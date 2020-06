Omzet groothandel ruim 2 procent hoger in eerste kwartaal 2020

In het eerste kwartaal van 2020 heeft de groothandel en handelsbemiddeling 2,2 procent meer omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal faillissementen onder groothandelaren lag in het eerste kwartaal op het laagste niveau sinds het begin van de meting. De effecten van de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen waren vooral zichtbaar in het ondernemersvertrouwen dat aan het begin van het tweede kwartaal hard onderuit ging. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Omzet groothandel en handelsbemiddeling Omzet groothandel en handelsbemiddeling Jaar Kwartaal Omzet (% verandering t.o.v. een jaar eerder) 2015 1e kwartaal -3,2 2015 2e kwartaal -1,5 2015 3e kwartaal 0,4 2015 4e kwartaal 2,5 2016 1e kwartaal 0,8 2016 2e kwartaal 2,2 2016 3e kwartaal 2,9 2016 4e kwartaal 6,8 2017 1e kwartaal 12,5 2017 2e kwartaal 7,1 2017 3e kwartaal 4,4 2017 4e kwartaal 4,0 2018 1e kwartaal 2,2 2018 2e kwartaal 5,7 2018 3e kwartaal 6,5 2018 4e kwartaal 5,4 2019 1e kwartaal 3,1 2019 2e kwartaal 2,4 2019 3e kwartaal 3,5 2019 4e kwartaal 1,7 2020 1e kwartaal 2,2

Omzet groothandel in voedingsmiddelen hoger

Binnen de groothandel behaalden handelaren in voedingsmiddelen de grootste toename van de omzet in het eerste kwartaal. Deze branche boekte bijna 6 procent meer omzet in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. De groothandel in landbouwproducten boekte als enige van de onderscheiden branches minder omzet, namelijk 1,4 procent.

Omzet groothandel en handelsbemiddeling, 1e kwartaal 2020 Omzet groothandel en handelsbemiddeling, 1e kwartaal 2020 Branche Omzet (% verandering t.o.v. een jaar eerder) Voedingsmiddelen 5,8 Non-food 2,5 ICT-apparatuur 2,5 Totaal 2,2 Olie en Steenkool 1,3 Industriemachines 0,1 Landbouwproducten -1,4

Aantal faillissementen lager

In het eerste kwartaal van 2020 zijn er 78 faillissementen uitgesproken in de groothandel en handelsbemiddeling. Dat is het laagste aantal faillissementen in een kwartaalperiode sinds het begin van de reeks vanaf 2009. In de cijfers over het eerste kwartaal zijn de gebeurtenissen rondom het coronavirus nog niet of nauwelijks zichtbaar. Tussen de aanvraag en het uitspreken van een faillissement kunnen enkele weken zitten.

Faillissementen groothandel en handelsbemiddeling Faillissementen groothandel en handelsbemiddeling Jaar Kwartaal Uitgesproken faillissementen 2015 1e kwartaal 169 2015 2e kwartaal 144 2015 3e kwartaal 136 2015 4e kwartaal 154 2016 1e kwartaal 149 2016 2e kwartaal 120 2016 3e kwartaal 105 2016 4e kwartaal 117 2017 1e kwartaal 110 2017 2e kwartaal 95 2017 3e kwartaal 89 2017 4e kwartaal 95 2018 1e kwartaal 85 2018 2e kwartaal 88 2018 3e kwartaal 82 2018 4e kwartaal 92 2019 1e kwartaal 94 2019 2e kwartaal 81 2019 3e kwartaal 87 2019 4e kwartaal 104 2020* 1e kwartaal 78 * voorlopig cijfer

Vertrouwen ondernemers in de groothandel onderuit in tweede kwartaal

In het tweede kwartaal van 2020 is het ondernemersvertrouwen in de groothandel onderuit gegaan. De gegevens over het ondernemersvertrouwen zijn verzameld in april 2020. De stemmingsindicator voor ondernemers in de groothandel daalde naar -34,0 tegen +12,3 een kwartaal eerder. Dit is de sterkste afname ooit gemeten. Een vergelijkbaar beeld was ook zichtbaar bij andere bedrijfstakken. Het ondernemersvertrouwen van het totale bedrijfsleven nam in het tweede kwartaal af tot -37,2 tegen +6,4 een kwartaal eerder.

Ondernemers in de groothandel waren in het tweede kwartaal vooral somber over de omzetverwachting voor de komende maanden. De indicator over de verwachting van de omzet nam af van +13 naar -62. Groothandelaren gaven daarnaast aan minder personeel nodig te hebben in het tweede kwartaal.