Consumenten iets minder somber in juni

In juni zijn consumenten wat minder somber, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen komt uit op -27, tegen -31 in mei. De koopbereidheid is minder negatief. Het oordeel over het economische klimaat verandert niet.

Met -27 ligt het consumentenvertrouwen in juni ver onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-5). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41).

Toon tabel Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd Verberg tabel Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd jaar maand saldo (gemiddelde van de deelvragen) 2016 juli 9 2016 augustus 9 2016 september 12 2016 oktober 17 2016 november 20 2016 december 21 2017 januari 21 2017 februari 22 2017 maart 24 2017 april 26 2017 mei 23 2017 juni 23 2017 juli 25 2017 augustus 26 2017 september 23 2017 oktober 23 2017 november 22 2017 december 25 2018 januari 24 2018 februari 23 2018 maart 24 2018 april 25 2018 mei 23 2018 juni 23 2018 juli 23 2018 augustus 21 2018 september 18 2018 oktober 15 2018 november 13 2018 december 9 2019 januari 0 2019 februari -2 2019 maart -4 2019 april -3 2019 mei -3 2019 juni 0 2019 juli 2 2019 augustus 0 2019 september -2 2019 oktober -1 2019 november -2 2019 december -2 2020 januari -3 2020 februari -2 2020 maart -2 2020 april -22 2020 mei -31 2020 juni -27 Download CSV

Koopbereidheid minder negatief

De koopbereidheid gaat van -17 naar -11. Consumenten zijn over de financiële situatie in de afgelopen 12 maanden een fractie positiever. Verder is hun oordeel over de financiële situatie in de komende 12 maanden minder negatief en vinden consumenten de tijd voor het doen van grote aankopen minder ongunstig dan in mei.

Oordeel over het economische klimaat verandert niet

Het oordeel van consumenten over de economie wijzigt in juni niet en blijft op -52 staan. Het oordeel over de economie in de afgelopen 12 maanden was negatiever, maar het oordeel van consumenten over de economische situatie in de komende 12 maanden was minder negatief.

Consumer confidence Willingness to buy Financial situation past 12 months Good time to buy consumer durables Financial situation 12 months to come Economic climate Economic situation past 12 months Economic situation 12 months to come Consumer confidence Samenstelling consumentenvertrouwen Consumentenvertrouwen Koopbereidheid Financiële situatie afgelopen 12 mndn Gunstige tijd voor grote aankopen Financiële situatie komende 12 mndn Economisch klimaat Economische situatie afgelopen 12 mndn Economische situatie komende 12 mndn

Corona heeft een groot effect op het consumentenvertrouwen. Om er voor te zorgen dat het niveau van de reeks en de seizoensinvloeden goed worden geschat is het gebruikte tijdreeksmodel aangepast. Het gevolg hiervan is dat de nauwkeurigheid van de cijfers lager is dan normaal.