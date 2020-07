Aantal faillissementen gedaald in juni

Het aantal failliet verklaarde bedrijven, voor zittingsdagen gecorrigeerd, is gedaald. Er zijn in juni 34 bedrijven minder failliet verklaard dan in mei, meldt het CBS. In het eerste halfjaar van 2020 zijn evenveel faillissementen uitgesproken als in dezelfde periode een jaar eerder.

Toon tabel Aantal faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken), voor zittingsdagen gecorrigeerd Verberg tabel Aantal faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken), voor zittingsdagen gecorrigeerd Aantal faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken), voor zittingsdagen gecorrigeerd Jaar maand aantal faillissementen 2016 juli 371 2016 augustus 287 2016 september 299 2016 oktober 303 2016 november 417 2016 december 332 2017 januari 336 2017 februari 292 2017 maart 304 2017 april 263 2017 mei 281 2017 juni 300 2017 juli 266 2017 augustus 231 2017 september 237 2017 oktober 261 2017 november 251 2017 december 269 2018 januari 273 2018 februari 232 2018 maart 266 2018 april 266 2018 mei 259 2018 juni 248 2018 juli 251 2018 augustus 257 2018 september 224 2018 oktober 264 2018 november 277 2018 december 328 2019 januari 286 2019 februari 254 2019 maart 277 2019 april 281 2019 mei 264 2019 juni 271 2019 juli 274 2019 augustus 261 2019 september 257 2019 oktober 253 2019 november 288 2019 december 243 2020 januari 272 2020 februari 271 2020 maart 259 2020 april 335 2020 mei 265 2020 juni 231 Download CSV

Trend na september 2018 nagenoeg vlak

Het aantal voor zittingsdagen gecorrigeerde faillissementen (exclusief eenmanszaken) fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. In mei 2013 piekte het aantal, voor zittingsdagen gecorrigeerd, uitgesproken faillissementen (816). Daarna is sprake van een dalende trend. In september 2018 bereikte het aantal faillissementen een laagtepunt (224). Sindsdien is de trend redelijk vlak.

Meeste faillissementen in de handel

Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er in juni 264 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 61. Dat zijn er 8 meer dan in mei.

De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in juni de meeste faillissementen uitgesproken in de horeca.

Toon tabel Aantal faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken) naar bedrijfstak Verberg tabel Aantal faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken) naar bedrijfstak Aantal faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken) naar bedrijfstak Juni 2020 Mei 2020 Handel 61 53 Horeca 36 31 Bouwnijverheid 26 31 Financiële instellingen 24 26 Specialistische zakelijke diensten

(o.a. advisering en onderzoek) 23 26 Verhuur en overige zakelijke diensten 19 26 Industrie 18 18 Vervoer en opslag 13 11 Cultuur, sport en recreatie 9 7 Gezondheids- en welzijnszorg 8 5 Informatie en communicatie 6 10 Verhuur en handel van onroerend goed 2 8 Landbouw, bosbouw en visserij 2 1 Download CSV

Week 27: 54 faillissementen

Het aantal faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) in week 27 (29 juni tot en met 5 juli) kwam uit op 54. Dat waren er 24 meer dan in week 26 (22 tot en met 28 juni). Daarnaast gingen er 11 eenmanszaken failliet in week 27, 10 meer dan in week 26. Tot en met week 27 zijn er in totaal 1.969 bedrijven (inclusief eenmanszaken) failliet gegaan, 14 meer dan vorig jaar in dezelfde periode.

Toon tabel Aantal faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken), per week Verberg tabel Aantal faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken), per week Aantal faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken), per week Weeknr. Aantal uitgesproken faillissementen 2019 1 15 2019 2 65 2019 3 55 2019 4 68 2019 5 69 2019 6 57 2019 7 70 2019 8 46 2019 9 66 2019 10 62 2019 11 54 2019 12 74 2019 13 69 2019 14 74 2019 15 67 2019 16 76 2019 17 56 2019 18 49 2019 19 56 2019 20 48 2019 21 66 2019 22 75 2019 23 51 2019 24 58 2019 25 74 2019 26 70 2019 27 68 2019 28 66 2019 29 59 2019 30 59 2019 31 61 2019 32 54 2019 33 67 2019 34 66 2019 35 56 2019 36 42 2019 37 70 2019 38 78 2019 39 50 2019 40 55 2019 41 61 2019 42 61 2019 43 38 2019 44 84 2019 45 58 2019 46 73 2019 47 64 2019 48 71 2019 49 68 2019 50 61 2019 51 79 2019 52 43 2020 1 22 2020 2 60 2020 3 58 2020 4 63 2020 5 71 2020 6 46 2020 7 102 2020 8 56 2020 9 54 2020 10 73 2020 11 60 2020 12 60 2020 13 44 2020 14 69 2020 15 89 2020 16 60 2020 17 98 2020 18 64 2020 19 48 2020 20 73 2020 21 69 2020 22 69 2020 23 64 2020 24 54 2020 25 74 2020 26 30 2020 27 54 Download CSV

Tussen de aanvraag en het uitspreken van een faillissement kunnen enkele weken zitten. Vanaf week 14 houden de rechtbanken de rekesten (als een andere partij de rechter verzoekt om een bedrijf failliet te laten verklaren) voor ten minste vier weken aan, tenzij er sprake is van spoed. Daarnaast is door het kabinet een noodpakket voor economie en banen opgezet om bedrijven zoveel mogelijk te ondersteunen.