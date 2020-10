Helft minder slachtoffers moord en doodslag in 20 jaar

In 2019 kwamen in Nederland 125 mensen, 81 mannen en 44 vrouwen, om het leven door moord of doodslag. In 2018 waren dit er 119, in 2000 nog 223. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Download CSV Toon tabel Slachtoffers van moord en doodslag Slachtoffers van moord en doodslag Jaar Mannen Vrouwen 2000 153 70 2001 178 86 2002 159 65 2003 159 88 2004 164 59 2005 130 67 2006 103 56 2007 113 51 2008 126 50 2009 126 49 2010 101 57 2011 111 54 2012 104 53 2013 89 58 2014 113 31 2015 77 43 2016 74 34 2017 112 46 2018 76 43 2019* 81 44

Bijna de helft aantal slachtoffers sinds begin van de eeuw

In 2000 stierven er 153 mannen door moord en doodslag, in 2018 waren dit er 76 en in 2019 was dit gedaald tot 81. In 2000 waren 70 vrouwen het slachtoffer van moord en doodslag, in 2018 waren dit er 43 en in 2019 kwamen 44 vrouwen door moord en doodslag om het leven.

Download CSV Toon tabel Slachtoffers van moord en doodslag naar leeftijd, 2019* Slachtoffers van moord en doodslag naar leeftijd, 2019* leeftijd Mannen Vrouwen Jonger dan 20 jaar 5 5 20 tot 30 jaar 20 7 30 tot 40 jaar 20 7 40-49 jaar 15 7 50-59 jaar 10 9 60-69 jaar 6 5 70 jaar en ouder 5 4 *voorlopige cijfers

Helft van de vermoorde mannen tussen 20 en 40 jaar

In 2019 was 76 procent van de slachtoffers tussen 20 en 60 jaar oud. Bij mannen was de helft van de slachtoffers tussen 20 en 40, bij vrouwen vielen de meeste slachtoffers in de leeftijdscategorie tussen 50 en 60 jaar. Van de 125 slachtoffers waren er 16 niet woonachtig in Nederland.

Download CSV Toon tabel Slachtoffers van moord en doodslag per periode en leeftijdsgroep Slachtoffers van moord en doodslag per periode en leeftijdsgroep leeftijd 2000 tot 2005 2005 tot 2010 2010 tot 2015 2015 tot 2020 Jonger dan 20 jaar 135 117 96 57 20 tot 30 jaar 255 165 144 135 30 tot 40 jaar 319 214 161 122 40 tot 50 jaar 203 161 163 120 50 tot 60 jaar 145 117 90 97 60 jaar of ouder 124 97 117 99

Grootste daling onder dertigers

Sinds het begin van deze eeuw nam in alle leeftijdscategorieën het aantal slachtoffers af. De grootste daling is zowel bij mannen als vrouwen in de leeftijd tussen 30 en 40 jaar te zien. Het aantal slachtoffers van moord en doodslag in deze leeftijdsgroep is in de laatste vijf jaar meer dan tweeënhalf keer lager dan in de periode 2000 tot 2005.

Download CSV Toon tabel Slachtoffers van moord en doodslag en relatie met de (vermoedelijke) dader, 2015-2019* Slachtoffers van moord en doodslag en relatie met de (vermoedelijke) dader, 2015-2019* geslacht (ex-) Partner (%) Ouder van slachtoffer (%) Overig familie (%) Criminelen onderling (%) Kennis/vriend(in) (%) Overig/onbekend (%) Geen connectie (%) Dader onbekend (%) Vrouwen 56,2 7,1 12,4 0,5 8,1 4,3 5,7 5,7 Mannen 4,0 4,0 5,2 14,5 26,9 9,8 11,4 24,0 *voorlopige cijfers

Vrouwen vaak omgebracht door (ex-)partner

In de periode 2015 tot en met 2019 heeft de politie in ruim 8 op de 10 gevallen van moord en doodslag een dader in beeld. Daarbij is er verschil tussen mannen en vrouwen in de toedracht van de moord.

Bij bijna zes op de tien vrouwen die in de periode 2015 tot en met 2019 werden vermoord, was de vermoedelijke dader hun partner of ex-partner. Huiselijke omstandigheden (zoals een echtelijke ruzie) en jaloezie waren de meest voorkomende motieven om vrouwen van het leven te beroven. Vrouwen werden veelal in hun eigen woning met een steekwapen of door wurging omgebracht.

Bij 76 procent van de 420 mannen die in de laatste vijf jaar vermoord werden, was een dader in beeld. Deze (vermoedelijke) dader was in een derde van de gevallen een kennis of vriend van het slachtoffer en bij bijna één op de zes ging het om een afrekening in het criminele circuit. Drie kwart van de mannen werd omgebracht met een vuur- of steekwapen.

Ruim 90 procent van de daders zijn mannen

In 2019 werden bijna 600 personen door de rechter schuldig verklaard aan een (poging tot) levensmisdrijf. Het gaat hier om moord en doodslag en om pogingen hiertoe. Bijna een kwart van deze misdrijven vond plaats in 2019, de helft in 2018 en het overige deel in eerdere jaren. Het is mogelijk dat meerdere personen schuldig worden verklaard aan een levensmisdrijf met hetzelfde slachtoffer. Ruim 9 op de 10 veroordeelden zijn mannen. Ruim 4 op de 10 zijn 25 tot 45 jaar oud en ruim een kwart is 18 tot 25 jaar.

Download CSV Toon tabel Slachtoffers van moord en doodslag in de drie grootste gemeenten Slachtoffers van moord en doodslag in de drie grootste gemeenten Jaar Amsterdam Rotterdam Den Haag 2000 44 19 13 2001 33 41 26 2002 24 34 13 2003 39 24 16 2004 27 21 14 2005 32 25 14 2006 17 13 7 2007 32 21 10 2008 17 18 9 2009 33 17 13 2010 15 15 7 2011 17 12 8 2012 18 13 12 2013 21 19 3 2014 23 7 5 2015 13 12 7 2016 24 8 5 2017 16 14 7 2018 14 12 10 2019* 17 11 14

Meeste moorden in Amsterdam en Den Haag

Een derde van alle moorden in 2019 werd in de drie grootste steden in Nederland gepleegd: 17 in Amsterdam, 14 in Den Haag en 11 in Rotterdam. In 2019 vielen voor het eerst meer slachtoffers in Den Haag dan in Rotterdam.

Relatief gezien werden in de afgelopen vijf jaar 2,0 op de 100 duizend inwoners van Amsterdam slachtoffer van moord of doodslag, drie keer hoger dan het landelijk gemiddelde van 0,7 per 100 duizend inwoners. In Rotterdam waren dit 1,8 en in Den Haag 1,6 slachtoffers per 100 duizend inwoners.