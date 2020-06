Gemiddeld 500 euro coronavergoeding voor ontvangers kinderopvangtoeslag

Tijdens de coronacrisis in het voorjaar van 2020 konden kinderen enige tijd niet naar de kinderopvang. Ouders ontvangen naar verwachting gemiddeld 500 euro vergoeding voor het doorbetalen van de eigen bijdrage. In totaal komen ongeveer 570 duizend toeslagontvangers in aanmerking voor deze vergoeding. Het aantal ouders met recht op kinderopvangtoeslag is in 2019 verder toegenomen tot 656 duizend. Dat meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers over kinderopvang.

Gemiddeld 500 euro eigen bijdrage kinderopvang tijdens coronamaanden

Via de kinderopvangtoeslag worden werkende ouders grotendeels vergoed voor de declarabele kosten van de formele opvang van kinderen in een kindercentrum , of via een geregistreerd gastouderbureau.Door de coronacrisis was de kinderopvang voor de meeste kinderen gesloten van 16 maart tot 11 mei 2020. Vanaf 11 mei mochten de opvanglocaties aangepast weer open, en vanaf 8 juni mogen ze weer volledig open. Ouders die de eigen bijdrage voor de kinderopvang in deze periode hebben doorbetaald, krijgen hiervoor volledige vergoeding van het Rijk. Dat geldt ook voor ouders die gebruik maakten van noodopvang, omdat zij een cruciaal beroep hebben. De vergoeding bedraagt naar verwachting gemiddeld 500 euro per toeslagontvanger.

Tijdens de (gedeeltelijke) sluiting van de kinderopvang gedurende 12 weken in het voorjaar van 2020 ontvingen 570 duizend ouders gemiddeld ruim 1,3 duizend euro aan kinderopvangtoeslag. Hiermee werd 72 procent van hun declarabele opvangkosten vergoed. Ouders betaalden de resterende 28 procent van deze opvangkosten zelf. Dat komt neer op een bedrag van gemiddeld 500 euro, variërend van 390 euro voor ouders met 1 kind, tot 800 euro voor ouders met 3 of meer kinderen in de opvang.

Kosten kinderopvang tijdens coronacrisis, weken 12 t/m 23, 2020* Categories Kinderopvangtoeslag (euro (gemiddeld per toeslagontvanger)) Eigen bijdrage (wordt vergoed) (euro (gemiddeld per toeslagontvanger)) Totaal 1300 500 Kinderen 1 930 390 2 1680 600 3 en meer 2360 800 *voorlopige cijfers Download CSV

Voor bijna 18 procent van de toeslagontvangers bedraagt de compensatie minder dan 100 euro. Bijna een kwart ontvangt een vergoeding tussen de 200 en 400 euro. Ruim 27 procent ontvangt een vergoeding van 600 euro of meer. Bijna de helft van de toeslagontvangers met 3 of meer kinderen in de opvang ontvangt een vergoeding van meer dan 600 euro.

Hoogte vergoeding, weken 12 t/m 23, 2020* Categories Minder dan 100 euro (% van toeslagontvangers) 100 tot 200 euro (% van toeslagontvangers) 200 tot 400 euro (% van toeslagontvangers) 400 tot 600 euro (% van toeslagontvangers) Meer dan 600 euro (% van toeslagontvangers) Totaal 17,8 18,4 23,3 13,4 27,1 Kinderen 1 24,6 21,0 22,7 11,7 20,0 2 9,8 15,8 24,5 15,5 34,4 3 en meer 4,9 10,7 21,6 16,1 46,7 *voorlopige cijfers Download CSV

Aantal kinderen in formele kinderopvang nadert 1 miljoen

In 2019 ontvingen 656 duizend ouders kinderopvangtoeslag. Het aantal kinderen in de formele kinderopvang steeg ten opzichte van 2018 met ruim 39 duizend tot bijna 986 duizend. Sinds 2014 is het aantal kinderen in de formele kinderopvang met bijna 231 duizend toegenomen. Deze groei is onder meer het gevolg van de omvorming van peuterspeelzalen tot kinderdagverblijven, waardoor ouders ook toeslag ontvangen voor deze vorm van peuteropvang. Mits ze beiden werken, of een opleidings- of inburgeringstraject volgen. Ook de buitenschoolse opvang vangt steeds meer kinderen op. Ten opzichte van 2018 vingen de kindercentra ruim 28 duizend kinderen meer buiten schooltijd op. Het aantal kinderen dat buitenschools door erkende gastouders wordt opgevangen is juist gedaald ten opzichte van 2018.

Kinderopvangtoeslag, ontvangers en kinderen1) Categories Totaal toeslagontvangers (x 1 000) Totaal kinderen (x 1 000) Kinderen dagopvang kindercentrum (x 1 000) Kinderen buitenschoolse opvang kindercentrum (x 1 000) Kinderen dagopvang gastouder (x 1 000) Kinderen buitenschoolse opvang gastouder (x 1 000) 2012 526,3 821,5 387,5 369,7 79,7 68,4 2013 496,5 774,8 357,8 353,5 77,3 66,2 2014 490,9 754,6 344,4 346,1 78,4 64,9 2015 500,1 764,3 344,3 354,5 83,2 65,1 2016 538,5 818,2 371,0 383,1 89,5 68,7 2017 580,0 878,4 405,4 416,8 92,0 68,7 2018 629,8 946,5 453,5 452,6 91,8 66,1 2019* 656,0 985,6 469,5 481,0 90,4 61,6 *voorlopige cijfers 1) Een kind dat gebruik maakt van meerdere soorten opvang is in het totaal slechts één keer meegeteld. Bij de uitsplitsing naar soort opvang wordt het kind bij elke relevante soort opvang geteld. Het totaal is daarom niet gelijk aan de som van de soorten opvang. Download CSV

Ouderbijdrage in 2019 gemiddeld 1 800 euro

In 2019 bedroegen de declarabele kosten aan kinderopvang per toeslagontvanger 6,5 duizend euro, 500 euro meer dan in 2018. Hiervan werd gemiddeld 73 procent vergoed door de kinderopvangtoeslag (4,7 duizend euro). Voor het eerst keerde de Belastingdienst meer dan 3 miljard euro aan kinderopvangtoeslag uit. Zelf betaalden ouders de resterende 27 procent van de declarabele opvangkosten. In 2015 betaalden ouders gemiddeld nog 38 procent van de opvangkosten zelf.

Declarabele kosten kinderopvang Categories Kinderopvangtoeslag (euro (gemiddeld per toeslagontvanger)) Eigen bijdrage (euro (gemiddeld per toeslagontvanger)) 2012 4200 2100 2013 3700 2200 2014 3500 2100 2015 3400 2100 2016 3700 1800 2017 4000 1800 2018 4200 1800 2019* 4700 1800 *voorlopige cijfers Download CSV

Aantal kinderen in opvang bepaalt eigen bijdrage

De hoogte van de toeslag die ouders ontvangen, en de betaalde eigen bijdrage, zijn onder meer afhankelijk van het aantal kinderen in de opvang. Ouders met 1 kind in de opvang ontvingen in 2019 gemiddeld

3,1 duizend

euro kinderopvangtoeslag, en betaalden een eigen bijdrage van

1,3 duizend euro

(29 procent

van de totale opvangkosten). Ouders met 3 of meer kinderen betaalden zelf gemiddeld

3 duizend

euro, wat neer komt op

25 procent

van de totale kosten.