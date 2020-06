Aantal reizigers nationale luchthavens in april met 98 procent gedaald

In april 2020 reisden bijna 134 duizend passagiers van en naar de vijf nationale luchthavens, 98 procent minder dan in april 2019. Het vrachtvervoer daalde in deze periode met 25 procent tot 103 duizend ton aan vervoerd gewicht. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste cijfers.

Vanwege het coronavirus hebben veel landen in maart beperkende maatregelen voor de luchtvaart afgekondigd. Het aantal vluchten in het handelsverkeer daalde hierdoor in april 2020 met ruim 90 procent ten opzichte van een jaar eerder, tot 4,8 duizend vluchten. Het passagiersvervoer van en naar de vijf nationale luchthavens is bijna stil komen te liggen.

De gemiddelde bezettingsgraad per vlucht kelderde van 82 procent vorig jaar april naar 29 procent in april 2020.

Toon tabel Vluchten en vervoerde passagiers op de vijf Nederlandse luchthavens Verberg tabel Vluchten en vervoerde passagiers op de vijf Nederlandse luchthavens Vluchten en vervoerde passagiers op de vijf Nederlandse luchthavens maand Vluchten (% verandering t.o.v. een jaar eerder) Passagiers (% verandering t.o.v. een jaar eerder) januari 1,18 1,83 februari 0,24 -1,32 maart -36,60 -55,77 april -90,07 -98,07 Download CSV

Via Amsterdam Schiphol en Eindhoven reisden respectievelijk 126 duizend en bijna 8 duizend passagiers. In april 2019 waren dit 6,1 miljoen en 606 duizend reizigers. Van de passagiers in april 2020 had ruim 56 procent een bestemming binnen Europa, waarbij het Verenigd Koninkrijk met 13,7 duizend en Duitsland met 11,9 duizend reizigers de meest voorkomende bestemmingen waren.

De meest gekozen bestemming buiten Europa was zowel in april 2019 als in april 2020 de Verenigde Staten, alleen was het aantal in 2020 maar een fractie van dat van vorig jaar, namelijk 18 duizend tegenover 554 duizend. Op Rotterdam The Hague, Maastricht Aachen en Groningen Eelde is het passagiersvervoer helemaal stilgevallen.

Vrachtvervoer minder sterk teruggelopen

Het effect van de coronamaatregelen op het vrachtvervoer is minder sterk. Het vrachtvervoer door de lucht vindt in Nederland voor ongeveer 90 procent plaats via Amsterdam Schiphol Airport en voor het overige deel via Maastricht Aachen Airport. Werd in april 2019 nog in totaal 138 duizend ton goederen door de lucht vervoerd, een jaar later was dit 103 duizend ton. De grootste daling vond plaats op Schiphol, van 126,7 duizend ton naar 93,3 duizend ton: 26,4 procent minder. Het vrachtvervoer op Maastricht daalde van 11,2 duizend ton naar 10,2 duizend ton: dit is 9,5 procent minder.

Het vervoer van goederen door de lucht gebeurt niet alleen via specifieke vrachtvluchten. Goederen worden ook vaak met passagiersvluchten vervoerd. In vergelijking met april 2019 is er op de vrachtvluchten in april van dit jaar 19 procent meer vracht vervoerd; het vrachtvervoer op passagiersvluchten daalde met 84 procent.

De daling doet zich voor bij het luchtvervoer van goederen vanuit en naar alle werelddelen. Werd er in april 2019 vanuit Maastricht 4,9 duizend ton vervoerd binnen Europa, in april 2020 is dat vervoerde gewicht gehalveerd en werden de meeste goederen vanuit Maastricht met Azië afgehandeld. Vanuit Schiphol werd zowel in april 2019 als in april 2020 het meest met vracht gevlogen van en naar Azië.

Toon tabel Vervoerde luchtvracht van Nederland naar herkomst of bestemming Verberg tabel Vervoerde luchtvracht van Nederland naar herkomst of bestemming Vervoerde luchtvracht van Nederland naar herkomst of bestemming werelddeel April 2019 (x duizend ton) April 2020 (x duizend ton) Azië 62,267 53,441 Noord-Amerika 24,797 18,949 Europa 21,339 17,190 Midden- en Zuid Amerika 14,552 8,157 Afrika 15,022 5,683 Download CSV

Nauwelijks passagiers van en naar Caribisch Nederland

Waar in maart 2019 nog 43,4 duizend passagiers van en naar de eilanden van Caribisch Nederland vlogen, waren dat in maart van dit jaar 25,4 duizend passagiers, een daling van 41 procent. In april 2020 vlogen minder dan 300 passagiers van en naar Caribisch Nederland.

In maart en april van 2020 daalde het aantal gearriveerde passagiers op de drie vliegvelden samen met 74 procent vergeleken met maart en april van 2019; voor het aantal vertrekkende passagiers is dat 63 procent. Voor deze daling is met name april bepalend.