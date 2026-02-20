Investeringen krimpen met bijna 3 procent in december

In december 2025 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 2,6 procent kleiner dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Er is vooral minder geïnvesteerd in overig wegvervoer (vrachtauto’s, opleggers, busjes, etc.) en vliegtuigen. De investeringen in personenauto’s, gebouwen, machines (waaronder defensiematerieel) en infrastructuur waren echter groter dan in december 2024.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. December 2025 heeft een werkdag meer dan december 2024. In februari waren de omstandigheden voor de investeringen minder ongunstig dan in de radar van december.

Download CSV Toon tabel Jaar Maand %-verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder) 2022 januari -5,6 2022 februari 5,5 2022 maart -3,4 2022 april 1 2022 mei 9,8 2022 juni 4,5 2022 juli 1,7 2022 augustus 7,7 2022 september 7,4 2022 oktober 6,7 2022 november 6,1 2022 december 2,1 2023 januari 10,1 2023 februari 5,7 2023 maart 4,9 2023 april -1,2 2023 mei 7,6 2023 juni 5,8 2023 juli 0,1 2023 augustus 6,7 2023 september -4,2 2023 oktober 0,3 2023 november -4 2023 december -7,4 2024 januari -6 2024 februari -1,7 2024 maart -8,6 2024 april 6,3 2024 mei -5,1 2024 juni -9,7 2024 juli -0,9 2024 augustus -2,7 2024 september 1,7 2024 oktober 7,4 2024 november 4,2 2024 december 10,1 2025 januari 2,1 2025 februari -0,7 2025 maart 1,9 2025 april 0,9 2025 mei -1,2 2025 juni 10,2 2025 juli -2,6 2025 augustus -1,1 2025 september 3,2 2025 oktober -0,7 2025 november -4,8 2025 december -2,6

Omstandigheden investeringen in februari minder ongunstig

Het CBS publiceert elke maand over een aantal omstandigheden voor de investeringen in de visualisatie Investeringsomstandigheden. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de visualisatie hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een grotere groei of een kleinere krimp van de investeringen.



In februari waren de omstandigheden voor investeringen minder ongunstig dan in december. Dat komt vooral doordat de bezettingsgraad in de industrie steeg, de jaar-op-jaarstijging van de export goederen groter was en het oordeel over de orderpositie minder negatief was.