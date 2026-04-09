Consumptie huishoudens krimpt in februari
In februari 2026 hebben huishoudens 0,5 procent minder goederen en diensten aangeschaft dan in februari 2025, meldt het CBS. Een maand eerder kromp de consumptie met 0,3 procent.
De consumptiecijfers betreffen volumecijfers. Dat wil zeggen dat ze zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen. Daarnaast is ook voor veranderingen in de samenstelling van de koopdagen gecorrigeerd. De omstandigheden voor de consumptie waren in maart ongunstiger dan in februari.
|jaar
|maand
|%-verandering (%-verandering t.o.v. een jaar eerder)
|2022
|maart
|9,7
|2022
|april
|9,7
|2022
|mei
|6,2
|2022
|juni
|5,2
|2022
|juli
|2,6
|2022
|augustus
|2
|2022
|september
|1,9
|2022
|oktober
|0
|2022
|november
|2,3
|2022
|december
|8,7
|2023
|januari
|4,8
|2023
|februari
|1,9
|2023
|maart
|1,6
|2023
|april
|0,5
|2023
|mei
|0
|2023
|juni
|0,5
|2023
|juli
|-0,5
|2023
|augustus
|0,7
|2023
|september
|-0,3
|2023
|oktober
|2,3
|2023
|november
|0,2
|2023
|december
|-0,1
|2024
|januari
|0,9
|2024
|februari
|0,4
|2024
|maart
|0,7
|2024
|april
|0,5
|2024
|mei
|0,3
|2024
|juni
|-1
|2024
|juli
|1,1
|2024
|augustus
|1,1
|2024
|september
|1,9
|2024
|oktober
|0,3
|2024
|november
|0,5
|2024
|december
|1,2
|2025
|januari
|1,4
|2025
|februari
|2
|2025
|maart
|1,5
|2025
|april
|0,5
|2025
|mei
|1
|2025
|juni
|1,3
|2025
|juli
|1,3
|2025
|augustus
|1,4
|2025
|september
|0,7
|2025
|oktober
|1,1
|2025
|november
|0,9
|2025
|december
|0,8
|2026
|januari
|-0,3
|2026
|februari
|-0,5
Fractie meer diensten, minder goederen
Consumenten hebben 0,1 procent meer diensten afgenomen, voor prijsveranderingen gecorrigeerd, dan in februari 2025. Ze hebben in februari meer uitgegeven aan medische diensten, vervoer en communicatie en huisvesting, maar minder in de horeca en aan recreatie en cultuur dan in februari 2025. Bestedingen aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen door huishoudens uit.
In februari hebben consumenten 0,3 procent meer aan voedings- en genotmiddelen besteed, voor prijsveranderingen gecorrigeerd, dan in februari 2025. Ze hebben echter 1,1 procent minder duurzame goederen aangeschaft. Ze kochten vooral minder auto’s en kleding. Ook hebben huishoudens in februari 3,9 procent minder overige goederen (zoals energie en motorbrandstoffen) verbruikt.
|%-verandering (%-verandering t.o.v. een jaar eerder)
|Voedings- en genotmiddelen
|0,3
|Diensten
|0,1
|Duurzame goederen
|-1,1
|Overige goederen
|-3,9
|Totaal
|-0,5
Omstandigheden consumptie in maart ongunstiger
Het CBS publiceert elke maand ook over een aantal omstandigheden voor de consumptie in de visualisatie Consumptieomstandigheden. De consumptie door huishoudens hangt onder meer samen met de verwachtingen van consumenten, de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. De indicatoren in de visualisatie hangen goed samen met de consumptie door huishoudens, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de consumptie.
In maart waren de omstandigheden voor de consumptie ongunstiger dan in februari. Dat komt vooral doordat consumenten negatiever waren over de financiële situatie in de komende twaalf maanden en ondernemers in de industrie minder positief waren over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun bedrijf.
Bronnen
- StatLine - Consumptieve bestedingen door huishoudens
