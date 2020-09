Tijdens coronacrisis tot 90 procent minder check-ins ov

Tijdens de coronacrisis is het aantal check-ins in het openbaar vervoer tot 90 procent per dag afgenomen vergeleken met een jaar eerder. Op 7 juli, de eerste dinsdag waarop er weer met het openbaar vervoer gereisd mocht worden, was het aantal check-ins ongeveer de helft van het aantal op een vergelijkbare dinsdag in 2019. Dit blijkt uit de meest recente cijfers over inchecktransacties met de OV-chipkaart, samengesteld door het CBS en Translink.

In dit artikel wordt gekeken naar het aantal ov-inchecks op dinsdagen. Als vergelijkingsmateriaal wordt het gemiddelde aantal inchecks genomen van dinsdagen in dezelfde maand van 2019. De hoogste en de laagste waarde tellen niet mee in dat gemiddelde.



Op 10 maart, de laatste dinsdag voor de lockdown, bedroeg het aantal check-ins 4,73 miljoen in het ov, vergelijkbaar met een gemiddelde dinsdag in 2019. Omdat één reiziger meerdere malen kan inchecken, is het aantal check-ins hoger dan het aantal reizigers. Op donderdag 12 maart werd de lockdown afgekondigd: heel Nederland moest, indien mogelijk, thuiswerken. Reizen met het ov was alleen toegestaan als het een cruciale reis betrof. Op dinsdag 17 maart waren er 1,01 miljoen check-ins in het openbaar vervoer, 79 procent minder dan op een gemiddelde dinsdag in 2019. Nadat de scholen, horeca en sportclubs moesten sluiten, daalde het aantal check-ins verder tot 560 duizend op 31 maart. Op dinsdag 5 mei, Bevrijdingsdag en dit jaar voor veel werknemers een vrije dag, werden 460 duizend check-ins geregistreerd. Dit is 90 procent minder dan in 2019 en tevens het laagste aantal op een dinsdag na de lockdown.

Download CSV Toon tabel Check-ins per dag in het ov op dinsdagen, 2020 Check-ins per dag in het ov op dinsdagen, 2020 dinsdag check-ins per dag (x mln) 10-mrt 4,73 17-mrt 1,01 24-mrt 0,58 31-mrt 0,56 7-apr 0,57 14-apr 0,66 21-apr 0,63 28-apr 0,67 5-mei 0,46 12-mei 0,84 19-mei 0,93 26-mei 1,04 2-jun 1,16 9-jun 1,26 16-jun 1,36 23-jun 1,49 30-jun 1,62 7-jul 1,68 14-jul 1,77 21-jul 1,43 28-jul 1,39 4-aug 1,38 11-aug 1,27 18-aug 1,61 25-aug 1,95

Toename check-ins na 5 mei

Rustige spits

Na 5 mei nam het aantal check-ins op dinsdagen weer toe. Op dinsdag 26 mei was het aantal (1,04 miljoen) vergelijkbaar met dat van dinsdag 17 maart. Op dinsdag 30 juni bedroeg het aantal check-ins 1,62 miljoen. Nadat per 1 juli iedereen weer met het ov mocht reizen, waren er op de eerste dinsdag erna (7 juli) 1,68 miljoen check-ins. Dit is ongeveer de helft van het aantal check-ins op een vergelijkbare dinsdag in 2019.

Op dinsdag 10 maart, de laatste dinsdag voor de lockdown, waren er in de ochtendspits tussen 8 en 9 uur 565,3 duizend check-ins en in de avondspits tussen 17 en 18 uur 479,3 duizend check-ins. Op dinsdag 17 maart, na het ingaan van de lockdown, waren er tussen 8 en 9 uur 64,2 duizend check-ins en tussen 17 en 18 uur 91,4 duizend. Er is nog steeds een spitspatroon zichtbaar, maar het is een stuk rustiger dan voor de lockdown.

Op de dinsdag voor de lockdown ligt de piek in de ochtendspits tussen 8 en 9 uur, gevolgd door het uur tussen 7 en 8. Na de lockdown verschoof de piek in de ochtend naar het uur tussen 7 en 8, gevolgd door het uur tussen 8 en 9. Ook ’s middags was er een lichte verschuiving van de avondspits van het uur tussen 17 en 18 naar het uur tussen 16 en 17. Dit heeft er mogelijk mee te maken dat mensen die in cruciale beroepen werken over het algemeen vroeger starten met hun werk en vaker in diensten werken. Ook kan het zijn dat mensen er bewust voor kozen om in de coronacrisis buiten de spits te reizen om de drukte te vermijden. Vanaf dinsdag 19 mei waren er tussen 8 en 9 uur weer iets meer check-ins dan tussen 7 en 8 uur.

Download CSV Toon tabel Check-ins per uur in het ov, 2020 Check-ins per uur in het ov, 2020 dinsdag 10 maart (x 1 000) 17 maart (x 1 000) 7 juli (x 1 000) 0 2,0 0,8 1,6 1 0,4 0,1 0,3 2 0,3 0,1 0,2 3 0,5 0,3 0,3 4 1,8 1,1 1,0 5 22,5 11,0 11,2 6 147,5 45,6 50,5 7 484,7 68,6 97,9 8 565,3 64,2 114,8 9 301,0 51,8 93,8 10 210,6 51,5 88,1 11 208,3 60,5 98,4 12 263,9 69,0 114,8 13 264,7 73,2 118,0 14 308,1 74,8 123,9 15 369,2 79,9 131,6 16 434,0 92,7 144,3 17 479,3 91,4 151,6 18 257,7 57,1 107,4 19 125,8 35,3 67,3 20 89,8 26,6 51,5 21 82,5 22,1 44,8 22 67,5 17,8 38,3 23 37,6 11,8 25,7

Opstart na vakantieperiode

Het aantal check-ins was op 14 juli nog verder gestegen vergeleken met de dinsdag ervoor, die dag waren er 1,77 miljoen check-ins. Op dinsdag 21 juli nam het aantal check-ins weer af. Dit kwam onder andere door de school- en bouwvakvakanties. Het aantal check-ins lag die dag 55 procent lager dan op een vergelijkbare dinsdag in 2019. Op dinsdag 25 augustus, bij het aflopen van de zomervakanties, waren er 1,95 miljoen check-ins, het hoogste aantal tot die dag. Dit is 32 procent lager dan op een vergelijkbare dinsdag in 2019.

Dit artikel is gebaseerd op data uit de OV-monitor tot en met dinsdag 25 augustus.