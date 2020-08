Omzet zakelijke dienstverlening 18,5 procent lager in tweede kwartaal 2020

De omzet van de zakelijke dienstverlening was in het tweede kwartaal van 2020 18,5 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Een aantal branches wist het omzetverlies beperkt te houden tot enkele procenten. Andere, zoals de reclame- en de reisbranche zetten tientallen procenten minder om als gevolg van de coronacrisis. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe kwartaalcijfers.

Toon tabel Omzet zakelijke dienstverlening Verberg tabel Omzet zakelijke dienstverlening Omzet zakelijke dienstverlening Jaar Kwartaal Omzet (% verandering t.o.v. een jaar eerder) 2015 1e kwartaal 5,6 2015 2e kwartaal 7,3 2015 3e kwartaal 9,1 2015 4e kwartaal 9,0 2016 1e kwartaal 8,4 2016 2e kwartaal 7,0 2016 3e kwartaal 6,0 2016 4e kwartaal 5,2 2017 1e kwartaal 7,2 2017 2e kwartaal 6,9 2017 3e kwartaal 7,0 2017 4e kwartaal 6,7 2018 1e kwartaal 7,3 2018 2e kwartaal 8,4 2018 3e kwartaal 8,3 2018 4e kwartaal 8,4 2019 1e kwartaal 6,6 2019 2e kwartaal 6,2 2019 3e kwartaal 5,7 2019 4e kwartaal 4,3 2020 1e kwartaal 2,0 2020 2e kwartaal -18,5 Download CSV

De omzetkrimp van de zakelijke dienstverlening van 18,5 procent was niet eerder zo groot. Het vorige negatieve record stamt uit het vierde kwartaal van 2009, toen de omzet van de zakelijke dienstverlening als gevolg van de kredietcrisis 7,6 procent lager was dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De omzet van IT-dienstverleners was in het tweede kwartaal 0,9 procent lager dan een jaar eerder.

De reisbranche werd in het tweede kwartaal keihard geraakt door de coronacrisis. De omzet was 89,2 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. In het eerste kwartaal van 2020 daalde de omzet ook al, toen met 19,2 procent.

Het reclamewezen zette gemiddeld 30,7 procent minder om. Markt- en opinieonderzoek zette in het tweede kwartaal 20,1 procent minder om. De omzet van uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling was in het tweede kwartaal 16,6 procent lager dan een jaar eerder. Deze branche wordt bij een crisis als eerste geraakt, en ook hier daalde de omzet in een recordtempo.

De rechtskundige dienstverlening vormt een uitzondering, deze branche zette in het tweede kwartaal 2 procent meer om dan een jaar eerder. Deze groei is wel lager dan in voorgaande kwartalen. Bij de administratieve dienstverlening (accountancy, belastingadvisering en administratie) was de omzet in het tweede kwartaal 1,9 procent lager, de eerste omzetdaling in 5 jaar tijd.

Architecten zetten 1,6 procent minder om, na 6 jaar onafgebroken hogere omzetten. De omzetten van de ingenieursbureaus waren ook lager: 0,9 procent in het tweede kwartaal, waar de omzet in het eerste kwartaal nog met ruim 10 procent groeide ten opzichte van een jaar eerder.

Toon tabel Omzet zakelijke dienstverlening, 2e kwartaal 2020 Verberg tabel Omzet zakelijke dienstverlening, 2e kwartaal 2020 Omzet zakelijke dienstverlening, 2e kwartaal 2020 Branche Omzet (% verandering t.o.v. een jaar eerder) IT-dienstverlening -0,9 Zakelijke dienstverlening -18,5 waaronder Rechtskundige dienstverlening 2,0 Accountancy en administratie -2,1 Managementadviesbureaus -3,2 Architectenbureaus -1,6 Ingenieursbureaus -0,9 Reclamewezen -30,7 Markt- en opinieonderzoek -20,1 Uitzendbranche -16,6 Reisbemiddeling en -organisatie -89,2 Beveiliging -3,4 Schoonmaakbedrijven -9,3 Download CSV

Ondernemers minder pessimistisch in derde kwartaal 2020

Het ondernemersvertrouwen in de zakelijke dienstverlening is aan het begin van het derde kwartaal van 2020 sterk toegenomen tot -25,3, tegen -40,3 in het vorige kwartaal. Ondanks dat het ondernemersvertrouwen nog altijd bijzonder laag ligt, is de toename van 15,0 de grootste ooit gemeten.