Helft minder Nederlanders op vakantie in maart 2020

In maart 2020 gingen er 1,7 miljoen Nederlanders minder op vakantie dan in dezelfde maand van 2019. Dit is een daling van ruim 50 procent. Over het eerste kwartaal van 2020 is de daling 18 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019. De daling geldt voor zowel vakanties in het buitenland als in Nederland. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit het vakantieonderzoek.

Het aantal Nederlanders dat één of meer dagen op vakantie ging lag in de eerste twee maanden van 2020 nog hoger dan in dezelfde maanden van 2019: 8,6 procent in januari (2,2 miljoen vakantiegangers), en 2,3 procent in februari (2,6 miljoen). In maart 2020 daalde het aantal Nederlandse vakantiegangers naar 1,5 miljoen, 1,1 miljoen minder dan de maand ervoor. Op 31 maart gingen nog 45 duizend Nederlanders op vakantie, ruim 90 procent minder dan op dezelfde dag in 2019.

Toon tabel Aantal vakantiegangers per dag1)2) Verberg tabel Aantal vakantiegangers per dag1)2) Aantal vakantiegangers per dag1)2) Dag 2019 (x 1 000) 2020 (x 1 000) 1-jan 836 873 2-jan 776 825 3-jan 679 776 4-jan 682 623 5-jan 626 499 6-jan 487 360 7-jan 383 300 8-jan 312 308 9-jan 302 292 10-jan 291 325 11-jan 352 321 12-jan 366 331 13-jan 344 284 14-jan 303 274 15-jan 271 294 16-jan 232 313 17-jan 235 424 18-jan 307 444 19-jan 346 415 20-jan 335 367 21-jan 282 346 22-jan 252 348 23-jan 264 353 24-jan 284 423 25-jan 386 461 26-jan 414 421 27-jan 394 360 28-jan 280 297 29-jan 238 321 30-jan 244 349 31-jan 272 446 1-feb 426 484 2-feb 503 475 3-feb 486 393 4-feb 431 355 5-feb 383 361 6-feb 360 384 7-feb 411 461 8-feb 524 486 9-feb 578 446 10-feb 519 389 11-feb 418 327 12-feb 379 324 13-feb 347 342 14-feb 387 529 15-feb 571 584 16-feb 709 585 17-feb 664 568 18-feb 610 556 19-feb 566 553 20-feb 589 600 21-feb 649 803 22-feb 836 828 23-feb 884 742 24-feb 831 721 25-feb 784 674 26-feb 720 655 27-feb 720 660 28-feb 746 782 29-feb 681 1-mrt 931 572 2-mrt 898 464 3-mrt 772 393 4-mrt 612 384 5-mrt 548 411 6-mrt 484 605 7-mrt 475 618 8-mrt 597 545 9-mrt 576 416 10-mrt 529 311 11-mrt 404 308 12-mrt 358 331 13-mrt 371 421 14-mrt 412 395 15-mrt 597 366 16-mrt 605 262 17-mrt 580 206 18-mrt 424 168 19-mrt 361 157 20-mrt 382 172 21-mrt 430 130 22-mrt 654 101 23-mrt 704 111 24-mrt 660 97 25-mrt 506 92 26-mrt 387 93 27-mrt 413 105 28-mrt 437 89 29-mrt 608 79 30-mrt 655 65 31-mrt 623 45 1)Voorlopige cijfers 2)2020 is een schrikkeljaar en heeft een extra dag in februari (29 februari ontbreekt voor 2019) Download CSV

Fors minder vakanties in zowel buitenland als eigen land

In maart 2020 daalde het aantal Nederlandse vakantiegangers ten opzichte van maart 2019 zowel in eigen land (50 procent), als naar het buitenland (56 procent). In het eerste kwartaal van 2020 gingen er 534 duizend Nederlanders minder op vakantie in eigen land dan in 2019, een afname van 19 procent. Daarnaast daalde het aantal Nederlanders dat in deze periode naar het buitenland op vakantie ging met 580 duizend, een daling van 17 procent. In de eerste twee maanden van 2020 was voor zowel binnenlandse als buitenlandse vakanties nog sprake van een lichte stijging.

Toon tabel Aantal Nederlanders op vakantie, 2020* Verberg tabel Aantal Nederlanders op vakantie, 2020* Aantal Nederlanders op vakantie, 2020* Afname vakantiegangers Nederland (% verandering t.o.v. jaar eerder) Buitenland (% verandering t.o.v. jaar eerder) januari 0,3 15,3 februari 5,2 1,1 maart -49,5 -56,2 *Voorlopige cijfers Download CSV

Uitgaven aan vakanties in maart gehalveerd

In de eerste 3 maanden van 2020 gaven Nederlanders 2,8 miljard euro uit aan vakanties, 15 procent minder dan in dezelfde periode van 2019 (3,3 miljard euro). Deze daling is volledig toe te schrijven aan maart. In deze maand halveerden de vakantie-uitgaven tot 0,6 miljard euro, tegen 1,2 miljard euro in maart 2019. In januari en februari lagen de uitgaven aan vakanties nog iets hoger dan in dezelfde maanden van 2019.