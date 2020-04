Consumentenprijzen op Bonaire 1,0 procent hoger in eerste kwartaal 2020

De stijging van de prijzen voor goederen en diensten op Bonaire was lager dan in het vierde kwartaal van 2019 (2,2 procent).

Toon tabel Consumentenprijsindex (CPI) Caribisch Nederland Verberg tabel Consumentenprijsindex (CPI) Caribisch Nederland Consumentenprijsindex (CPI) Caribisch Nederland Groep x-as label X-as label Bonaire (% verandering t.o.v. jaar eerder) Sint Eustatius (% verandering t.o.v. jaar eerder) Saba (% verandering t.o.v. jaar eerder) 2014 1e kwartaal 1,3 2,5 1,4 2014 2e kwartaal 2,2 2,9 2,0 2014 3e kwartaal 1,5 3,4 2,6 2014 4e kwartaal 0,9 1,6 2,1 2015 1e kwartaal -0,6 -1,1 1,5 2015 2e kwartaal -0,9 -1,7 0,9 2015 3e kwartaal -0,9 -0,5 -0,4 2015 4e kwartaal -1,2 -0,7 -0,1 2016 1e kwartaal 0,5 0,4 0,3 2016 2e kwartaal 0,4 -0,1 0,0 2016 3e kwartaal 0,6 -0,9 0,2 2016 4e kwartaal 0,5 0,2 -0,3 2017 1e kwartaal 0,1 1,1 -1,0 2017 2e kwartaal 0,4 2,6 -1,0 2017 3e kwartaal 0,6 2,1 -1,3 2017 4e kwartaal 1,2 1,8 2,5 2018 1e kwartaal 3,9 2,0 2,9 2018 2e kwartaal 3,0 1,2 3,2 2018 3e kwartaal 3,5 1,1 4,4 2018 4e kwartaal 3,4 1,1 0,0 2019 1e kwartaal 0,7 0,7 0,6 2019 2e kwartaal 1,1 0,4 0,5 2019 3e kwartaal 1,2 0,7 0,3 2019 4e kwartaal 2,2 1,0 0,8 2020 1e kwartaal 1,0 1,2 0,4 Download CSV

Elektriciteit en water op Bonaire goedkoper

De lagere stijging van het gemiddelde prijspeil voor goederen en diensten op Bonaire in het eerste kwartaal van 2020 werd vooral veroorzaakt door de prijsontwikkeling van elektriciteit en water. Elektriciteit was het afgelopen kwartaal

14,1 procent

goedkoper dan een jaar eerder en water

12,7 procent

. De prijzen van benzine en diesel daarentegen stuwden het gemiddelde prijspeil op Bonaire omhoog. Benzine was in het eerste kwartaal bijna

20,8 procent

duurder dan een jaar eerder en diesel ruim

29 procent

Ook de prijsontwikkeling van groente en fruit op Bonaire had een opwaarts effect op de consumentenprijzen. Vers fruit was in het eerste kwartaal van 2020

22,9 procent

duurder dan een jaar eerder. Vergeleken met het vierde kwartaal van 2019 daalden de prijzen voor groente wel met

2,5 procent

en die voor fruit met

3,9 procent

Prijzen op Sint Eustatius 1,2 procent hoger

Consumentenprijzen op Sint Eustatius waren in het eerste kwartaal van 2020

1,2 procent

hoger dan een jaar eerder. In het vierde kwartaal van 2019 was de stijging

1,0 procent

. De prijs voor elektriciteit lag

1,6 procent

hoger dan een jaar eerder. Ook de prijzen voor boeken, audio en video apparatuur en vliegtickets stegen.De prijzen van meubels en daalden vergeleken met het vierde kwartaal van 2019 met

3,4 procent

. Bij schoeisel is een daling zichtbaar van

8,8 procent

Consumentenprijzen op Saba stijgen minder hard

ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019.Op Saba waren consumenten in het eerste kwartaal van 2020 gemiddeld

0,4 procent

duurder uit ten opzichte van een jaar eerder. In het vierde kwartaal van 2019 was dit nog

0,8 procent

De prijzen van toiletartikelen waren in het eerste kwartaal

9,0 procent

Gemiddelde prijzen benzine en diesel Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten

lager dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De prijzen van boeken, audio en video apparatuur waren hoger dan een jaar geleden.De prijzen voor benzine en diesel zijn in Caribisch Nederland doorgaans hoger dan op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Het grootste prijsverschil in de laatste twaalf maanden tussen Bonaire en Curaçao was in februari 2020, toen een liter benzine gemiddeld

33,5 dollarcent

duurder was op Bonaire. Het kleinste verschil was in mei 2019, toen op Bonaire

4,2 dollarcent

Voorlopige cijfers

Papiamentu

Bij de bronnen onderaan dit bericht staat een tabel met prijzen voor benzine en diesel die is samengesteld met toestemming van de statistiekbureaus van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.De cijfers over het eerste kwartaal van 2020 zijn voorlopig en worden definitief vastgesteld bij de publicatie over het tweede kwartaal van 2020.Een vertaling van dit bericht in het Papiamentu kan worden opgevraagd bij het CBS-kantoor op Bonaire via het mailadres: caribischnederland@cbs.nl