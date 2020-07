Industrie in juni iets minder negatief over exportorderpositie

De exportorderpositie van de industrie is in juni iets verbeterd vergeleken met mei. 34 procent van de exporterende producenten beoordeelde in juni de omvang van hun exportorders als klein, tegenover ruim 5 procent die hun orderboek als groot beoordeelde. Per saldo komt daarmee het oordeel van de producenten uit op -29 procent. In mei oordeelde per saldo 31 procent van hen negatief over de exportorderpositie. Dit meldt het CBS op basis van de maandelijkse Conjunctuurenquête Nederland, waarin ondernemers een inschatting geven over ontwikkelingen en verwachtingen voor hun bedrijf.

In februari, toen het coronavirus zich ontwikkelde tot een wereldwijde pandemie, was het aantal positief en negatief oordelende exporterende producenten nog nagenoeg in evenwicht. Het grootste deel (64 procent) oordeelde toen dat de omvang van de exportorderpositie normaal was voor de tijd van het jaar. In de maanden daarna verergerde de coronacrisis, namen de buitenlandse orderontvangsten af en oordeelden steeds meer ondernemers negatief. In mei bereikte het oordeel met per saldo -31 procent de laagste stand in elf jaar. Tijdens de financieel-economisch crisis die begon eind 2008 bereikte de exportorderpositie van de industrie in april 2009 het dieptepunt met per saldo 38 procent producenten die het exportorderboek als te klein beoordeelden.

Toon tabel Oordeel buitenlandse orderpositie industrie Verberg tabel Oordeel buitenlandse orderpositie industrie Oordeel buitenlandse orderpositie industrie Jaar Maand Exportorderpositie (saldo % positieve en % negatieve antwoorden) 2008 januari 1,5 2008 februari 2,2 2008 maart 1,8 2008 april 0,0 2008 mei 0,0 2008 juni -2,6 2008 juli -1,6 2008 augustus -2,9 2008 september -7,0 2008 oktober -11,0 2008 november -17,0 2008 december -25,7 2009 januari -29,7 2009 februari -34,3 2009 maart -37,2 2009 april -37,7 2009 mei -36,5 2009 juni -35,3 2009 juli -31,4 2009 augustus -28,2 2009 september -29,6 2009 oktober -24,7 2009 november -25,9 2009 december -24,4 2010 januari -21,1 2010 februari -19,8 2010 maart -19,7 2010 april -17,9 2010 mei -17,2 2010 juni -14,3 2010 juli -11,0 2010 augustus -10,4 2010 september -8,7 2010 oktober -8,8 2010 november -11,6 2010 december -6,7 2011 januari -5,8 2011 februari -7,2 2011 maart -5,5 2011 april -5,2 2011 mei -3,7 2011 juni -6,5 2011 juli -8,2 2011 augustus -7,8 2011 september -10,6 2011 oktober -7,8 2011 november -7,7 2011 december -6,8 2012 januari -7,0 2012 februari -6,0 2012 maart -7,9 2012 april -7,4 2012 mei -10,9 2012 juni -11,3 2012 juli -8,0 2012 augustus -8,2 2012 september -9,6 2012 oktober -9,0 2012 november -11,8 2012 december -10,2 2013 januari -10,1 2013 februari -12,1 2013 maart -10,7 2013 april -11,1 2013 mei -13,0 2013 juni -10,4 2013 juli -7,6 2013 augustus -6,3 2013 september -8,1 2013 oktober -5,0 2013 november -5,9 2013 december -7,4 2014 januari -4,7 2014 februari -3,7 2014 maart -4,8 2014 april -4,9 2014 mei -5,7 2014 juni -4,7 2014 juli -3,7 2014 augustus -4,9 2014 september -6,5 2014 oktober -6,2 2014 november -7,2 2014 december -3,7 2015 januari -6,1 2015 februari -4,8 2015 maart -4,7 2015 april -4,2 2015 mei -2,7 2015 juni -4,1 2015 juli -2,6 2015 augustus -1,4 2015 september -3,2 2015 oktober -2,7 2015 november -3,6 2015 december -4,8 2016 januari -2,8 2016 februari -3,9 2016 maart -3,0 2016 april -1,6 2016 mei -2,8 2016 juni -4,7 2016 juli -1,6 2016 augustus -4,2 2016 september -4,5 2016 oktober -5,4 2016 november -5,6 2016 december -3,9 2017 januari -3,0 2017 februari 0,4 2017 maart -0,2 2017 april 1,5 2017 mei -1,5 2017 juni -0,5 2017 juli 2,0 2017 augustus -2,2 2017 september -1,4 2017 oktober -0,9 2017 november -0,2 2017 december 0,9 2018 januari 2,2 2018 februari 0,7 2018 maart -0,9 2018 april 0,7 2018 mei 0,7 2018 juni 0,6 2018 juli 0,3 2018 augustus -0,9 2018 september -0,7 2018 oktober -0,4 2018 november -0,8 2018 december -2,0 2019 januari 0,0 2019 februari -0,3 2019 maart -0,7 2019 april 0,0 2019 mei -0,1 2019 juni -0,1 2019 juli -1,0 2019 augustus -1,0 2019 september -2,5 2019 oktober -2,8 2019 november -3,8 2019 december -4,4 2020 januari -3,9 2020 februari -2,9 2020 maart -4,8 2020 april -23,6 2020 mei -31,0 2020 juni -28,5 Download CSV

Uiteenlopende ontwikkelingen bij grootste exportsectoren

Alle sectoren binnen de industrie beoordeelden hun exportorderpositie in juni per saldo als negatief. Het minst negatief was de farmaceutische industrie (-2 procent) en het meest negatief de producenten van leer- en schoenproducten (-76 procent). Bij de twee grootste exportsectoren in de industrie verbeterden in juni de vooruitzichten voor afzet naar het buitenland. De voedingsmiddelenproducenten gingen in juni uit van een exportorderpositie van per saldo -17 procent, tegenover -22 procent in mei. De verbetering in de elektrotechnische industrie was nog iets groter. Bij de overige drie uit de top vijf exportsectoren verslechterde het exportbeeld, het meest bij de aardolie-industrie en de chemische industrie. Bij de machine-industrie stabiliseerden de exportvooruitzichten.

Toon tabel Oordeel buitenlandse orderpositie Verberg tabel Oordeel buitenlandse orderpositie Oordeel buitenlandse orderpositie Jaar Maand Voedingsmiddelenindustrie (saldo % positieve en % negatieve antwoorden) Aardolie-industrie (saldo % positieve en % negatieve antwoorden) Chemische industrie (saldo % positieve en % negatieve antwoorden) Elektrotechnische industrie (saldo % positieve en % negatieve antwoorden) Machine-industrie (saldo % positieve en % negatieve antwoorden) 2019 januari -2,5 -0,1 0,1 5,6 8,6 2019 februari -3,3 -3,8 -4,6 3,8 5,8 2019 maart -2,7 13,2 -5,9 6,0 9,7 2019 april 0,6 17,0 -4,9 4,6 5,4 2019 mei 1,4 3,7 -6,9 0,9 4,1 2019 juni -1,8 17,0 0,6 0,8 4,9 2019 juli 0,1 15,9 -5,5 1,9 1,8 2019 augustus -1,1 -4,0 -3,5 -2,7 5,0 2019 september 1,1 -3,5 -9,8 -4,0 5,4 2019 oktober 2,3 0,4 -11,7 -1,1 2,7 2019 november -0,3 6,1 -6,2 -0,4 -2,5 2019 december 1,3 -7,7 -15,3 -1,8 -5,7 2020 januari -0,5 -2,6 -9,3 3,1 -5,2 2020 februari 0,7 0,0 -11,7 3,7 -6,6 2020 maart -1,3 -17,4 -6,0 -3,6 -1,2 2020 april -14,4 -22,9 -28,5 -18,6 -20,8 2020 mei -21,6 -22,5 -36,8 -27,8 -28,5 2020 juni -17,3 -29,7 -43,0 -16,4 -29,3 Download CSV

Voedingsmiddelenindustrie en elektrotechnische industrie grootste aandeel in industriële export

De export van de industrie is jaarlijks goed voor 80 procent van de Nederlandse export van goederen. De voedingsmiddelenindustrie en elektrotechnische industrie zijn elk goed voor 18 procent van de industriële export. Inclusief de chemische industrie (16 procent), de machine- industrie (10 procent) en de aardolie-industrie (9 procent) zorgt de top vijf van industriële exporteurs voor 70 procent van de export van de industrie.

Toon tabel Aandeel in industriële export (gemiddelde 2015-2018) Verberg tabel Aandeel in industriële export (gemiddelde 2015-2018) Aandeel in industriële export (gemiddelde 2015-2018) Bedrijfstak % industriële export (%) Voedingsmiddelenindustrie 18,1 Elektrotechnische industrie 17,9 Chemische industrie 15,7 Machine-industrie 9,7 Aardolie-industrie 9,4 Auto- en aanhangwagenindustrie 5,1 Overige transportmiddelenindustrie 3,0 Basismetaalindustrie 2,9 Rubber- en kunststofproductindustrie 2,6 Metaalproductenindustrie 2,3 Farmaceutische industrie 2,2 Papierindustrie 2,2 Tabaksindustrie 1,9 Elektrische apparatenindustrie 1,6 Drankenindustrie 1,4 Overige industrie 1,1 Textiel-, kleding-, lederindustrie 1,1 Bouwmaterialenindustrie 0,7 Meubelindustrie 0,4 Houtindustrie 0,3 Grafische industrie 0,2 Reparatie en installatie van machines 0,1 Download CSV

Beeld verwachting economisch klimaat sterk verbeterd

In juni nam het aantal ondernemers in de industrie dat per saldo negatief is over de ontwikkeling van het economisch klimaat sterk af vergeleken met de peilingen in april en mei. Wereldwijd versoepelen landen hun maatregelen in de bestrijding van het coronavirus waardoor bedrijven weer meer kunnen handelen. Was in april en mei per saldo nog respectievelijk 66 en 46 procent negatief, in juni was dit saldo geslonken tot 19 procent. Van de top vijf industriële exportsectoren verbetert het oordeel over het verwachte economisch klimaat het meest in de aardolie-industrie, gevolgd door de chemische industrie. De minste verbetering treedt op in de elektrotechnische industrie.