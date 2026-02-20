Investeringen krimpen met bijna 3 procent in december
De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. December 2025 heeft een werkdag meer dan december 2024. In februari waren de omstandigheden voor de investeringen minder ongunstig dan in de radar van december.
|Jaar
|Maand
|%-verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
|2022
|januari
|-5,6
|2022
|februari
|5,5
|2022
|maart
|-3,4
|2022
|april
|1
|2022
|mei
|9,8
|2022
|juni
|4,5
|2022
|juli
|1,7
|2022
|augustus
|7,7
|2022
|september
|7,4
|2022
|oktober
|6,7
|2022
|november
|6,1
|2022
|december
|2,1
|2023
|januari
|10,1
|2023
|februari
|5,7
|2023
|maart
|4,9
|2023
|april
|-1,2
|2023
|mei
|7,6
|2023
|juni
|5,8
|2023
|juli
|0,1
|2023
|augustus
|6,7
|2023
|september
|-4,2
|2023
|oktober
|0,3
|2023
|november
|-4
|2023
|december
|-7,4
|2024
|januari
|-6
|2024
|februari
|-1,7
|2024
|maart
|-8,6
|2024
|april
|6,3
|2024
|mei
|-5,1
|2024
|juni
|-9,7
|2024
|juli
|-0,9
|2024
|augustus
|-2,7
|2024
|september
|1,7
|2024
|oktober
|7,4
|2024
|november
|4,2
|2024
|december
|10,1
|2025
|januari
|2,1
|2025
|februari
|-0,7
|2025
|maart
|1,9
|2025
|april
|0,9
|2025
|mei
|-1,2
|2025
|juni
|10,2
|2025
|juli
|-2,6
|2025
|augustus
|-1,1
|2025
|september
|3,2
|2025
|oktober
|-0,7
|2025
|november
|-4,8
|2025
|december
|-2,6
Omstandigheden investeringen in februari minder ongunstig
Het CBS publiceert elke maand over een aantal omstandigheden voor de investeringen in de visualisatie Investeringsomstandigheden. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de visualisatie hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een grotere groei of een kleinere krimp van de investeringen.
In februari waren de omstandigheden voor investeringen minder ongunstig dan in december. Dat komt vooral doordat de bezettingsgraad in de industrie steeg, de jaar-op-jaarstijging van de export goederen groter was en het oordeel over de orderpositie minder negatief was.
Bronnen
Relevante links
- Visualisatie - Investeringsomstandigheden
- Dossier - Conjunctuur