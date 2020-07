In juni 2020 minder dan tiende van aantal vliegtuigpassagiers

In juni 2020 reisden ruim een half miljoen reizigers van en naar de vijf nationale luchthavens in Nederland. Dit is 93 procent minder dan de 7,5 miljoen passagiers in juni 2019. Ook het gewicht aan luchtvracht was minder. In juni 2020 werd 122 duizend ton vracht vervoerd tegenover 132 duizend ton een jaar eerder. Het aantal vliegtuigbewegingen daalde in dezelfde periode met 68 procent tot 18,7 duizend. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste cijfers.

De gevolgen van de maatregelen tegen het coronavirus bepalen de luchtvaartcijfers van het eerste halfjaar van 2020. De passagiersaantallen op Amsterdam Schiphol en Eindhoven daalden in juni 2020 ten opzichte van juni 2019, met respectievelijk 92,8 procent en 92,9 procent tot 471 duizend passagiers voor Amsterdam en 47 duizend voor Eindhoven. Van en naar de overige drie luchthavens, Rotterdam The Hague, Maastricht Aachen en Groningen Eelde samen vlogen 8,4 duizend passagiers tegenover 310 duizend in juni 2019.

Toon tabel Vervoerde passagiers van en naar de 5 nationale luchthavens Verberg tabel Vervoerde passagiers van en naar de 5 nationale luchthavens Vervoerde passagiers van en naar de 5 nationale luchthavens 2019 (x mln) 2020 (x mln) januari 5,5 5,6 februari 5,4 5,3 maart 6,3 2,8 april 6,9 0,1 mei 7,4 0,2 juni 7,5 0,5 Download CSV

Internationale passagiers vliegen meest binnen Europa

In de maanden april, mei en juni 2020 vlogen in totaal ruim 880 duizend passagiers tussen Nederland en een bestemming in het buitenland. Bijna 17 procent vloog van en naar Amerika, iets meer dan 12 procent van en naar Azië. Bijna 70 procent (613 duizend reizigers) bleef binnen Europa. Ten opzichte van de 16,2 miljoen reizigers die in het tweede kwartaal van 2019 tussen Nederland en een andere Europees land vlogen, is dat een daling van 96,2 procent.

In het tweede kwartaal van 2020 werden binnen Europa de meeste passagiers, 12,1 procent, vervoerd tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Met respectievelijk 9,3 procent en 8,1 procent volgen Duitsland en Spanje.

Toon tabel Top 6 luchtvaartpassagiers van en naar Europese landen, 2e kwartaal 2020 Verberg tabel Top 6 luchtvaartpassagiers van en naar Europese landen, 2e kwartaal 2020 Top 6 luchtvaartpassagiers van en naar Europese landen, 2e kwartaal 2020 passagiers (x 1 000) Verenigd Koninkrijk 74,3 Duitsland 57,3 Spanje 49,7 Portugal 46,2 Frankrijk 41,7 Italië 36,6 Download CSV

Stijging van het vrachtvervoer op Maastricht

De hoeveelheid luchtvracht daalde in juni 2020 met 7,5 procent ten opzichte van juni 2019. In Nederland wordt vrachtvervoer alleen verzorgd vanaf Amsterdam Schiphol Airport en Maastricht Aachen Airport. De meeste vracht wordt via Schiphol vervoerd, in juni 108,2 duizend ton goederen. Via Maastricht werd in diezelfde maand 13,5 duizend ton luchtvracht vervoerd.

In tegenstelling tot Amsterdam werden er in het tweede kwartaal van 2020 via Maastricht meer goederen vervoerd dan een jaar eerder. In april, mei en juni 2020 vloog 10,6 procent van de totale luchtvracht die van en naar Nederland werd vervoerd via Maastricht. Dit is meer dan in het tweede kwartaal van 2019, toen het aandeel 7,1 procent bedroeg.