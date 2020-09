Ondernemers in derde kwartaal minder somber over export

Exporteurs waren aan het begin van het derde kwartaal van 2020 minder negatief gestemd over de uitvoer dan in het tweede kwartaal van 2020. In de dienstensector waren bedrijven het minst somber over de export. Dit blijkt uit de eerste publicatie van de CBS exportindicator, een nieuwe indicator die de stemming en verwachting van ondernemers in de industrie, groothandel en dienstensector over de export van goederen en diensten weergeeft.

De drie onderzochte bedrijfstakken voor de exportindicator vertegenwoordigen het leeuwendeel van het volume van de Nederlandse exportwaarde van goederen en diensten, namelijk ruim 90 procent (gemiddelde 2015-2019). Het aandeel van de industrie is bijna

52 procent

, van de dienstensector bijna

33 procent

en van de groothandel bijna

7 procent

Pessimisme onder ondernemers industrie licht afgenomen

. De exportindicator is gebaseerd op de oordelen van ondernemers over de buitenlandse omzet, concurrentiepositie en de orderpositie en de verwachting over buitenlandse orderontvangsten.

In de industrie zijn nog steeds meer ondernemers pessimistisch over de export dan optimistisch, maar de exportindicator steeg van -20 in het tweede kwartaal naar -10 in het derde kwartaal. Verbetering in de verwachte buitenlandse orderontvangsten had de grootste invloed op de stijging. In de industrie stond deze deelindicator begin derde kwartaal op -0,2, terwijl de stand begin tweede kwartaal nog -42,3 was. Het oordeel van de industrie over de buitenlandse omzet verbeterde eveneens, met 10 procentpunt.

De andere twee deelindicatoren verslechterden voor de industrie in het derde kwartaal. Het oordeel over de buitenlandse exportpositie daalde naar -24,7 in het derde kwartaal, terwijl het oordeel van industriële exporteurs over hun buitenlandse concurrentiepositie daalde van -1,9 naar -4,2.

Download CSV Toon tabel Exportindicator industrie Exportindicator industrie Jaar Kwartaal Exportindicator (saldo positief en negatief gestemde bedrijven) Oordeel buitenlandse omzet (saldo positief en negatief gestemde bedrijven) Verwachting buitenlandse orderontvangsten (saldo positief en negatief gestemde bedrijven) Oordeel buitenlandse orderpositie (saldo positief en negatief gestemde bedrijven) Oordeel buitenlandse concurrentiepositie (saldo positief en negatief gestemde bedrijven) 2018 1e kwartaal 7,3 11,2 10,7 2,0 4,3 2018 2e kwartaal 6,5 10,2 10,6 0,4 3,9 2018 3e kwartaal 6,4 9,0 11,0 0,4 4,5 2018 4e kwartaal 3,7 5,9 4,4 0,1 2,8 2019 1e kwartaal 4,2 7,0 5,8 -0,6 3,2 2019 2e kwartaal 3,5 4,8 6,8 -0,1 2,4 2019 3e kwartaal 2,7 5,1 2,7 -0,5 1,7 2019 4e kwartaal 0,3 2,3 -0,1 -2,6 0,0 2020 1e kwartaal 0,2 1,4 3,3 -4,8 -0,1 2020 2e kwartaal -20,0 -25,3 -42,3 -23,5 -1,9 2020 3e kwartaal -10,0 -13,3 -0,2 -24,7 -4,2

Exporteurs dienstensector ook minder negatief

De exportindicator voor de dienstensector verbeterde eveneens in het derde kwartaal, tot -5,8. Vooral de verwachte buitenlandse orderontvangsten voor de komende drie maanden droegen bij aan de verbetering (van -26,6 naar 1,1). Ook in hun oordeel over de buitenlandse omzet waren de dienstenexporteurs minder negatief. Het oordeel over de buitenlandse orderpositie en over de buitenlandse concurrentiepositie in het derde kwartaal bleef min of meer gelijk.

Vergeleken met de exporteurs in de industrie en groothandel zijn de exporteurs in de dienstensector in het derde kwartaal minder negatief over de uitvoer.

Download CSV Toon tabel Exportindicator diensten (geen handel) Exportindicator diensten (geen handel) Jaar Kwartaal Exportindicator (saldo positief en negatief gestemde bedrijven) Oordeel buitenlandse omzet (saldo positief en negatief gestemde bedrijven) Verwachting buitenlandse orderontvangsten (saldo positief en negatief gestemde bedrijven) Oordeel buitenlandse orderpositie (saldo positief en negatief gestemde bedrijven) Oordeel buitenlandse concurrentiepositie (saldo positief en negatief gestemde bedrijven) 2018 1e kwartaal 4,4 7,5 6,1 0,0 2,6 2018 2e kwartaal 4,5 7,6 5,0 0,5 3,2 2018 3e kwartaal 4,0 7,0 5,1 -1,3 3,1 2018 4e kwartaal 2,8 5,0 4,1 -2,1 2,5 2019 1e kwartaal 1,8 3,0 3,9 -2,7 1,8 2019 2e kwartaal 5,0 8,8 8,1 -1,5 2,9 2019 3e kwartaal 4,2 7,5 5,4 -0,9 2,8 2019 4e kwartaal 1,0 2,7 0,0 -3,5 2,0 2020 1e kwartaal 0,2 0,7 1,8 -3,5 0,9 2020 2e kwartaal -14,4 -18,4 -26,6 -19,5 -1,9 2020 3e kwartaal -5,8 -7,0 1,1 -16,3 -2,8

Alle deelindicatoren exportindicator groothandel verbeterd

Ook in de groothandel is het pessimisme onder ondernemers over de export in het derde kwartaal afgenomen. De exportindicator voor de groothandel ging van -19,8 in het tweede kwartaal naar -12,0 in het derde kwartaal. Vooral het oordeel over de buitenlandse omzet en de verwachte buitenlandse orderontvangsten verbeterde. Een kleinere verbetering was er in de beoordeling van de buitenlandse orderpositie en de buitenlandse concurrentiepositie.