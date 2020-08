Krimp in aantal bedrijven met varkens

Het aantal bedrijven met varkens is met 12,0 procent afgenomen van ruim 4 duizend in 2019 naar 3,6 duizend in 2020. De varkensstapel is gekrompen met 1,2 procent naar ruim 12 miljoen varkens. Het aantal melkgeiten is het laatste jaar opnieuw toegenomen en ook de rundveestapel werd iets groter. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van de Landbouwtelling 2020.

Toon tabel Veestapels op landbouwbedrijven, 2020 Verberg tabel Veestapels op landbouwbedrijven, 2020 Veestapels op landbouwbedrijven, 2020 Rundvee (% verandering t.o.v. 2019) Varkens (% verandering t.o.v. 2019) Kippen (% verandering t.o.v. 2019) Melkgeiten (% verandering t.o.v. 2019) Schapen (excl. lammeren) (% verandering t.o.v. 2019) 0,7 -1,2 -1,0 4,3 -5,8 Download CSV

De daling van het aantal varkensbedrijven hangt onder andere samen met de stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij, waar bedrijven tussen 2013 en 2019 gebruik van konden maken.



De omvang van de Nederlandse varkensstapel schommelt al jaren rond de 12 miljoen. De varkens staan evenwel op steeds minder bedrijven. Het aantal bedrijven met varkens is afgenomen van 14,5 duizend in 2000 tot 3,6 duizend in 2020. Het gemiddeld aantal varkens per bedrijf nam toe van 900 in 2000 naar 3 400 in 2020.



Vooral het aantal bedrijven met vleesvarkens nam het afgelopen jaar af. Er waren dit jaar 13,4 procent minder bedrijven met vleesvarkens dan in 2019, bij de fokvarkens was deze afname 5,2 procent.

Toon tabel Varkens Verberg tabel Varkens Varkens Varkens (x mln varkens, x 1 000 bedrijven) Bedrijven (x mln varkens, x 1 000 bedrijven) 2000 13,118 14,520 2001 13,073 12,820 2002 11,648 11,850 2003 11,169 10,730 2004 11,153 10,040 2005 11,312 9,690 2006 11,356 9,040 2007 11,663 8,690 2008 12,026 8,250 2009 12,186 7,570 2010 12,255 7,030 2011 12,429 6,530 2012 12,234 5,920 2013 12,212 5,530 2014 12,238 5,110 2015 12,603 4,930 2016 12,479 4,510 2017 12,401 4,300 2018 12,430 4,190 2019 12,269 4,090 2020 12,119 3,600 Download CSV

Bescheiden groei rundveestapel

Op 1 april 2020 telde Nederland 3,8 miljoen runderen, 0,7 procent meer dan vorig jaar. Het aantal bedrijven met runderen nam met 2,4 procent af naar 24 duizend. Het aantal melkkoeien steeg met 1,0 procent naar 1,6 miljoen, het vrouwelijk jongvee nam met 1,6 procent toe naar 886 duizend.

De rundveestapel is in 2017, 2018 en 2019 gekrompen. In 2017 is het fosfaatreductieplan voor de Nederlandse melkveehouderij in werking getreden. Bedrijven moesten melkvee van de hand doen met het doel de groei van de veestapel te stoppen. Dit jaar is de rundveestapel weer licht gegroeid.

Toon tabel Rundveestapel Verberg tabel Rundveestapel Rundveestapel Melk -en kalfkoeien (2 jaar of ouder) (x mln) Jongvee voor de melkveehouderij (x mln) Vleeskalveren (x mln) Overig rundvee (x mln) 2000 1,5 1,3 0,8 0,4 2001 1,5 1,3 0,7 0,4 2002 1,5 1,3 0,7 0,4 2003 1,5 1,2 0,7 0,4 2004 1,5 1,2 0,8 0,4 2005 1,4 1,1 0,8 0,4 2006 1,4 1,1 0,8 0,3 2007 1,4 1,1 0,9 0,4 2008 1,5 1,2 0,9 0,3 2009 1,5 1,2 0,9 0,3 2010 1,5 1,2 0,9 0,3 2011 1,5 1,2 0,9 0,3 2012 1,5 1,2 0,9 0,3 2013 1,6 1,2 0,9 0,3 2014 1,6 1,3 0,9 0,3 2015 1,6 1,3 0,9 0,3 2016 1,7 1,3 1 0,2 2017 1,7 1,2 1 0,2 2018 1,6 1 1 0,2 2019 1,6 0,9 1,1 0,2 2020 1,6 0,9 1,1 0,2 Download CSV

Opnieuw meer melkgeiten en minder schapen en kippen

Het aantal melkgeiten is dit jaar opnieuw toegenomen. De melkgeitenstapel groeide met 4,3 procent naar 476 duizend dieren. Het aantal schapen (exclusief lammeren) daalde tegelijkertijd met 5,8 procent naar bijna 550 duizend.

Dit jaar waren er 100 miljoen kippen, dat is 1,0 procent minder dan in 2019. Het aantal leghennen nam met 2,5 procent af, het aantal vleeskuikens nam met 0,9 procent toe.

Aantal nertsen afgenomen

Nertsenfokkers hielden op 1 april 2020 ruim 700 duizend moederdieren. Dit zijn er bijna 100 duizend (12,1 procent) minder dan het jaar daarvoor. De ruimingen van nertsenbedrijven in verband met corona vonden na de peildatum van 1 april plaats.



Het aantal nertsenfokkerijen is sinds het begin van de eeuw gestaag gedaald van 190 (2000) tot 110 (2020). In 2013 is de Wet verbod pelsdierhouderij aangenomen. Per 2024 is de nertsenfokkerij in Nederland niet meer toegestaan.