Consumentenvertrouwen in juni op laagste niveau ooit

Het consumentenvertrouwen is in juni gedaald naar het laagste niveau ooit. In deze maand kwam het vertrouwen uit op -50, tegen -47 in mei. Het oordeel over het economisch klimaat veranderde weinig, maar de koopbereidheid daalde.

Met -50 lag het consumentenvertrouwen in juni ruim onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-9). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36) en in juni 2022 de laagste stand ooit (-50). Het CBS meet het consumentenvertrouwen elke maand sinds april 1986.

Download CSV Toon tabel Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd jaar maand saldo (gemiddelde van de deelvragen) 2018 juli 23 2018 augustus 21 2018 september 18 2018 oktober 15 2018 november 13 2018 december 9 2019 januari 1 2019 februari -2 2019 maart -3 2019 april -3 2019 mei -3 2019 juni -1 2019 juli 1 2019 augustus -1 2019 september -2 2019 oktober -1 2019 november -2 2019 december -2 2020 januari -2 2020 februari -2 2020 maart -3 2020 april -23 2020 mei -31 2020 juni -27 2020 juli -26 2020 augustus -29 2020 september -28 2020 oktober -30 2020 november -26 2020 december -19 2021 januari -19 2021 februari -19 2021 maart -18 2021 april -14 2021 mei -9 2021 juni -3 2021 juli -4 2021 augustus -6 2021 september -5 2021 oktober -10 2021 november -19 2021 december -25 2022 januari -28 2022 februari -30 2022 maart -39 2022 april -48 2022 mei -47 2022 juni -50

Consumenten ongeveer even pessimistisch over economisch klimaat

Consumenten waren in juni ongeveer even pessimistisch over de economie als in mei. De deelindicator economisch klimaat ging van -68 naar -69. Consumenten waren negatiever over de economie in de komende twaalf maanden, maar iets minder negatief over de economie in de afgelopen twaalf maanden.

Koopbereidheid historisch laag

De koopbereidheid kwam in juni uit op -37, tegen -33 in mei. Dit is het laagste niveau sinds het begin van de meting in 1986. Consumenten waren pessimistischer over zowel hun financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden als die in de komende twaalf maanden. Daarnaast vonden zij de tijd voor het doen van grote aankopen nog ongunstiger dan in mei. Nooit eerder oordeelden zoveel consumenten hier zo negatief over.

Steeds meer mensen vinden dat prijzen sterk stijgen

In het ConsumentenConjunctuurOnderzoek worden maandelijks ook vragen gesteld die geen onderdeel zijn van het consumentenvertrouwen, onder meer over de prijzen en de werkloosheid. In juni 2022 vond 77 procent van de respondenten dat de prijzen in het afgelopen jaar sterk zijn gestegen. Dit is het hoogste percentage sinds het begin van de meting in 2017. Het percentage dat denkt dat de prijzen in het komende jaar sterker gaan stijgen was met 31 procent ongeveer even hoog als in de voorgaande maand.

Download CSV Toon tabel Consumenten die vinden dat prijzen sterk zijn gestegen in afgelopen jaar Consumenten die vinden dat prijzen sterk zijn gestegen in afgelopen jaar jaar maand percentage (%) 2018 juli 20 2018 augustus 24 2018 september 23 2018 oktober 23 2018 november 22 2018 december 23 2019 januari 21 2019 februari 30 2019 maart 37 2019 april 37 2019 mei 40 2019 juni 36 2019 juli 40 2019 augustus 37 2019 september 37 2019 oktober 32 2019 november 30 2019 december 29 2020 januari 32 2020 februari 33 2020 maart 25 2020 april 18 2020 mei 15 2020 juni 18 2020 juli 21 2020 augustus 22 2020 september 18 2020 oktober 18 2020 november 16 2020 december 17 2021 januari 16 2021 februari 19 2021 maart 21 2021 april 19 2021 mei 24 2021 juni 33 2021 juli 40 2021 augustus 37 2021 september 43 2021 oktober 48 2021 november 53 2021 december 55 2022 januari 57 2022 februari 66 2022 maart 67 2022 april 71 2022 mei 73 2022 juni 77

Respondenten wel positief over toekomstige werkloosheid

Over de toekomstige ontwikkeling van de werkloosheid waren consumenten wel positief. Het percentage van de respondenten dat verwacht dat de werkloosheid in de komende twaalf maanden gaat dalen was met 41 procent groter dan het percentage dat een stijging verwacht (19 procent). Het saldo van positieve en negatieve antwoorden kwam daarmee uit op 22 procent.