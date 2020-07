In week 30 zijn 37 bedrijven failliet verklaard

In week 30 (20 tot en met 26 juli) zijn 37 bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken) failliet verklaard volgens het CBS. Dat zijn er 20 minder dan in week 29. In de eerste 30 weken van 2020 gingen 2.127 bedrijven en instellingen failliet, 42 minder dan in dezelfde periode van 2019.