Exporterende industrie heeft zorgen over het internationale handelsbeleid

Van de exporterende industrie heeft 95 procent zorgen over het internationale handelsbeleid in de komende 12 maanden. Beleid rondom importtarieven en niet-tarifaire maatregelen (zoals douaneregels of productvereisten) vinden deze bedrijven het vaakst zorgelijk voor hun export. Veranderingen in het handelsbeleid hebben vooral gevolgen voor de omvang van de export. Dit blijkt uit de conjunctuurenquête die het CBS in mei 2025 heeft gehouden onder industriebedrijven vanaf 5 werkzame personen.

Het internationale handelsklimaat is de afgelopen maanden onzekerder geworden door importtarieven van de VS en (mogelijke) reacties daarop van de EU en China. Bijna 80 procent van de industriële bedrijven exporteert, en daarvan is 95 procent bezorgd over het internationale handelsbeleid voor de komende 12 maanden. In maart 2023 was dit aandeel nog 41 procent. In de hout- en bouwmaterialenindustrie en in de papier- en grafische industrie maken vrijwel alle bedrijven zich zorgen over de internationale handel. In de transportmiddelenindustrie is het aandeel met zorgen het kleinst, maar ook hier vormen zij een ruime meerderheid (82 procent).

Download CSV Toon tabel Bedrijven met zorgen om het internationale handelsbeleid Branche Mei 2025 (% van exporterende bedrijven) Maart 2023 (% van exporterende bedrijven) Industrie totaal 94,6 41,3 Papier en grafische 100,0 19,1 Hout en bouwmaterialen 99,5 20,9 Basismetaal en metaalproductie 96,7 41,9 Voedings- en genotmiddelen 95,5 41,3 Elektrotechnische en machine 95,1 60,9 Raffinaderijen en chemie 94,8 29,5 Textiel, kleding en leder 94,0 19,3 Overige industrie en reparatie 90,7 24,7 Transportmiddelen 81,6 44,4 Bedrijven met zorgen om het internationale handelsbeleid Branche Mei 2025 (% van exporterende bedrijven) Maart 2023 (% van exporterende bedrijven) Industrie totaal 94,6 41,3 Papier en grafische 100,0 19,1 Hout en bouwmaterialen 99,5 20,9 Basismetaal en metaalproductie 96,7 41,9 Voedings- en genotmiddelen 95,5 41,3 Elektrotechnische en machine 95,1 60,9 Raffinaderijen en chemie 94,8 29,5 Textiel, kleding en leder 94,0 19,3 Overige industrie en reparatie 90,7 24,7 Transportmiddelen 81,6 44,4

Importtarieven het meest zorgelijke element

Van de exporterende industriële bedrijven noemt 77 procent importtarieven als een van de meest zorgwekkende aspecten van het internationale handelsbeleid voor de komende 12 maanden. In maart 2023 was dit nog geen 10 procent. Ruim 26 procent vindt niet-tarifaire maatregelen (zoals douaneformaliteiten of productvereisten) zorgelijk voor de export. En 15 procent van de exporteurs noemt duurzaamheidsrichtlijnen of -vereisten zorgwekkend.

Exporterende bedrijven in de elektrotechnische en machine-industrie hebben het vaakst een of meerdere zorgen over het handelsbeleid in de komende 12 maanden. Zowel importtarieven (85 procent) als niet niet-tarifaire maatregelen (30 procent) vinden deze branches relatief zorgelijk. Ook in de raffinaderijen en chemie geven ondernemers relatief vaak aan een of meerdere zorgen te hebben. Van alle industriebranches hebben zij het vaakst zorgen over handelssancties.

Download CSV Toon tabel Meest zorgelijke element in het internationale handelsbeleid 1) Importtarieven (% van exporterende bedrijven) Niet-tarifaire maatregelen (zoals douaneformaliteiten of productvereisten) (% van exporterende bedrijven) Richtlijnen of vereisten rond duurzaamheid (% van exporterende bedrijven) Handelssancties (% van exporterende bedrijven) Handelsverdragen (% van exporterende bedrijven) Geen (% van exporterende bedrijven) Industrie totaal 76,9 26,6 15,2 8,2 7,1 5,4 Elektrotechnische en machine 84,5 29,8 12,5 10,7 6,8 4,9 Raffinaderijen en chemie 77,3 34,1 9,6 13,9 6,7 5,2 Voedings- en genotmiddelen 67,4 27,3 20,3 7,9 15,6 4,5 Textiel, kleding en leder 72,7 29,3 14,3 7,4 5,3 6,0 Basismetaal en metaalproductie 85,4 25,4 14,0 0,6 3,8 3,3 Papier en grafische 73,8 19,3 23,5 9,5 0,0 0,0 Hout en bouwmaterialen 76,9 24,0 15,3 8,4 0,0 0,5 Transportmiddelen 71,4 15,1 7,8 6,9 5,4 18,4 Overige industrie en reparatie 64,3 10,5 29,2 1,7 2,1 9,3 1)Bedrijven konden maximaal twee antwoorden kiezen Meest zorgelijke element in het internationale handelsbeleid 1) Importtarieven (% van exporterende bedrijven) Niet-tarifaire maatregelen (zoals douaneformaliteiten of productvereisten) (% van exporterende bedrijven) Richtlijnen of vereisten rond duurzaamheid (% van exporterende bedrijven) Handelssancties (% van exporterende bedrijven) Handelsverdragen (% van exporterende bedrijven) Geen (% van exporterende bedrijven) Industrie totaal 76,9 26,6 15,2 8,2 7,1 5,4 Elektrotechnische en machine 84,5 29,8 12,5 10,7 6,8 4,9 Raffinaderijen en chemie 77,3 34,1 9,6 13,9 6,7 5,2 Voedings- en genotmiddelen 67,4 27,3 20,3 7,9 15,6 4,5 Textiel, kleding en leder 72,7 29,3 14,3 7,4 5,3 6,0 Basismetaal en metaalproductie 85,4 25,4 14,0 0,6 3,8 3,3 Papier en grafische 73,8 19,3 23,5 9,5 0,0 0,0 Hout en bouwmaterialen 76,9 24,0 15,3 8,4 0,0 0,5 Transportmiddelen 71,4 15,1 7,8 6,9 5,4 18,4 Overige industrie en reparatie 64,3 10,5 29,2 1,7 2,1 9,3 1)Bedrijven konden maximaal twee antwoorden kiezen

Gewijzigd handelsbeleid vaak gevolgen voor export

Slechts 8 procent van de exporterende industriële bedrijven verwacht dat veranderingen in het handelsbeleid géén invloed gaat hebben op hun export. In maart 2023 was dit nog 47 procent. Als een bedrijf wel gevolgen verwacht, dan is dat bij 40 procent vooral een verandering in de omvang van de export. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van maart 2023 (23 procent). Daarnaast geeft 9 procent aan dat veranderd handelsbeleid vooral invloed heeft op hun prijzen.

De elektrotechnische en machine-industrie ervaart relatief het vaakst gevolgen van een veranderd handelsbeleid. Hier geeft 60 procent van de exporterende bedrijven aan dat de omvang de export zal veranderen. Bedrijven in de transportmiddelenindustrie veranderen het vaakst van exportmarkten vanwege veranderd internationaal handelsbeleid. De omvang van hun export verwachten zij daarentegen het minst vaak te veranderen van alle bedrijfstakken.