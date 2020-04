443 duizend jongeren met jeugdzorg in 2019

Nederland telde op 1 januari 2019 bijna 3,4 miljoen jongeren tot 18 jaar. Van hen ontvingen 411 duizend jongeren jeugdhulp in natura, dat is bijna 1 op de 8 jongeren. Ruim 41 duizend jongeren kregen jeugdbescherming en 9 duizend jongeren kregen jeugdreclassering. zend jongeren hadden naast jeugdhulp ook jeugdbescherming en/of jeugdreclassering.



Jeugdzorg, het geheel van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering is bedoeld voor jongeren tot 18 jaar en kan verlengd worden tot 23 jaar. In 2019 kregen 443 duizend jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. In 2018 waren het er 430 duizend. Het cijfer over 2019 is voorlopig. In voorgaande jaren waren de definitieve cijfers telkens 1 à 2 procent hoger dan de voorlopige cijfers.

Meer jongeren met jeugdhulp en bescherming

Het aantal jongeren met jeugdzorg is sinds 2015 toegenomen. Het aantal jongeren met jeugdhulp stijgt het snelst, het aantal jongeren met jeugdbescherming is na een aanvankelijke daling vanaf 2017 weer toegenomen en het aantal jongeren in de jeugdreclassering daalt.

Toon tabel Ontwikkeling jeugdzorg Verberg tabel Ontwikkeling jeugdzorg Ontwikkeling jeugdzorg Jeugdhulp (2015=100) Jeugdbescherming (2015=100) Jeugdreclassering (2015=100) 2015 100 100 100 2016 107,3 94,5 95,7 2017 112,1 94,0 90,9 2018 115, 95,5 84,1 2019* 118,5 97,9 81,7 Download CSV

Vooral jeugdhulp aan jongeren tot 18 jaar

De verantwoordelijkheid voor jeugdzorg ligt bij de gemeente. Wanneer de gemeente de zorg direct aan de zorgverlener vergoedt, is sprake van zorg in natura. Het is ook mogelijk dat de jeugdhulp wordt ingekocht met een persoonsgebonden budget (pgb). In 2019 maakten bijna 22 duizend jongeren gebruik van een pgb voor jeugdhulp, bijna 15 duizend van hen ontvingen tevens jeugdhulp in natura.

Veel jeugdhulp in noordoosten en midden-Limburg

Tussen gemeenten bestaan grote verschillen in jeugdhulpgebruik. In gemeenten in het noordoosten van het land en in het midden van Limburg kreeg meer dan 15 procent van de jongeren tot 18 jaar jeugdhulp. Dat is meer dan in andere delen van het land. In deze regio’s was ook het aandeel jongeren met jeugdbescherming relatief hoog. Het CBS heeft geen zicht op de mogelijke oorzaken van de regionale verschillen in jeugdzorggebruik. Sociale en economische omstandigheden kunnen hieraan ten grondslag liggen, maar ook beleidskeuzen die gemeenten gemaakt hebben bij de inrichting van de jeugdzorg.

Toon tabel Jongeren met jeugdhulp, 2019 Verberg tabel Jongeren met jeugdhulp, 2019 Jongeren met jeugdhulp, 2019 Gemeente_naam aandeelJH (%) 's-Gravenhage 13,5 's-Hertogenbosch 11,62 AaenHunze 12,13 Aalsmeer 8,08 Aalten 10,88 Achtkarspelen 10,97 Alblasserdam 12,3 Albrandswaard 6,88 Alkmaar 12,29 Almelo 12,88 Almere 11,5 Alphen-Chaam 10,33 AlphenaandenRijn 15,98 Altena 10,72 Ameland 5,56 Amersfoort 11,16 Amstelveen 9,31 Amsterdam 12,89 Apeldoorn 12,73 Appingedam 13,47 Arnhem 12,87 Assen 16,72 Asten 8,13 Baarle-Nassau 10,69 Baarn 10,03 Barendrecht 8,53 Barneveld 10,39 Beek 13,99 Beekdaelen 14,49 Beemster 8,22 Beesel 13,84 Bergeijk 10,48 Bergen(L.) 10,26 Bergen(NH.) 10,5 BergenDal 11,02 BergenopZoom 14,2 Berkelland 10,91 Bernheze 11,5 Best 12,17 Beuningen 13,19 Beverwijk 12,98 Bladel 9,65 Blaricum 8,68 Bloemendaal 8,32 Bodegraven-Reeuwijk 12,16 Boekel 9,65 Borger-Odoorn 13,41 Borne 9,51 Borsele 13,02 Boxmeer 13,02 Boxtel 11,97 Breda 10,6 Brielle 9,15 Bronckhorst 11,32 Brummen 11,29 Brunssum 15,96 Bunnik 8,91 Bunschoten 12,41 Buren 11,06 CapelleaandenIJssel 12,03 Castricum 8,66 Coevorden 10,8 Cranendonck 9,79 Cuijk 11,81 Culemborg 9,78 Dalfsen 10,22 Dantumadiel 10,88 DeBilt 9,1 DeFryskeMarren 9,87 Delft 15,24 Delfzijl 13,48 DenHelder 16,27 DeRondeVenen 8,28 Deurne 11,95 Deventer 10,96 DeWolden 11,2 Diemen 8,89 Dinkelland 7,78 Doesburg 14,7 Doetinchem 13,77 Dongen 14,82 Dordrecht 13,43 Drechterland 9,57 Drimmelen 10,38 Dronten 10,83 Druten 12,4 Duiven 13,93 Echt-Susteren 16,58 Edam-Volendam 6,45 Ede 10,78 Eemnes 10,26 Eersel 9,7 Eijsden-Margraten 12,72 Eindhoven 10,6 Elburg 8,7 Emmen 15,21 Enkhuizen 14,17 Enschede 11,74 Epe 10,56 Ermelo 12,19 Etten-Leur 12,88 Geertruidenberg 13,56 Geldrop-Mierlo 12,75 Gemert-Bakel 8,59 Gennep 11,89 GilzeenRijen 13,25 Goeree-Overflakkee 10,08 Goes 14,52 Goirle 11,9 GooiseMeren 9,82 Gorinchem 13,1 Gouda 15,72 Grave 12,8 Groningen 12,59 Gulpen-Wittem 11,22 Haaksbergen 9,98 Haaren 10,47 Haarlem 9,75 Haarlemmermeer 11,62 Halderberge 11,28 Hardenberg 11,56 Harderwijk 12,14 Hardinxveld-Giessendam 10,39 Harlingen 10,66 Hattem 9,73 Heemskerk 12,26 Heemstede 8,09 Heerde 17,91 Heerenveen 11,46 Heerhugowaard 13,01 Heerlen 16,61 Heeze-Leende 8,71 Heiloo 9,96 Hellendoorn 9,67 Hellevoetsluis 10,92 Helmond 10,03 Hendrik-Ido-Ambacht 12,51 Hengelo 11,45 HetHogeland 14,2 Heumen 10,08 Heusden 14,26 Hillegom 16,18 Hilvarenbeek 9,83 Hilversum 10,74 HoekscheWaard 12,09 HofvanTwente 11,01 HollandsKroon 13,2 Hoogeveen 14,25 Hoorn 13,16 HorstaandeMaas 12,57 Houten 10,17 Huizen 11,55 Hulst 12,39 IJsselstein 11,69 KaagenBraassem 16,76 Kampen 12,04 Kapelle 11,22 Katwijk 13,11 Kerkrade 16,61 Koggenland 10,72 KrimpenaandenIJssel 16,8 Krimpenerwaard 10,34 Laarbeek 7,9 Landerd 12,27 Landgraaf 17,13 Landsmeer 9,71 Langedijk 10,59 Lansingerland 9,86 Laren 8,76 Leeuwarden 14,3 Leiden 16,05 Leiderdorp 14,42 Leidschendam-Voorburg 11,39 Lelystad 11,8 Leudal 15,92 Leusden 10,8 Lingewaard 11,51 Lisse 13,94 Lochem 9,77 LoonopZand 15,2 Lopik 10,66 Loppersum 12,49 Losser 10,94 Maasdriel 10,87 Maasgouw 15 Maassluis 9,01 Maastricht 17,15 Medemblik 11,72 Meerssen 14,96 Meierijstad 10,15 Meppel 13,13 Middelburg 11,54 Midden-Delfland 7,96 Midden-Drenthe 14,29 Midden-Groningen 14,74 MillenSintHubert 11,99 Moerdijk 14,65 Molenlanden 12,33 Montferland 13,12 Montfoort 8,18 MookenMiddelaar 11,02 Neder-Betuwe 9,13 Nederweert 13,64 Nieuwegein 11,25 Nieuwkoop 12,1 Nijkerk 10,38 Nijmegen 11,58 Nissewaard 14,97 Noardeast-Fryslân 10,1 Noord-Beveland 13,33 Noordenveld 11,48 Noordoostpolder 10,74 Noordwijk 14,11 Nuenen,GerwenenNederwetten 9,21 Nunspeet 9,13 Oegstgeest 12,37 Oirschot 10,77 Oisterwijk 12,97 Oldambt 16,12 Oldebroek 10,02 Oldenzaal 10,36 Olst-Wijhe 9,93 Ommen 10,48 Oosterhout 12,21 OostGelre 13,31 Ooststellingwerf 12 Oostzaan 8,61 Opmeer 10,46 Opsterland 10,91 Oss 14,32 OudeIJsselstreek 13,25 Ouder-Amstel 9,31 Oudewater 10,02 Overbetuwe 14,45 Papendrecht 14,61 PeelenMaas 9,06 Pekela 16,89 Pijnacker-Nootdorp 12,17 Purmerend 10,77 Putten 14,79 Raalte 7,54 Reimerswaal 12,22 Renkum 15,52 Renswoude 8,67 Reusel-DeMierden 8,71 Rheden 14,73 Rhenen 8,94 Ridderkerk 8,8 Rijssen-Holten 9,38 Rijswijk 12,35 Roerdalen 15,17 Roermond 15,14 Roosendaal 13,91 Rotterdam 12,87 Rozendaal 11,76 Rucphen 12,88 Schagen 10,48 Scherpenzeel 9,64 Schiedam 7,73 Schiermonnikoog 7,03 Schouwen-Duiveland 11,48 Simpelveld 11,94 Sint-Michielsgestel 10,1 SintAnthonis 10,13 Sittard-Geleen 17,28 Sliedrecht 14,67 Sluis 10,8 Smallingerland 13,9 Soest 10,59 Someren 8,43 SonenBreugel 8,79 Stadskanaal 14,28 Staphorst 6,18 StedeBroec 12,85 Steenbergen 11,87 Steenwijkerland 10,96 Stein 13,91 StichtseVecht 10,29 Súdwest-Fryslân 10,5 Terneuzen 15,25 Terschelling 11,63 Texel 10,07 Teylingen 15,37 Tholen 13,99 Tiel 17,59 Tilburg 14,07 Tubbergen 7,36 Twenterand 10,02 Tynaarlo 11,32 Tytsjerksteradiel 10,91 Uden 12,84 Uitgeest 9,67 Uithoorn 10,32 Urk 6,74 Utrecht 16,44 UtrechtseHeuvelrug 9,51 Vaals 13,03 ValkenburgaandeGeul 14,46 Valkenswaard 11,43 Veendam 16,88 Veenendaal 15,55 Veere 8,79 Veldhoven 11,72 Velsen 13,18 Venlo 13,48 Venray 12,57 Vijfheerenlanden 10,03 Vlaardingen 9,3 Vlieland 8,28 Vlissingen 12,95 Voerendaal 9,63 Voorschoten 11,07 Voorst 9,67 Vught 11 Waadhoeke 9,34 Waalre 11,68 Waalwijk 15,15 Waddinxveen 9,94 Wageningen 13,11 Wassenaar 9,87 Waterland 8,58 Weert 14,55 Weesp 8,24 WestBetuwe 9,91 Westerkwartier 11,45 Westerveld 13 Westervoort 16,68 Westerwolde 13,09 Westland 11,55 WestMaasenWaal 10,51 Weststellingwerf 11,68 Westvoorne 7,94 Wierden 7,44 Wijchen 11,85 Wijdemeren 9,53 WijkbijDuurstede 12,61 Winterswijk 12,1 Woensdrecht 12,51 Woerden 8,85 Wormerland 8,55 Woudenberg 11,61 Zaanstad 14,98 Zaltbommel 14,66 Zandvoort 9,49 Zeewolde 13,77 Zeist 11,67 Zevenaar 14,77 Zoetermeer 14,77 Zoeterwoude 13,17 Zuidplas 10,89 Zundert 8,75 Zutphen 13,91 Zwartewaterland 8,6 Zwijndrecht 16,65 Zwolle 12,17 Download CSV

Toon tabel Jongeren met jeugdbescherming, 2019 Verberg tabel Jongeren met jeugdbescherming, 2019 Jongeren met jeugdbescherming, 2019 Gemeente_naam aandeelJB (%) AaenHunze 1,35 Aalsmeer 0,43 Aalten 1,32 Achtkarspelen 1,43 Alblasserdam 1,68 Albrandswaard 0,5 Alkmaar 1,35 Almelo 2,24 Almere 1,15 AlphenaandenRijn 1,22 Alphen-Chaam 1,21 Altena 0,88 Ameland Amersfoort 1,07 Amstelveen 0,48 Amsterdam 0,95 Apeldoorn 1,89 Appingedam 1,58 Arnhem 1,36 Assen 1,16 Asten 1,16 Baarle-Nassau Baarn 0,71 Barendrecht 0,71 Barneveld 1,37 Beek 1,23 Beekdaelen 1,22 Beemster 1,06 Beesel 1,49 Bergeijk 0,93 Bergen(L.) 1,63 Bergen(NH.) 0,92 BergenDal 1,32 BergenopZoom 1,24 Berkelland 0,95 Bernheze 0,97 Best 0,62 Beuningen 1,03 Beverwijk 1,3 Bladel 0,62 Blaricum 0,49 Bloemendaal 0,63 Bodegraven-Reeuwijk 1,39 Boekel 0,91 Borger-Odoorn 2,08 Borne 1,29 Borsele 1,1 Boxmeer 1,33 Boxtel 1,36 Breda 0,85 Brielle 0,63 Bronckhorst 1,36 Brummen 1,4 Brunssum 1,63 Bunnik 0,6 Bunschoten 1,01 Buren 1,07 CapelleaandenIJssel 1,53 Castricum 0,95 Coevorden 1,11 Cranendonck 1 Cuijk 1,44 Culemborg 0,91 Dalfsen 0,73 Dantumadiel 1,73 DeBilt 0,87 DeFryskeMarren 0,76 Delft 1,37 Delfzijl 2,07 DenHelder 2,53 DeRondeVenen 0,77 Deurne 0,98 Deventer 1,11 DeWolden 0,67 Diemen 0,92 Dinkelland 1,34 Doesburg 1,95 Doetinchem 1,71 Dongen 0,97 Dordrecht 1,5 Drechterland 0,88 Drimmelen 0,62 Dronten 1,45 Druten 0,97 Duiven 0,89 Echt-Susteren 1,35 Edam-Volendam 0,54 Ede 1,15 Eemnes Eersel 0,79 Eijsden-Margraten 1,44 Eindhoven 1,23 Elburg 1,05 Emmen 1,65 Enkhuizen 1,15 Enschede 1,92 Epe 1,07 Ermelo 2,21 Etten-Leur 0,98 Geertruidenberg 0,5 Geldrop-Mierlo 0,85 Gemert-Bakel 1,11 Gennep 1,57 GilzeenRijen 1,07 Goeree-Overflakkee 1,42 Goes 1,63 Goirle 0,99 GooiseMeren 0,65 Gorinchem 1,44 Gouda 1,7 Grave 1,46 Groningen 1,37 Gulpen-Wittem 1,05 Haaksbergen 0,9 Haaren 0,67 Haarlem 0,9 Haarlemmermeer 0,64 Halderberge 0,8 Hardenberg 1,19 Harderwijk 1,08 Hardinxveld-Giessendam 1,35 Harlingen 1,31 Hattem 0,98 Heemskerk 0,93 Heemstede 0,43 Heerde 1,42 Heerenveen 1,24 Heerhugowaard 1,79 Heerlen 2,57 Heeze-Leende 0,35 Heiloo 0,38 Hellendoorn 0,98 Hellevoetsluis 1,52 Helmond 1,02 Hendrik-Ido-Ambacht 0,8 Hengelo 1,99 HetHogeland 1,02 Heumen 0,29 Heusden 0,86 Hillegom 0,9 Hilvarenbeek 0,59 Hilversum 0,76 HoekscheWaard 0,94 HofvanTwente 1,08 HollandsKroon 1,27 Hoogeveen 1,29 Hoorn 1,27 HorstaandeMaas 1,3 Houten 0,76 Huizen 1,02 Hulst 0,98 IJsselstein 0,93 KaagenBraassem 1,02 Kampen 1,33 Kapelle 0,98 Katwijk 0,98 Kerkrade 2,41 Koggenland 1,27 KrimpenaandenIJssel 1,25 Krimpenerwaard 1,34 Laarbeek 0,85 Landerd 1,02 Landgraaf 2,07 Landsmeer 0,71 Langedijk 1,53 Lansingerland 0,67 Laren 0,68 Leeuwarden 2,01 Leiden 1,09 Leiderdorp 0,82 Leidschendam-Voorburg 1,12 Lelystad 1,42 Leudal 1,86 Leusden 0,95 Lingewaard 0,67 Lisse 0,86 Lochem 0,99 LoonopZand 0,83 Lopik 1,66 Loppersum 0,99 Losser 1,09 Maasdriel 1,05 Maasgouw 1,18 Maassluis 1,45 Maastricht 1,97 Medemblik 1,68 Meerssen 0,81 Meierijstad 0,88 Meppel 0,93 Middelburg 1,45 Midden-Delfland 0,6 Midden-Drenthe 1,27 Midden-Groningen 1,68 MillenSintHubert 1,63 Moerdijk 1,02 Molenlanden 1,39 Montferland 1,28 Montfoort 0,51 MookenMiddelaar 0,62 Neder-Betuwe 0,96 Nederweert 0,92 Nieuwegein 1,04 Nieuwkoop 0,9 Nijkerk 1,06 Nijmegen 1,27 Nissewaard 1,73 Noardeast-Fryslân 1,39 Noord-Beveland 1,84 Noordenveld 0,69 Noordoostpolder 1,48 Noordwijk 0,53 Nuenen,GerwenenNederwetten 0,64 Nunspeet 1,13 Oegstgeest 0,59 Oirschot 0,41 Oisterwijk 0,91 Oldambt 1,93 Oldebroek 1,22 Oldenzaal 0,89 Olst-Wijhe 1,34 Ommen 0,9 Oosterhout 0,84 OostGelre 1,82 Ooststellingwerf 1,68 Oostzaan 0,67 Opmeer 1,69 Opsterland 1,73 Oss 1,65 OudeIJsselstreek 1,53 Ouder-Amstel 0,48 Oudewater 1,41 Overbetuwe 1,21 Papendrecht 1,28 PeelenMaas 1,04 Pekela 2,25 Pijnacker-Nootdorp 0,61 Purmerend 1,12 Putten 1,44 Raalte 1 Reimerswaal 1,38 Renkum 1,43 Renswoude 1,02 Reusel-DeMierden 1,04 Rheden 1,4 Rhenen 0,75 Ridderkerk 1,25 Rijssen-Holten 0,97 Rijswijk 0,97 Roerdalen 1,32 Roermond 1,65 Roosendaal 1,11 Rotterdam 1,75 Rozendaal Rucphen 1,21 Schagen 1,03 Scherpenzeel 0,95 Schiedam 1,61 Schiermonnikoog Schouwen-Duiveland 1,38 's-Gravenhage 1,09 's-Hertogenbosch 1,39 Simpelveld 1,8 SintAnthonis 0,93 Sint-Michielsgestel 0,73 Sittard-Geleen 1,6 Sliedrecht 1,97 Sluis 1,42 Smallingerland 1,94 Soest 1,4 Someren 0,6 SonenBreugel 0,46 Stadskanaal 2,31 Staphorst 0,53 StedeBroec 1,45 Steenbergen 1,01 Steenwijkerland 1,57 Stein 1,1 StichtseVecht 0,83 Súdwest-Fryslân 1,25 Terneuzen 1,69 Terschelling Texel 1,36 Teylingen 0,81 Tholen 1,59 Tiel 1,43 Tilburg 1,34 Tubbergen 1,2 Twenterand 2,17 Tynaarlo 0,81 Tytsjerksteradiel 1,58 Uden 1,34 Uitgeest 0,95 Uithoorn 0,71 Urk 1,62 Utrecht 0,89 UtrechtseHeuvelrug 1,35 Vaals 1,1 ValkenburgaandeGeul 1,8 Valkenswaard 0,94 Veendam 2,22 Veenendaal 1,3 Veere 1,21 Veldhoven 0,98 Velsen 1,51 Venlo 2,03 Venray 1,33 Vijfheerenlanden 1,27 Vlaardingen 1,67 Vlieland Vlissingen 1,71 Voerendaal 0,99 Voorschoten 0,59 Voorst 1,58 Vught 0,53 Waadhoeke 1,36 Waalre 0,85 Waalwijk 0,82 Waddinxveen 1,5 Wageningen 0,73 Wassenaar 0,55 Waterland 0,73 Weert 0,76 Weesp 1,11 WestBetuwe 0,83 Westerkwartier 0,76 Westerveld 0,77 Westervoort 1,31 Westerwolde 1,88 Westland 0,79 WestMaasenWaal 0,67 Weststellingwerf 1,7 Westvoorne 1,12 Wierden 1,35 Wijchen 0,98 Wijdemeren 0,61 WijkbijDuurstede 1,26 Winterswijk 1,11 Woensdrecht 1,54 Woerden 0,74 Wormerland 1,24 Woudenberg 1,41 Zaanstad 1,15 Zaltbommel 0,65 Zandvoort 1,23 Zeewolde 1,24 Zeist 1,04 Zevenaar 1,4 Zoetermeer 1,62 Zoeterwoude 0,69 Zuidplas 1,47 Zundert 0,92 Zutphen 1,55 Zwartewaterland 1,01 Zwijndrecht 1,8 Zwolle 1,62 Download CSV

Duur van de jeugdhulp neemt toe

De duur van de zorg aan jeugdhulpjongeren is de afgelopen jaren toegenomen van gemiddeld 299 dagen in 2015 naar 361 dagen in 2019. Dit betreft alleen de zorg die in het betreffende jaar is afgesloten. De gemiddelde duur van jeugdbescherming nam in deze periode af van 1 059 dagen naar 862 dagen. Ook de duur van jeugdreclassering daalde, van 423 dagen in 2015 naar gemiddeld 381 dagen in 2019. Overigens registreert het CBS alleen de begin- en einddata van de geleverde zorg, over de intensiteit van de zorg en het aantal contacturen is niets bekend.