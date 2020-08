Bouw zet voor het eerst in jaren minder om

De omzet van de bouw was in het tweede kwartaal van 2020 1,6 procent lager vergeleken met een jaar eerder. De laatste keer dat de omzet daalde was meer dan vijf jaar geleden. In het tweede kwartaal van 2020 werd voor bijna 15 duizend woningen een vergunning verleend. Dat is ruim 8 procent meer dan in het tweede kwartaal van 2019. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De omzet van de bouw had in het tweede kwartaal duidelijk te lijden van de effecten van de coronacrisis. Het was voor het eerst sinds het derde kwartaal van 2014 dat de omzet in een kwartaal was gedaald ten opzichte van een jaar eerder.

Met 12 procent minder omzet waren het de middelgrote bouwbedrijven met 10 tot 100 werkzame personen waar de grootste klappen vielen. Door hogere omzetten bij de overige bouwbedrijven, zowel de kleine als de grote, behaalden bedrijven in de grond-, water- en wegenbouw in het tweede kwartaal nog een positief resultaat van 1,4 procent. Bedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw zetten 3,3 procent minder om. Ook bij de overige gespecialiseerde bedrijven, zoals installatie- en afwerkingsbedrijven was de omzet lager. Zij zetten in het tweede kwartaal 1,2 procent minder om dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Toon tabel Omzet bouwnijverheid (geen projectontwikkeling) Verberg tabel Omzet bouwnijverheid (geen projectontwikkeling) Omzet bouwnijverheid (geen projectontwikkeling) Jaar Kwartaal Omzet (% verandering t.o.v. een jaar eerder) 2014 1e kwartaal 4,8 2014 2e kwartaal -1,5 2014 3e kwartaal -1,5 2014 4e kwartaal 5,8 2015 1e kwartaal 5,7 2015 2e kwartaal 10,0 2015 3e kwartaal 7,0 2015 4e kwartaal 1,0 2016 1e kwartaal 5,7 2016 2e kwartaal 3,1 2016 3e kwartaal 8,5 2016 4e kwartaal 7,8 2017 1e kwartaal 6,4 2017 2e kwartaal 6,3 2017 3e kwartaal 3,5 2017 4e kwartaal 7,4 2018 1e kwartaal 8,6 2018 2e kwartaal 12,1 2018 3e kwartaal 9,8 2018 4e kwartaal 10,9 2019 1e kwartaal 11,6 2019 2e kwartaal 8,1 2019 3e kwartaal 9,4 2019 4e kwartaal 2,3 2020 1e kwartaal 9,5 2020 2e kwartaal -1,6 Download CSV

Aantal vergunde nieuwbouwwoningen ruim 8 procent hoger in tweede kwartaal

In het tweede kwartaal van 2020 werd voor bijna 15 duizend woningen een vergunning verleend. Dat is ruim 8 procent meer dan in het tweede kwartaal van 2019.

Deze toename volgt op die van bijna 11 procent in het eerste kwartaal. Het eerste halfjaar van 2020 vertoont daarmee een stijging ten opzichte van 2019, maar blijft nog achter op het niveau van het eerste halfjaar van zowel 2017 als 2018.

Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een vroege indicator voor de hoeveelheid woningen die in de nabije toekomst gebouwd worden. Woningtransformaties (het omzetten van niet-woningen, zoals kantoren, in woningen) zijn niet in deze cijfers opgenomen. De gemiddelde doorlooptijd vanaf de vergunningverlening is ongeveer twee jaar.

Toon tabel Vergunde nieuwbouwwoningen Verberg tabel Vergunde nieuwbouwwoningen Vergunde nieuwbouwwoningen Jaar Kwartaal Vergunde nieuwbouwwoningen (x 1 000) 2014 1e kwartaal 8,0 2014 2e kwartaal 8,8 2014 3e kwartaal 12,3 2014 4e kwartaal 12,2 2015 1e kwartaal 18,3 2015 2e kwartaal 15,3 2015 3e kwartaal 10,7 2015 4e kwartaal 11,2 2016 1e kwartaal 11,0 2016 2e kwartaal 12,6 2016 3e kwartaal 13,7 2016 4e kwartaal 16,3 2017 1e kwartaal 16,8 2017 2e kwartaal 16,1 2017 3e kwartaal 19,5 2017 4e kwartaal 17,4 2018 1e kwartaal 17,0 2018 2e kwartaal 15,0 2018 3e kwartaal 17,2 2018 4e kwartaal 20,9 2019 1e kwartaal 13,1 2019 2e kwartaal 13,6 2019 3e kwartaal 13,3 2019 4e kwartaal 17,9 2020 1e kwartaal 14,5 2020 2e kwartaal 14,7 Download CSV

Vergunde bouwsom 4,6 miljard euro

In het tweede kwartaal van 2020 bedroeg de vergunde bouwsom 4,6 miljard euro, ruim 15 procent meer dan een jaar eerder. De vergunde bouwsom voor nieuwbouw en verbouwingen van woningen lag in het tweede kwartaal van 2020 ruim 18 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. De vergunde bouwsom voor bedrijfsgebouwen was ruim 11 procent hoger.