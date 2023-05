Meer faillissementen in april

In april zijn, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 26 meer bedrijven failliet verklaard dan in maart, meldt het CBS. Dat is een stijging van 12 procent. Het aantal faillissementen bleef onder het niveau van de periode voor het uitbreken van corona. In de eerste vier maanden van dit jaar was het aantal faillissementen echter ruim anderhalf keer zo groot als in dezelfde periode van vorig jaar.

Download CSV Toon tabel Aantal faillissementen van bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken), voor zittingsdagen gecorrigeerd Aantal faillissementen van bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken), voor zittingsdagen gecorrigeerd Jaar Week Aantal uitgesproken faillissementen 2019 mei 312 2019 juni 304 2019 juli 312 2019 augustus 303 2019 september 316 2019 oktober 290 2019 november 342 2019 december 297 2020 januari 311 2020 februari 333 2020 maart 280 2020 april 382 2020 mei 406 2020 juni 257 2020 juli 227 2020 augustus 195 2020 september 212 2020 oktober 190 2020 november 210 2020 december 174 2021 januari 172 2021 februari 143 2021 maart 165 2021 april 193 2021 mei 163 2021 juni 139 2021 juli 125 2021 augustus 109 2021 september 141 2021 oktober 126 2021 november 183 2021 december 159 2022 januari 139 2022 februari 182 2022 maart 166 2022 april 119 2022 mei 189 2022 juni 164 2022 juli 148 2022 augustus 148 2022 september 174 2022 oktober 219 2022 november 228 2022 december 269 2023 januari 228 2023 februari 277 2023 maart 212 2023 april 238

Laag niveau faillissementen

Het aantal voor zittingsdagen gecorrigeerde faillissementen fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Het aantal uitgesproken faillissementen piekte met 911 in mei 2013. Daarna nam het aantal faillissementen tot en met augustus 2017 af. Vervolgens bleef de trend tot medio 2020 redelijk vlak. Sindsdien is het aantal faillissementen verder afgenomen en bereikte in augustus 2021 een laagterecord. Na augustus 2022 is het aantal faillissementen vier maanden op rij gestegen, maar bleef relatief laag. Daarna ging het aantal faillissementen weer op en neer.

Meeste faillissementen in de handel

Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er in april 218 bedrijven en instellingen (inclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 43. Dat is 7 procent minder dan in maart.

De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in april de meeste faillissementen uitgesproken in de sector vervoer en opslag.