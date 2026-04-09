Consumptie huishoudens krimpt in februari

- Huishoudens kochten in februari 0,5 procent minder dan een jaar eerder.

- Minder goederen gekocht, iets meer diensten afgenomen.

- Omstandigheden consumptie in maart ongunstiger.

In februari 2026 hebben huishoudens 0,5 procent minder goederen en diensten aangeschaft dan in februari 2025, meldt het CBS. Een maand eerder kromp de consumptie met 0,3 procent.



De consumptiecijfers betreffen volumecijfers. Dat wil zeggen dat ze zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen. Daarnaast is ook voor veranderingen in de samenstelling van de koopdagen gecorrigeerd. De omstandigheden voor de consumptie waren in maart ongunstiger dan in februari.

Download CSV Toon tabel jaar maand %-verandering (%-verandering t.o.v. een jaar eerder) 2022 maart 9,7 2022 april 9,7 2022 mei 6,2 2022 juni 5,2 2022 juli 2,6 2022 augustus 2 2022 september 1,9 2022 oktober 0 2022 november 2,3 2022 december 8,7 2023 januari 4,8 2023 februari 1,9 2023 maart 1,6 2023 april 0,5 2023 mei 0 2023 juni 0,5 2023 juli -0,5 2023 augustus 0,7 2023 september -0,3 2023 oktober 2,3 2023 november 0,2 2023 december -0,1 2024 januari 0,9 2024 februari 0,4 2024 maart 0,7 2024 april 0,5 2024 mei 0,3 2024 juni -1 2024 juli 1,1 2024 augustus 1,1 2024 september 1,9 2024 oktober 0,3 2024 november 0,5 2024 december 1,2 2025 januari 1,4 2025 februari 2 2025 maart 1,5 2025 april 0,5 2025 mei 1 2025 juni 1,3 2025 juli 1,3 2025 augustus 1,4 2025 september 0,7 2025 oktober 1,1 2025 november 0,9 2025 december 0,8 2026 januari -0,3 2026 februari -0,5

Fractie meer diensten, minder goederen

Consumenten hebben 0,1 procent meer diensten afgenomen, voor prijsveranderingen gecorrigeerd, dan in februari 2025. Ze hebben in februari meer uitgegeven aan medische diensten, vervoer en communicatie en huisvesting, maar minder in de horeca en aan recreatie en cultuur dan in februari 2025. Bestedingen aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen door huishoudens uit.



In februari hebben consumenten 0,3 procent meer aan voedings- en genotmiddelen besteed, voor prijsveranderingen gecorrigeerd, dan in februari 2025. Ze hebben echter 1,1 procent minder duurzame goederen aangeschaft. Ze kochten vooral minder auto’s en kleding. Ook hebben huishoudens in februari 3,9 procent minder overige goederen (zoals energie en motorbrandstoffen) verbruikt.

Download CSV Toon tabel %-verandering (%-verandering t.o.v. een jaar eerder) Voedings- en genotmiddelen 0,3 Diensten 0,1 Duurzame goederen -1,1 Overige goederen -3,9 Totaal -0,5

Omstandigheden consumptie in maart ongunstiger

Het CBS publiceert elke maand ook over een aantal omstandigheden voor de consumptie in de visualisatie Consumptieomstandigheden. De consumptie door huishoudens hangt onder meer samen met de verwachtingen van consumenten, de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. De indicatoren in de visualisatie hangen goed samen met de consumptie door huishoudens, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de consumptie.



In maart waren de omstandigheden voor de consumptie ongunstiger dan in februari. Dat komt vooral doordat consumenten negatiever waren over de financiële situatie in de komende twaalf maanden en ondernemers in de industrie minder positief waren over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun bedrijf.