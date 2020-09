Caribisch Nederland: relatief veel tijdelijke werknemers op Saba

In 2018 had 72 procent van de 15- tot 75-jarigen op Caribisch Nederland betaald werk. Bonaire, Sint Eustatius en Saba telden in 2018 respectievelijk 11,2 duizend, 1,9 duizend en 1,2 duizend werkenden. Het percentage werkenden met een tijdelijk dienstverband was het hoogst op Saba (22 procent). In bijna alle grote bedrijfstakken op Saba werkten relatief veel mensen met een tijdelijk contract. Dit blijkt uit het Arbeidskrachten Onderzoek Caribisch Nederland (AKO-CN) 2018 van het CBS.

Download CSV Toon tabel Werkenden naar arbeidspositie, 2018 Werkenden naar arbeidspositie, 2018 Positie in de eerste werkkring Werknemer met vast dienstverband (%) Werknemer met tijdelijk dienstverband (%) Zelfstandige (%) Bonaire 68 16 15 Sint Eustatius 74 14 12 Saba 63 22 15

Veel tijdelijke werknemers in de horeca en bouwnijverheid

Bonaire

De grootste bedrijfstak op Bonaire is het openbaar bestuur en de overheidsdiensten. In 2018 had 11 procent van de werkenden in deze bedrijfstak een tijdelijk dienstverband. Ook de horeca en gezondheidszorg zijn relatief grote sectoren waar naar verhouding veel tijdelijke krachten werkten. Binnen de horeca had 26 procent een tijdelijk contract, in de gezondheids- en welzijnszorg 20 procent.

Sint Eustatius

Op Sint Eustatius is een grote olieterminal. In 2018 was de industrie de grootste bedrijfstak op het eiland. Met 18 procent hadden daar ook relatief veel werkenden een tijdelijk dienstverband. Alleen in de bouwnijverheid lag dat aandeel (22 procent) nog iets hoger.

Saba

Op Saba zijn het openbaar bestuur en de onderwijssector sterk vertegenwoordigd. In het openbaar bestuur was het percentage tijdelijke krachten ongeveer even hoog als bij de andere eilanden. In het onderwijs was het percentage tijdelijke krachten twee keer zo hoog (27 procent) als op Bonaire en Sint Eustatius. Ook in de gezondheids- en welzijnszorg, de bouwnijverheid en handel waren deze percentages relatief hoog met 37, 34 en 27 procent.

Download CSV Toon tabel Werkenden naar bedrijfstak, 2018 Werkenden naar bedrijfstak, 2018 Openbaar bestuur

en overheidsdiensten (%) Bouwnijverheid (%) Horeca (%) Gezondheids- en welzijnszorg (%) Handel (%) Industrie (%) Onderwijs (%) Overige bedrijfstakken (%) Bonaire 14 13 12 12 11 6 6 26 Sint Eustatius 16 13 6 9 6 16 8 25 Saba 22 11 8 8 11 3 17 19