Grootste daling consumentenvertrouwen ooit

Door de coronacrisis is in april het vertrouwen van consumenten enorm verslechterd. Het consumentenvertrouwen daalt van -2 in maart naar -22 in april. Dat is de grootste daling ooit, maar niet de laagste stand ooit. Zowel het oordeel over het economisch klimaat als de koopbereidheid zijn fors verslechterd.

Met -22 ligt het consumentenvertrouwen in april ver onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-5). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41).

Toon tabel Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd Verberg tabel Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd jaar maand saldo (gemiddelde van de deelvragen) 2016 mei 7 2016 juni 11 2016 juli 9 2016 augustus 9 2016 september 12 2016 oktober 17 2016 november 20 2016 december 21 2017 januari 21 2017 februari 22 2017 maart 24 2017 april 26 2017 mei 23 2017 juni 23 2017 juli 25 2017 augustus 26 2017 september 23 2017 oktober 23 2017 november 22 2017 december 25 2018 januari 24 2018 februari 23 2018 maart 24 2018 april 25 2018 mei 23 2018 juni 23 2018 juli 23 2018 augustus 21 2018 september 18 2018 oktober 15 2018 november 13 2018 december 9 2019 januari 0 2019 februari -2 2019 maart -4 2019 april -3 2019 mei -3 2019 juni 0 2019 juli 2 2019 augustus 0 2019 september -2 2019 oktober -1 2019 november -2 2019 december -2 2020 januari -3 2020 februari -2 2020 maart -2 2020 april -22 Download CSV

Nog nooit zo negatief over economische situatie in de komende 12 maanden

Consumenten oordelen fors negatiever over de economie dan in maart. De deelindicator economisch klimaat gaat van -8 naar -31. Over de economie in de komende twaalf maanden zijn consumenten nog nooit zo negatief geweest als in april 2020. Het vorige dieptepunt werd bereikt in november 2011, tijdens de eurocrisis. Over de economie van de afgelopen 12 maanden zijn consumenten nagenoeg even positief als in maart.

Toon tabel Economische situatie komende 12 maanden Verberg tabel Economische situatie komende 12 maanden Economische situatie komende 12 maanden jaar maand saldo (saldo % positieve en % negatieve antwoorden) 2016 mei 12 2016 juni 23 2016 juli 18 2016 augustus 19 2016 september 25 2016 oktober 32 2016 november 38 2016 december 38 2017 januari 40 2017 februari 41 2017 maart 45 2017 april 49 2017 mei 43 2017 juni 40 2017 juli 41 2017 augustus 43 2017 september 38 2017 oktober 40 2017 november 38 2017 december 40 2018 januari 41 2018 februari 40 2018 maart 41 2018 april 41 2018 mei 35 2018 juni 34 2018 juli 34 2018 augustus 30 2018 september 26 2018 oktober 19 2018 november 17 2018 december 7 2019 januari -9 2019 februari -13 2019 maart -15 2019 april -13 2019 mei -12 2019 juni -7 2019 juli -2 2019 augustus -10 2019 september -14 2019 oktober -14 2019 november -16 2019 december -18 2020 januari -17 2020 februari -15 2020 maart -25 2020 april -69 Download CSV

Grootste daling koopbereidheid ooit

Ook de koopbereidheid is fors verslechterd. Deze deelindicator gaat van 2 in maart naar -17 in april, de grootste daling ooit. Het oordeel van consumenten over hun financiële situatie in de komende 12 maanden verslechtert flink. Ook vinden consumenten de tijd voor het doen van grote aankopen veel ongunstiger dan in de voorgaande maand. De verslechteringen van deze twee onderdelen van de koopbereidheid zijn ook de grootste ooit. Daarentegen is het oordeel van consumenten over hun financiële situatie in de afgelopen 12 maanden positiever.

Merendeel consumenten verwacht stijging werkloosheid

Het hebben van een baan speelt een grote rol bij de koopbereidheid van consumenten. Ze waren veel negatiever over de toekomstige werkloosheid dan in maart. Ook hier was de verslechtering de grootste ooit. Ongeveer 85 procent van de respondenten verwacht dat de werkloosheid in de komende 12 maanden zal toenemen, 8 procent voorziet een daling. Het saldo van positieve en negatieve antwoorden komt hiermee afgerond uit op -78. Het dieptepunt van de werkloosheidsverwachting was -88 in maart 1993.

Toon tabel Verwachtingen over de werkloosheid in de komende 12 maanden Verberg tabel Verwachtingen over de werkloosheid in de komende 12 maanden Verwachtingen over de werkloosheid in de komende 12 maanden jaar maand saldo (saldo % positieve en % negatieve antwoorden) 2016 mei -19 2016 juni 2 2016 juli -3 2016 augustus 2 2016 september 7 2016 oktober 2 2016 november 13 2016 december 23 2017 januari 36 2017 februari 43 2017 maart 38 2017 april 42 2017 mei 34 2017 juni 37 2017 juli 36 2017 augustus 45 2017 september 41 2017 oktober 49 2017 november 45 2017 december 50 2018 januari 53 2018 februari 51 2018 maart 52 2018 april 52 2018 mei 45 2018 juni 49 2018 juli 46 2018 augustus 46 2018 september 46 2018 oktober 36 2018 november 38 2018 december 28 2019 januari 25 2019 februari 25 2019 maart 25 2019 april 21 2019 mei 28 2019 juni 29 2019 juli 23 2019 augustus 11 2019 september 12 2019 oktober 5 2019 november -11 2019 december -13 2020 januari -6 2020 februari 0 2020 maart -14 2020 april -78 Download CSV

De coronacrisis heeft een groot effect op het consumentenvertrouwen. Om er voor te zorgen dat het niveau van de reeks en de seizoensinvloeden goed worden geraamd is het gebruikte tijdreeksmodel aangepast. Het gevolg hiervan is dat de nauwkeurigheid van de cijfers lager is dan normaal.