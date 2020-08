Grootste economische krimp eerste halfjaar 2020 in Haarlemmermeer

De regio Haarlemmermeer is in de eerste helft van 2020 economisch het hardst getroffen door de coronacrisis. In het tweede kwartaal kromp de economie daar tussen de 27 en 29 procent ten opzichte van een jaar eerder. Ook in het eerste kwartaal was de krimp er met meer dan 2 procent groter dan elders in Nederland. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Het CBS publiceert voor het eerst regionale kwartaalcijfers op basis van een nieuwe methode. Omdat deze ramingen omgeven zijn met een grotere onzekerheid, worden de cijfers weergegeven in klassen met een bandbreedte van 2 procent voor het tweede kwartaal en 1 procent voor het eerste kwartaal van 2020. De percentages betreffen de economische groei ten opzichte van een jaar eerder.

Overal krimp in tweede kwartaal

Het bbp van Nederland was in het eerste kwartaal 0,2 procent kleiner dan een jaar eerder, in het tweede kwartaal was dit 9,3 procent. In een aantal regio’s groeide de economie in het eerste kwartaal nog, maar door de coronacrisis was in het tweede kwartaal overal economische krimp. Het grootst was deze in Haarlemmermeer, met 27 tot 29 procent. Deze gemeente is voor een groot deel afhankelijk van de luchtvaart en de daaraan gerelateerde dienstverlening. In Amsterdam en IJmond kromp de economie in het tweede kwartaal tussen de 12 en 14 procent, in Haarlem, Zuid-Limburg, Midden Noord-Brabant met 10 tot 12 procent. In al deze regio’s hebben de horeca en de zorg een belangrijk aandeel in de krimp. In de zorg zijn per saldo minder diensten geleverd omdat vanwege corona veel afspraken en operaties zijn uitgesteld. Andere bedrijfstakken die een substantieel effect hadden op de krimp in deze regio’s zijn de reisbemiddeling (Amsterdam en Haarlem), cultuur (Amsterdam), industrie (Zuid-Limburg en IJmond) en de uitzendbranche (Midden Noord-Brabant).

Kleinste krimp in Almere en Delfzijl

De regio’s Almere en Delfzijl lieten in het tweede kwartaal de kleinste krimp zien, van minder dan 6 procent. In Almere bleef de krimp mede beperkt door goed presterende leasebedrijven. Ook zijn de bedrijfstakken die door de coronacrisis flink zijn getroffen in deze regio’s relatief minder vertegenwoordigd.

Relatief sterke krimp in oosten van het land

De impact van corona is in het tweede kwartaal ook in de oostelijke regio’s te zien. In bijvoorbeeld Twente, Achterhoek, Zuidwest-Overijssel en Midden-Limburg is de lichte groei omgeslagen naar een krimp van tussen 8 en 10 procent. Dit hangt samen met het grotere aandeel van de industrie. Vergeleken met bijvoorbeeld de bedrijfstakken financiële dienstverlening en informatie en communicatie, die meer zijn gevestigd in westelijke regio’s, is de industrie harder geraakt.

12 tot 14 procent krimp in Noord-Holland in tweede kwartaal

Op provinciaal niveau zijn de verschillen in economische krimp kleiner. In het tweede kwartaal is de grootste teruggang te zien in Noord-Holland (12 tot 14 procent) en Limburg (10 tot 12 procent). In het eerste kwartaal was de krimp nog het grootst in Groningen. Deze krimp hangt samen met de vermindering in de gaswinning.