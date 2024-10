Loonsom buitenlandse werknemers in tien jaar bijna drie kwart hoger

In het tweede kwartaal van 2024 ging 3,3 miljard euro aan loon vanuit Nederland naar het buitenland, dat is 73 procent meer dan tien jaar eerder. De totale loonsom van werknemers in Nederland nam met 54 procent minder snel toe. De stijging van betalingen aan het buitenland hangt samen met algehele loonstijgingen en een toename in het aantal banen van werknemers die in Nederland werken maar in het buitenland wonen. Vooral de bedragen betaald aan mensen die in Roemenië, Bulgarije, Spanje, Italië of Portugal wonen, zijn toegenomen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Download CSV Toon tabel Loon naar het buitenland, 2e kwartaal Jaar Loon naar het buitenland (mln euro) 2014 1914 2015 1987 2016 2073 2017 2217 2018 2426 2019 2569 2020 2426 2021 2579 2022 2953 2023 3135 2024 3313

Drie kwart naar Polen, België en Duitsland

Drie kwart van het loon naar het buitenland (2 109 miljoen euro) ging in het tweede kwartaal van 2024 naar België, Polen en Duitsland. Het grootste bedrag ging naar België, gevolgd door Polen en Duitsland. Uit Polen komen vooral seizoenwerkers, terwijl werknemers uit België en Duitsland vaker grenspendelaars zijn.



Het totale loon dat werd uitbetaald aan mensen die wonen in Polen steeg tussen 2014 en 2024 het meest van deze drie landen, met 58 procent. Dit hang vooral samen met loonstijgingen, want het aantal banen van werknemers uit Polen was in 2015 hoger dan in 2024.

Het loon naar Duitsland en België steeg minder hard, met 41 en 38 procent. Dit hangt deels samen met een toename in banen. Er waren minder banen van personen die wonen in België en Duitsland in 2015 dan in 2024.

Download CSV Toon tabel Uitgaand loon naar België, Duitsland en Polen, 2e kwartaal Rijlabels België (mln euro) Duitsland (mln euro) Polen (mln euro) 2014 586,8 417,1 449,5 2015 592,5 415,7 475,3 2016 622,6 436,0 468,3 2017 569,1 392,0 661,1 2018 619,0 437,3 655,1 2019 664,8 483,8 634,2 2020 640,6 467,7 567,1 2021 668,5 492,9 599,6 2022 714,7 531,5 663,5 2023 754,4 553,0 695,3 2024 810,0 587,4 711,1

Meer loon naar Roemenië en Bulgarije sinds toetreding EU

In het tweede kwartaal van 2024 ging 451 miljoen euro naar Roemenië en Bulgarije, tien jaar eerder was dit nog 19 miljoen euro. Sinds 2014 kunnen inwoners van Roemenië en Bulgarije vrij werken in andere EU-lidstaten. Mede hierdoor zijn de bedragen die vanuit Nederland naar Roemenië en Bulgarije worden uitbetaald snel gestegen, in vergelijking met andere landen. Ook hier hangt de stijging samen met een toename in banen. In deze periode groeide het aantal banen naar 61,5 duizend, in 2015 waren dit er nog 6,7 duizend. Het loon dat naar Bulgarije gaat, is na 2022 niet meer toegenomen. Dit hangt samen met een daling van het aantal banen in die periode.

Download CSV Toon tabel Uitgaand loon naar Roemenië en Bulgarije, 2e kwartaal Jaar Roemenië (mln euro) Bulgarije (mln euro) 2014 14,8 3,8 2015 27,5 7,1 2016 44,3 11,4 2017 100,8 27,0 2018 149,9 42,2 2019 168,8 47,6 2020 167,8 59,7 2021 204,1 82,9 2022 269,3 123,8 2023 298,1 121,2 2024 327,8 123,1

Sinds 2022 stijging van banen Spanje, Italië en Portugal

Hoewel Spanje, Italië en Portugal al langer lid zijn van de EU, is het loon naar deze landen in de afgelopen tien jaar ongeveer verviervoudigd. Het grootste bedrag ging naar Spanje: 80 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2024. Naar Italië ging 64 miljoen euro en naar Portugal 60 miljoen euro. Bij deze drie landen is het opvallend dat, in tegenstelling tot andere landen, het aantal werknemersbanen na 2022 bleef stijgen. In 2024 waren dit 18,0 duizend banen, in 2022 waren dit er nog 15,3 duizend.