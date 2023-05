Bijna 40 procent meer luchtvaartpassagiers in het eerste kwartaal

In het eerste kwartaal van 2023 reisden ruim 14 miljoen passagiers van en naar de vijf grotere luchthavens in Nederland. Dat is bijna 40 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2022. Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport en Maastricht Aachen Airport verwerkten voor het eerst in vier jaar meer passagiers dan in hetzelfde kwartaal van 2019, het jaar voor de coronapandemie. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Download CSV Toon tabel Passagiers van en naar de vijf nationale luchthavens Passagiers van en naar de vijf nationale luchthavens Jaar Kwartaal Aantal passagiers (x mln) 2019 kwartaal 1 17,1 2019 kwartaal 2 21,8 2019 kwartaal 3 23,1 2019 kwartaal 4 19,2 2020 kwartaal 1 13,7 2020 kwartaal 2 0,9 2020 kwartaal 3 5,5 2020 kwartaal 4 3,6 2021 kwartaal 1 2,1 2021 kwartaal 2 3,9 2021 kwartaal 3 12 2021 kwartaal 4 11,1 2022 kwartaal 1 10,1 2022 kwartaal 2 17,3 2022 kwartaal 3 18,7 2022 kwartaal 4 15,1 2023 kwartaal 1 14,1

Schiphol niet op niveau van voor corona

In het eerste kwartaal vlogen 12,3 miljoen reizigers van of naar Schiphol; dat is 87 procent van het totaal aantal luchtvaartpassagiers van en naar Nederland. In dezelfde periode een jaar eerder waren dit nog 8,9 miljoen reizigers; een toename van 38 procent. Vergeleken met het eerste kwartaal van 2019, vóór de coronapandemie, reisden minder reizigers via Amsterdam (- 21 procent). Drie luchthavens verwerkten meer reizigers dan in het eerste kwartaal van 2019: Eindhoven Airport (+ 7 procent), Rotterdam The Hague Airport (+ 28 procent) en bij Maastricht Aachen Airport ging het om meer dan een verdubbeling.

Download CSV Toon tabel Ontwikkeling vervoerde passagiers van en naar Nederland t.o.v. 2019 Ontwikkeling vervoerde passagiers van en naar Nederland t.o.v. 2019 Amsterdam Airport Schiphol (2019 = 100) Eindhoven Airport (2019 = 100) overige 3 vliegvelden (2019 = 100) 2020 Kwartaal 1 79,4 82,4 86,5 2020 Kwartaal 2 4,2 3,5 1 2020 Kwartaal 3 22,6 35,9 21,9 2020 Kwartaal 4 19,1 16,6 8,2 2021 Kwartaal 1 13,2 4,9 2,2 2021 Kwartaal 2 18,8 11,8 7,1 2021 Kwartaal 3 50,9 63,4 52,6 2021 Kwartaal 4 56,6 72,8 55,8 2022 Kwartaal 1 57,4 76,3 67,8 2022 Kwartaal 2 78,1 93,5 81 2022 Kwartaal 3 78,4 98 98,9 2022 Kwartaal 4 75,9 101,3 109,2 2023 Kwartaal 1 79,3 107 126,4 1) Rotterdam The Hague Airport, Maastricht Aachen Airport en Groningen Airport Eelde

Ook meer vluchten in handelsverkeer

In het eerste kwartaal van 2023 werd in het handelsverkeer 104,8 duizend keer gevlogen van en naar de vijf luchthavens van nationaal belang (Amsterdam Schiphol Airport, Rotterdam The Hague Airport, Eindhoven Airport, Maastricht Aachen Airport en Groningen Airport Eelde). Dat is ruim 14 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2022, toen werd er 91,6 duizend keer gevlogen. Ruim 87 procent van deze vluchten in het handelsverkeer werd via Amsterdam Schiphol afgehandeld.

Meer vliegtuigstoelen bezet

In het eerste kwartaal was de gemiddelde bezettingsgraad van vliegtuigen van en naar de vijf nationale vliegvelden 76 procent. Dit betekent dat gemiddeld zesenzeventig van de honderd stoelen bezet waren. In hetzelfde kwartaal van 2021 waren slechts 35 van de 100 stoelen bezet. In het eerste kwartaal van 2019 was de gemiddelde bezettingsgraad 78 procent.

Download CSV Toon tabel Bezettingsgraad passagiersvluchten Bezettingsgraad passagiersvluchten reeks (%) 2019 kwartaal 1 78,2 2019 kwartaal 2 82,1 2019 kwartaal 3 83,1 2019 kwartaal 4 80,2 2020 kwartaal 1 71,0 2020 kwartaal 2 39,3 2020 kwartaal 3 47,7 2020 kwartaal 4 42,2 2021 kwartaal 1 34,5 2021 kwartaal 2 44,4 2021 kwartaal 3 66,2 2021 kwartaal 4 64,7 2022 kwartaal 1 64,8 2022 kwartaal 2 78,5 2022 kwartaal 3 79,7 2022 kwartaal 4 75,8 2023 kwartaal 1 75,6

Minder vrachtvervoer door de lucht

De hoeveelheid vervoerde vracht door de lucht nam, in vergelijking met het eerste kwartaal van 2022, af met 12 procent tot

348 dui

zend ton. Amsterdam Schiphol Airport en Maastricht Aachen Airport (de luchthavens waar vracht wordt verwerkt) vervoerden respectievelijk 9 en 51 procent minder vracht, vergeleken met hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Vergeleken met het eerste kwartaal van 2019 werd respectievelijk 13 en 62 procent minder vracht vervoerd. In het eerste kwartaal van 2023 werd ruim 96 procent van het vrachtvervoer per vliegtuig door Schiphol afgehandeld.