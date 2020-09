Omzet detailhandel groeit met ruim 10 procent in augustus

De detailhandel heeft in augustus 10,2 procent meer omgezet dan in augustus 2019, meldt het CBS. Dat is de op een na grootste groei sinds het begin van de publicatie van koopdaggecorrigeerde cijfers in 2005. Het verkoopvolume lag 9,3 procent hoger. Zowel de foodsector als de non-foodsector realiseerde een hogere omzet. Daarnaast is online 41,6 procent meer omgezet.

De omzetcijfers zijn gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen in augustus. Op sommige dagen van de week wordt meer verkocht dan op andere dagen. Zonder deze correctie was de omzet van de detailhandel 6,2 procent hoger dan in augustus 2019.

Download CSV Toon tabel Omzet detailhandel* (koopdaggecorrigeerd) Omzet detailhandel* (koopdaggecorrigeerd) maand mutatie (%-verandering t.o.v. jaar eerder) 2015 januari 1,4 2015 februari 2,4 2015 maart 1,4 2015 april 1,6 2015 mei 1,4 2015 juni 4 2015 juli 2,9 2015 augustus 1 2015 september 5 2015 oktober 2,4 2015 november 1,1 2015 december 2,8 2016 januari 1,5 2016 februari 2,2 2016 maart 1,5 2016 april 0,8 2016 mei 3,5 2016 juni 1,4 2016 juli 2,8 2016 augustus 2,1 2016 september 0,4 2016 oktober 5,2 2016 november 5 2016 december 2,3 2017 januari 5 2017 februari 2,9 2017 maart 4,6 2017 april 4,3 2017 mei 3,8 2017 juni 4,5 2017 juli 4,5 2017 augustus 4,5 2017 september 5,8 2017 oktober 1,5 2017 november 5,4 2017 december 3,7 2018 januari 3,6 2018 februari 3 2018 maart 1,7 2018 april 5,7 2018 mei 3,7 2018 juni 3,2 2018 juli 3,8 2018 augustus 3,5 2018 september 1,9 2018 oktober 3,4 2018 november 4,2 2018 december 2,6 2019 januari 1,5 2019 februari 4,1 2019 maart 4,1 2019 april 1,9 2019 mei 2,6 2019 juni 3,1 2019 juli 3 2019 augustus 2,9 2019 september 4,4 2019 oktober 3,6 2019 november 2,4 2019 december 5,2 2020 januari 3,6 2020 februari 5 2020 maart 3,3 2020 april -1 2020 mei 8,7 2020 juni 10,4 2020 juli 9,5 2020 augustus 10,2 *exclusief tankstations en apotheken

Omzet non-foodwinkels 8 procent hoger

De omzet van de winkels in non-food groeide in augustus met 8,0 procent. Het volume (de voor prijsveranderingen gecorrigeerde omzet) was 7,6 procent hoger dan een jaar eerder. Ook in augustus hebben de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hun stempel gedrukt op de resultaten, maar minder dan in de afgelopen 5 maanden.

De winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren, de winkels in consumentenelektronica en witgoed en de winkels in meubels en woninginrichting realiseerden in augustus de hoogste omzetstijgingen. De omzetstijging van de winkels in recreatie-artikelen was wat minder groot dan die van de eerdergenoemde branches. Na twee maanden met krimp noteerden ook de drogisterijen weer een stijging van de omzet.

Aan de forse omzetverliezen van de kledingwinkels en de winkels in schoenen en lederwaren kwam in juli al een eind. Die trend zette door in augustus: een kleine omzetgroei voor de winkels in schoenen en lederwaren en een minimale krimp bij de kledingwinkels.

Winkels in voedingsmiddelen zetten 7,6 procent meer om

De winkels in voedings- en genotmiddelen hebben in augustus 7,6 procent meer omgezet dan in augustus 2019. Het verkoopvolume groeide met 6,0 procent. De omzet van de supermarkten lag 7,4 procent hoger dan een jaar eerder. De omzettoename van de speciaalzaken was met 9,6 procent voor de tweede maand op rij ongekend groot.

Download CSV Toon tabel Omzet deelbranches detailhandel* (koopdaggecorrigeerd) Omzet deelbranches detailhandel* (koopdaggecorrigeerd) Augustus 2020 (%-verandering t.o.v. een jaar eerder) Juli 2020 (%-verandering t.o.v. een jaar eerder) Totaal food 7,6 5,8 Speciaalzaken 9,6 11,3 Supermarkten 7,4 5,1 Totaal non-food 8 9,6 Doe-het-zelf, keukens, vloeren 15,4 20,6 Meubels en woninginrichting 11,1 21,6 Consumentenelektronica en witgoed 11,1 11,8 Recreatie-artikelen 7,8 20 Drogisterijen 3 -0,7 Schoenen en lederwaren 0,7 -1,9 Kleding -0,5 -2,4 * exclusief tankstations en apotheken

Online omzet bijna 42 procent hoger

De online omzet was in augustus 41,6 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Webwinkels (als hoofdactiviteit verkoop via internet) hebben 34,0 procent meer omgezet. De online omzet van winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is (multi-channelers) groeide met 53,4 procent.