeneffecten. De import uit Brazilië vindt namelijk vaker in de eerste helft van het jaar plaats dan de import uit de VS.

Brazilië en de VS waren in 2019 samen goed voor 82 procent van de Nederlandse sojabonenimport. De overige 18 procent kwam uit andere landen.

Download CSV Toon tabel Herkomst van Nederlandse invoer sojabonen, hele jaren Herkomst van Nederlandse invoer sojabonen, hele jaren Jaar Brazilië (mld kg) Verenigde Staten (mld kg) Overige landen (mld kg) Totaal (mld kg) 2010 1,3 1,0 1,2 3,5 2011 1,0 0,6 1,4 3,0 2012 1,0 0,8 1,0 2,8 2013 1,5 1,1 1,1 3,6 2014 1,6 1,4 0,7 3,7 2015 1,3 1,8 1,3 4,4 2016 1,6 2,1 1,0 4,7 2017 1,1 1,9 0,8 3,9 2018 1,0 3,0 0,3 4,3 2019 1,8 1,6 0,7 4,1

Nederland grootste importeur sojabonen van de EU

Van alle EU-landen is Nederland de grootste importeur van sojabonen en het is daarbij ook de grootste EU-importeur uit Brazilië en de Verenigde Staten. Andere grote importeurs van sojabonen zijn Spanje en Duitsland. De hoge notering van Duitsland komt deels door een forse invoer uit Nederland. Dat zijn sojabonen die Nederland heeft ingevoerd en daarna zonder bewerking heeft wederuitgevoerd naar Duitsland.

Wereldwijd is Nederland volgens de Food en Agriculture Organization (FAO) van de Verenigde Naties de vierde importeur van sojabonen. China importeert met afstand de meeste sojabonen (88,0 miljard kilogram in 2018), gevolgd door Argentinië (6,4 miljard), Mexico (5,2 miljard) en Nederland (4,3 miljard). Circa drie kwart van de Braziliaanse export heeft als bestemming China.





Download CSV Toon tabel Import sojabonen EU-landen naar herkomst, eerste helft 2020 Import sojabonen EU-landen naar herkomst, eerste helft 2020 Brazilië (mld kg) Verenigde Staten (mld kg) Overig niet-EU (mld kg) EU (mld kg) Nederland 1,58 0,68 0,12 0,05 Spanje 1,41 0,47 0,07 0,04 Duitsland 0,58 0,44 0,11 0,76 Italië 0,56 0,19 0,30 0,05 Portugal 0,44 0,11 0,00 0,15 België 0,24 0,00 0,12 0,06 Frankrijk 0,21 0,07 0,05 0,02 Overige EU-landen 0,18 0,01 0,22 0,15 Bron: CBS, Eurostat

Meeste sojabonen voor verwerking in Nederland

Circa een kwart van alle door Nederland ingevoerde sojabonen gaat meteen door naar het buitenland als wederuitvoer. Het grootste deel wordt in Nederlandse fabrieken verwerkt tot sojameel als met name veevoederproduct of tot sojaolie voor met name menselijke consumptie. De sojaproducten zijn niet alleen voor de Nederlandse markt, maar gaan ook als export van Nederlandse makelij naar het buitenland. Daarnaast importeert Nederland ook sojaschroot dat als wederuitvoer direct doorgaat naar het buitenland.

De totale import van soja had in de eerste helft van 2020 een waarde van 1,3 miljard euro. Circa 64 procent kwam uit Brazilië (naast sojabonen ook veel sojaschroot) en 18 procent uit de Verenigde Staten (vrijwel alleen sojabonen).

De totale export van soja had in de eerste helft van 2020 een waarde van 1 miljard euro. De belangrijkste landen van bestemming zijn Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. Dat geldt voor zowel de export van Nederlandse makelij als de wederuitvoer door Nederland.