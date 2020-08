Inflatie stijgt naar 1,7 procent in juli

Consumentengoederen en -diensten waren in juli 1,7 procent duurder dan vorig jaar, meldt het CBS. In juni was de inflatie nog 1,6 procent.

Toon tabel Consumentenprijzenindex (CPI) Verberg tabel Consumentenprijzenindex (CPI) Consumentenprijzenindex (CPI) jaar maand mutatie (% verandering t.o.v. een jaar eerder) 2015 januari 0 2015 februari 0,2 2015 maart 0,4 2015 april 0,6 2015 mei 1,1 2015 juni 1 2015 juli 1 2015 augustus 0,8 2015 september 0,6 2015 oktober 0,6 2015 november 0,7 2015 december 0,7 2016 januari 0,6 2016 februari 0,6 2016 maart 0,6 2016 april 0 2016 mei 0 2016 juni 0 2016 juli -0,2 2016 augustus 0,2 2016 september 0,1 2016 oktober 0,4 2016 november 0,6 2016 december 1 2017 januari 1,7 2017 februari 1,8 2017 maart 1,1 2017 april 1,6 2017 mei 1,1 2017 juni 1,1 2017 juli 1,3 2017 augustus 1,4 2017 september 1,5 2017 oktober 1,3 2017 november 1,5 2017 december 1,3 2018 januari 1,5 2018 februari 1,2 2018 maart 1 2018 april 1,1 2018 mei 1,7 2018 juni 1,7 2018 juli 2,1 2018 augustus 2,1 2018 september 1,9 2018 oktober 2,1 2018 november 2 2018 december 2 2019 januari 2,2 2019 februari 2,6 2019 maart 2,8 2019 april 2,9 2019 mei 2,4 2019 juni 2,7 2019 juli 2,5 2019 augustus 2,8 2019 september 2,6 2019 oktober 2,7 2019 november 2,6 2019 december 2,7 2020 januari 1,8 2020 februari 1,6 2020 maart 1,4 2020 april 1,2 2020 mei 1,2 2020 juni 1,6 2020 juli 1,7 Download CSV

Inflatie stijgt door verblijven in bungalowparken en woninghuur

De prijsontwikkeling van een verblijf in een bungalowpark had een opwaarts effect op de inflatie. In juli was een verblijf 11,8 procent duurder dan vorig jaar, terwijl dit in juni 1,4 procent was. Ook de woninghuren hadden een verhogend effect. Volgens voorlopige cijfers kwam de stijging van de woninghuren in juli uit op 2,9 procent. Dat is iets hoger dan vorig jaar. Toen stegen de woninghuren met 2,5 procent. Op 7 september publiceert het CBS de definitieve uitkomsten van de ontwikkeling van de huren en worden ook meer details gepubliceerd.

Reizen en voeding neerwaarts effect

In tegenstelling tot een verblijf op een bungalowpark in Nederland hadden losse vluchten en pakketreizen naar het buitenland een verlagend effect op de inflatie. Ook de prijsontwikkeling van voedingsmiddelen had een neerwaarts effect op de inflatie. De prijsstijging van deze producten nam af van 2,7 procent in juni naar 1,9 procent in juli.

Toon tabel CPI; belangrijkste bijdragen aan de jaarmutatie Verberg tabel CPI; belangrijkste bijdragen aan de jaarmutatie CPI; belangrijkste bijdragen aan de jaarmutatie Juli (%-punt) Juni (%-punt) Totaal 1,7 1,6 Diverse goederen en

diensten 0,3 0,3 Alcoholhoudende

dranken en tabak 0,3 0,29 Recreatie en cultuur 0,29 0,32 Restaurants en hotels

(o.a. bungalowparken) 0,28 0,18 Voedingsmiddelen en

alcoholvrije dranken 0,22 0,31 Huisvesting, water

en energie 0,16 0,06 Download CSV

Verschil inflatie Nederland en eurozone neemt af

Naast de consumentenprijsindex (CPI) berekent het CBS ook de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP).

Consumentengoederen en -diensten in Nederland waren volgens de HICP in juli 1,6 procent duurder dan een jaar eerder, in juni was dat nog 1,7 procent. De inflatie in de eurozone nam toe van 0,3 procent in juni naar 0,4 procent in juli. Het verschil tussen de HICP van Nederland en de eurozone is hierdoor wat afgenomen.

Toon tabel Geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) Verberg tabel Geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) Geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) jaar maand Nederland (% verandering t.o.v. een jaar eerder) Eurozone (% verandering t.o.v. een jaar eerder) 2015 januari -0,7 -0,6 2015 februari -0,5 -0,3 2015 maart -0,3 -0,1 2015 april 0 0,2 2015 mei 0,7 0,6 2015 juni 0,5 0,5 2015 juli 0,8 0,5 2015 augustus 0,4 0,4 2015 september 0,3 0,2 2015 oktober 0,4 0,4 2015 november 0,4 0,1 2015 december 0,5 0,3 2016 januari 0,2 0,3 2016 februari 0,3 -0,1 2016 maart 0,5 0 2016 april -0,2 -0,3 2016 mei -0,2 -0,1 2016 juni -0,2 0 2016 juli -0,6 0,2 2016 augustus 0,1 0,2 2016 september -0,1 0,4 2016 oktober 0,3 0,5 2016 november 0,4 0,6 2016 december 0,7 1,1 2017 januari 1,6 1,7 2017 februari 1,7 2 2017 maart 0,6 1,5 2017 april 1,4 1,9 2017 mei 0,7 1,4 2017 juni 1 1,3 2017 juli 1,5 1,3 2017 augustus 1,5 1,5 2017 september 1,4 1,6 2017 oktober 1,3 1,4 2017 november 1,5 1,5 2017 december 1,2 1,3 2018 januari 1,5 1,3 2018 februari 1,3 1,1 2018 maart 1 1,4 2018 april 1 1,2 2018 mei 1,9 2 2018 juni 1,7 2 2018 juli 1,9 2,2 2018 augustus 1,9 2,1 2018 september 1,6 2,1 2018 oktober 1,9 2,3 2018 november 1,8 1,9 2018 december 1,8 1,5 2019 januari 2 1,4 2019 februari 2,6 1,5 2019 maart 2,9 1,4 2019 april 3 1,7 2019 mei 2,3 1,2 2019 juni 2,7 1,3 2019 juli 2,6 1 2019 augustus 3,1 1 2019 september 2,7 0,8 2019 oktober 2,8 0,7 2019 november 2,6 1 2019 december 2,8 1,3 2020 januari 1,7 1,4 2020 februari 1,3 1,2 2020 maart 1,1 0,7 2020 april 1 0,3 2020 mei 1,1 0,1 2020 juni 1,7 0,3 2020 juli 1,6 0,4 Download CSV

De HICP wordt volgens de Europees geharmoniseerde methode berekend zodat deze kan worden vergeleken met andere lidstaten van de Europese Unie. De prijsindexcijfers voor de eurozone en de Europese Unie als geheel worden berekend uit de HICP’s van de afzonderlijke lidstaten. De Europese Centrale Bank (ECB) gebruikt deze cijfers voor het monetaire beleid.

De HICP houdt in tegenstelling tot de CPI geen rekening met de kosten van het wonen in de eigen woning. In de CPI worden deze kosten berekend aan de hand van de ontwikkeling van woninghuren.

Prijzendashboard

De consumentenprijsindex is één van de belangrijkste prijsindicatoren die is opgenomen in het prijzendashboard. Hierin staan ook andere indicatoren zoals de prijsindex bestaande koopwoningen en de in- en uitvoerprijzen van de industrie.

Implicaties coronacrisis op de inflatie in juli

Door de overheidsmaatregelen waren sommige diensten niet of beperkt beschikbaar in juli, zoals vliegreizen en deelname aan evenementen. Hierdoor zijn er voor een deel van deze diensten geen transacties geweest waarvan de prijzen gemeten konden worden. In aansluiting op de richtlijnen van Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, heeft het CBS per situatie gekozen voor de meest passende schattingsmethode. De artikelgroepen waarbinnen prijzen geschat moesten worden in verband met corona maken samen circa 2 procent uit van de consumptieve bestedingen. In een notitie worden alle keuzes toegelicht en in een maatwerktabel wordt aangegeven per artikelgroep of er een schatting is gemaakt.