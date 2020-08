Rookwaren in één jaar bijna 20 procent duurder

Rookwaren zijn in Nederland het afgelopen jaar fors duurder geworden. In juli 2020 waren de prijzen van tabak bijna 19 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Deze prijsstijging is met name het gevolg van twee accijnsverhogingen dit jaar. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Per 1 april is de accijns op een pakje van 20 sigaretten met 1 euro verhoogd, nadat de accijns op 1 januari al met 14 cent omhoog was gegaan. Op 50 gram shag wordt per 1 april 2,50 euro extra accijns geheven. Meer dan driekwart van de prijs van een pakje sigaretten bestaat uit belasting (accijns en btw).

Hoogste accijnsverhoging

Nooit eerder was het bedrag van een accijnsverhoging zo groot als bij de verhoging in april. Procentueel is de prijsstijging van rookwaren dit jaar de grootste na februari 2005. Na een accijnsverhoging stegen de prijzen destijds met 20 procent. Tussendoor zorgden ook accijnsverhogingen in 2008 en 2013 voor flinke prijsstijgingen. De overheidsinkomsten uit accijns op tabak zijn toegenomen van bijna 1,6 miljard euro in 2000 tot ruim 2,5 miljard euro in 2019.

In juli 2020 waren sigaretten volgens de consumentenprijsindex 15,7 procent duurder dan een jaar eerder, de prijs van shag nam met 27,3 procent toe. Voor sigaren moet 4,2 procent meer worden betaald dan vorig jaar. De accijns op sigaren werd dit jaar alleen in januari beperkt verhoogd. Een accijnsverhoging werkt met enige vertraging door in de prijzen. Winkeliers verkopen eerst hun bestaande voorraden waarop het oude accijnstarief rust voordat ze de door de accijnsverhoging duurdere tabak verkopen.

Toon tabel Prijsstijging tabak en alle consumptiegoederen Verberg tabel Prijsstijging tabak en alle consumptiegoederen Prijsstijging tabak en alle consumptiegoederen jaar maand tabak (juli 2000 = 100) alle consumptiegoederen (juli 2000 = 100) 2000 juli 100 100 2000 augustus 100 100,4 2000 september 100,2 101,7 2000 oktober 101,1 101,8 2000 november 101,1 101,8 2000 december 101,1 101,2 2001 januari 101,1 102,1 2001 februari 105,5 103 2001 maart 105,5 103,9 2001 april 105,5 104,5 2001 mei 105,6 104,9 2001 juni 105,6 104,5 2001 juli 105,6 104,3 2001 augustus 107,6 104,7 2001 september 109 106 2001 oktober 109,2 105,9 2001 november 109,3 105,8 2001 december 109,2 105,4 2002 januari 109,2 106,2 2002 februari 109,2 106,8 2002 maart 109,5 107,7 2002 april 109,6 108,2 2002 mei 110,6 108,3 2002 juni 112,5 107,9 2002 juli 112,5 107,7 2002 augustus 112,5 108,1 2002 september 112,5 109,3 2002 oktober 112,5 109 2002 november 112,5 108,7 2002 december 112,5 108,3 2003 januari 112,5 108,7 2003 februari 112,5 109,4 2003 maart 113,2 110,4 2003 april 113,7 110,5 2003 mei 114,5 110,4 2003 juni 116,2 109,9 2003 juli 116,2 110 2003 augustus 116,2 110,4 2003 september 116,2 111,5 2003 oktober 116,2 111,1 2003 november 116,2 110,9 2003 december 116,2 110,2 2004 januari 116,2 110,2 2004 februari 116,2 110,7 2004 maart 126,8 111,6 2004 april 138 112 2004 mei 138 112,2 2004 juni 138 111,5 2004 juli 138 111,3 2004 augustus 138 111,7 2004 september 138 112,6 2004 oktober 138 112,7 2004 november 138 112,3 2004 december 138 111,4 2005 januari 138 111,8 2005 februari 139 112,5 2005 maart 139,4 113,6 2005 april 140,5 113,8 2005 mei 141,4 113,7 2005 juni 141,4 113,3 2005 juli 141,4 113,1 2005 augustus 141,4 113,7 2005 september 141,4 114,7 2005 oktober 141,4 114,6 2005 november 141,4 114,3 2005 december 141,4 113,7 2006 januari 141,4 113,3 2006 februari 141,4 113,7 2006 maart 141,4 114,6 2006 april 141,8 115,1 2006 mei 142,4 115,3 2006 juni 144,6 114,8 2006 juli 144,6 114,6 2006 augustus 144,9 115,2 2006 september 144,7 115,7 2006 oktober 144,7 115,4 2006 november 144,7 115,2 2006 december 144,7 114,8 2007 januari 144,7 114,9 2007 februari 144,7 115,4 2007 maart 144,7 116,7 2007 april 144,8 117,2 2007 mei 145,4 117,3 2007 juni 147,7 116,8 2007 juli 147,8 116,3 2007 augustus 147,8 116,5 2007 september 147,8 117,2 2007 oktober 147,8 117,2 2007 november 147,8 117,4 2007 december 147,8 116,9 2008 januari 147,8 117,2 2008 februari 150 118 2008 maart 152,8 119,2 2008 april 152,8 119,6 2008 mei 152,8 120,1 2008 juni 152,8 119,8 2008 juli 152,8 120 2008 augustus 152,8 120,3 2008 september 152,8 120,8 2008 oktober 153,4 120,5 2008 november 166,4 120,1 2008 december 169,7 119,2 2009 januari 169,7 119,5 2009 februari 169,7 120,3 2009 maart 172,2 121,5 2009 april 172,8 121,8 2009 mei 172,9 122 2009 juni 172,9 121,5 2009 juli 174,8 120,3 2009 augustus 175,2 120,6 2009 september 175,2 121,2 2009 oktober 175,2 121,3 2009 november 175,2 121,2 2009 december 175,2 120,5 2010 januari 175,2 120,5 2010 februari 175,2 121,3 2010 maart 177,7 122,8 2010 april 181 123,2 2010 mei 183,2 123,1 2010 juni 183,2 122,5 2010 juli 183,2 122,2 2010 augustus 183,2 122,4 2010 september 183,2 123,1 2010 oktober 183,2 123,3 2010 november 183,2 123,1 2010 december 182,1 122,8 2011 januari 181,8 122,7 2011 februari 181,8 123,6 2011 maart 181,8 125 2011 april 188,9 125,7 2011 mei 191,7 125,8 2011 juni 190,7 125,2 2011 juli 191,8 125,8 2011 augustus 194,3 126 2011 september 196,2 126,5 2011 oktober 196,3 126,5 2011 november 196,3 126,1 2011 december 196,3 125,8 2012 januari 196,3 125,7 2012 februari 196,3 126,7 2012 maart 196,3 128,1 2012 april 197,6 128,7 2012 mei 200,3 128,5 2012 juni 202 127,9 2012 juli 202,1 128,7 2012 augustus 202,2 128,9 2012 september 202,2 129,4 2012 oktober 203,8 130,2 2012 november 206,8 129,6 2012 december 207,5 129,4 2013 januari 207,6 129,5 2013 februari 211,4 130,5 2013 maart 223,8 131,9 2013 april 228,8 132 2013 mei 229,2 132 2013 juni 229,5 131,5 2013 juli 229,4 132,6 2013 augustus 229,4 132,5 2013 september 229,4 132,5 2013 oktober 229,5 132,2 2013 november 229,5 131,5 2013 december 229,5 131,6 2014 januari 229,5 131,3 2014 februari 229,5 131,9 2014 maart 229,8 133 2014 april 229,9 133,6 2014 mei 229,9 133,1 2014 juni 229,9 132,8 2014 juli 230,5 133,8 2014 augustus 230,6 133,8 2014 september 230,6 133,7 2014 oktober 231,3 133,6 2014 november 232,4 132,8 2014 december 232,5 132,5 2015 januari 235 131,3 2015 februari 236,3 132 2015 maart 240,2 133,4 2015 april 240,3 134,3 2015 mei 238,2 134,6 2015 juni 237,3 134,1 2015 juli 239,9 135,1 2015 augustus 240,8 134,7 2015 september 239,9 134,4 2015 oktober 240 134,3 2015 november 240,1 133,6 2015 december 240,1 133,4 2016 januari 240,6 132,1 2016 februari 241,5 132,8 2016 maart 243,1 134,2 2016 april 244,7 134,3 2016 mei 247,8 134,6 2016 juni 248,2 134,1 2016 juli 248,7 134,8 2016 augustus 249 135 2016 september 249,2 134,5 2016 oktober 249,2 134,9 2016 november 249,3 134,4 2016 december 248,9 134,7 2017 januari 246,6 134,2 2017 februari 246,6 135,2 2017 maart 246,7 135,7 2017 april 248,3 136,4 2017 mei 250,7 136 2017 juni 250,7 135,6 2017 juli 251,2 136,6 2017 augustus 252,7 136,8 2017 september 252,6 136,5 2017 oktober 252,7 136,7 2017 november 252,7 136,5 2017 december 252,7 136,4 2018 januari 252,6 136,2 2018 februari 252,6 136,9 2018 maart 252,9 137,1 2018 april 255,5 137,9 2018 mei 260,5 138,4 2018 juni 262 137,9 2018 juli 262,1 139,5 2018 augustus 262,1 139,7 2018 september 262,1 139,1 2018 oktober 262,1 139,6 2018 november 263,1 139,2 2018 december 263,6 139,1 2019 januari 263,8 139,2 2019 februari 265,7 140,4 2019 maart 266,8 141 2019 april 266,8 141,9 2019 mei 266,8 141,7 2019 juni 266,8 141,6 2019 juli 266,8 143 2019 augustus 266,8 143,6 2019 september 266,8 142,7 2019 oktober 267,4 143,4 2019 november 267,5 142,8 2019 december 267,5 142,9 2020 januari 270,5 141,8 2020 februari 273,6 142,7 2020 maart 275,3 142,9 2020 april 277,6 143,6 2020 mei 298,8 143,4 2020 juni 314,6 143,8 2020 juli 316,7 145,4 Download CSV

Tabak meer dan drie keer zo duur

Sinds juli 2000 is tabak meer dan drie keer zo duur geworden. Andere accijnsplichtige genotsartikelen zijn veel minder in prijs gestegen. De prijs van alcoholhoudende dranken steeg ter vergelijking in dezelfde periode met 40 procent. De prijzen van alle consumentengoederen en -diensten zijn sinds het begin van deze eeuw met 45 procent gestegen.

Nederland vooraan in Europa met heffing op tabak

Ook in andere Europese landen zijn de prijzen van sigaretten en shag hard gestegen sinds 2000. In juni was volgens de Europees geharmoniseerde prijsindex het prijsniveau van tabak in de eurozone ruim 170 procent hoger dan twintig jaar eerder. In de Baltische landen was de prijsstijging in deze periode relatief het grootst. Ook in Frankrijk, Slovenië en Slowakije zijn de tabaksprijzen procentueel harder gestegen dan in Nederland. In Frankrijk zijn rookwaren inmiddels drieënhalf keer zo duur als in 2000.