Omzet groothandel daalt met 9 procent in tweede kwartaal 2020

De bedrijfstak groothandel en handelsbemiddeling heeft in het tweede kwartaal van 2020 ruim 9 procent minder omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal faillissementen nam van het eerste op het tweede kwartaal toe. Aan het begin van het derde kwartaal waren de ondernemers in de groothandel en handelsbemiddeling iets minder pessimistisch over de komende periode dan een kwartaal eerder. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Download CSV Toon tabel Omzet groothandel en handelsbemiddeling Omzet groothandel en handelsbemiddeling Jaartal Kwartaal % verandering t.o.v. een jaar eerder (% verandering t.o.v. een jaar eerder) 2013 2e kwartaal -2,7 2013 3e kwartaal -3,8 2013 4e kwartaal -4,4 2014 1e kwartaal -2,8 2014 2e kwartaal -1,7 2014 3e kwartaal -3,0 2014 4e kwartaal -3,3 2015 1e kwartaal -3,2 2015 2e kwartaal -1,5 2015 3e kwartaal 0,4 2015 4e kwartaal 2,5 2016 1e kwartaal 0,8 2016 2e kwartaal 2,2 2016 3e kwartaal 2,9 2016 4e kwartaal 6,8 2017 1e kwartaal 12,5 2017 2e kwartaal 7,1 2017 3e kwartaal 4,4 2017 4e kwartaal 4,0 2018 1e kwartaal 2,2 2018 2e kwartaal 5,7 2018 3e kwartaal 6,5 2018 4e kwartaal 5,4 2019 1e kwartaal 3,1 2019 2e kwartaal 2,4 2019 3e kwartaal 3,5 2019 4e kwartaal 1,7 2020 1e kwartaal 2,2 2020 2e kwartaal -9,1 Bron: CBS, EIB, KVK, MKB-Nederland, VNO-NCW

Binnen de groothandel en handelsbemiddeling boekten vooral de handelaren in olie het tweede kwartaal van 2020 fors minder omzet. De omzet in deze branche liet vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder bijna een halvering zien. Ook handelaren in non-food (-14,2 procent), industriemachines (-9,8 procent) en voedingsmiddelen (-3,7 procent) boekten het tweede kwartaal minder omzet in vergelijking met een jaar eerder.



De groothandel in landbouwproducten behaalde juist meer omzet (23,1 procent), vooral vanwege een toename in de export van sojabonen.

Download CSV Toon tabel Omzet groothandel en handelsbemiddeling, 2e kwartaal 2020 Omzet groothandel en handelsbemiddeling, 2e kwartaal 2020 Branche % verandering t.o.v. een jaar eerder (% verandering t.o.v. een jaar eerder) Landbouwproducten 23,1 ICT-apparatuur -0,2 Voedingsmiddelen -3,7 Totaal -9,1 Industriemachines -9,8 Non-food -14,2 Olie en Steenkool -46,8

Aantal faillissementen neemt toe

In het tweede kwartaal van 2020 werden er in de groothandel en handelsbemiddeling 110 faillissementen uitgesproken. In het eerste kwartaal was er met 78 uitgesproken faillissementen nog sprake van het laagste aantal in deze branche sinds het begin van de reeks in 2009.

Download CSV Toon tabel Faillissementen groothandel en handelsbemiddeling Faillissementen groothandel en handelsbemiddeling Jaartal Kwartaal Uitgesproken faillissementen 2015 1e kwartaal 169 2015 2e kwartaal 144 2015 3e kwartaal 136 2015 4e kwartaal 154 2016 1e kwartaal 149 2016 2e kwartaal 120 2016 3e kwartaal 105 2016 4e kwartaal 117 2017 1e kwartaal 110 2017 2e kwartaal 95 2017 3e kwartaal 89 2017 4e kwartaal 95 2018 1e kwartaal 85 2018 2e kwartaal 88 2018 3e kwartaal 82 2018 4e kwartaal 92 2019 1e kwartaal 94 2019 2e kwartaal 81 2019 3e kwartaal 87 2019 4e kwartaal 104 2020 1e kwartaal 78 2020 2e kwartaal* 110 *Voorlopig cijfer

Vertrouwen ondernemers in de groothandel iets minder negatief

Ondernemers in de groothandel en handelsbemiddeling waren aan het begin van het derde kwartaal iets minder pessimistisch over het komende kwartaal dan begin april. Het ondernemersvertrouwen kwam aan het begin van het derde kwartaal van 2020 uit op -19,0. Daarmee herstelde het vertrouwen van de groothandelaren zich enigszins ten opzichte van het dieptepunt in het tweede kwartaal. De stemmingsindicator van ondernemers in de groothandel kwam in dat kwartaal uit op -34,0.



Ondernemers in de groothandel waren in het derde kwartaal vooral somber over de winstgevendheid van het bedrijf over de afgelopen drie maanden. Over de omzetverwachting waren groothandelaren juist minder negatief dan aan het begin van het tweede kwartaal.